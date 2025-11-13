L’ex allenatore azzurro Alfredo Aglietti ha rilasciato un intervista nell’edizione odierna de “La Nazione” in cui parla della stagione dell’Empoli e del campionato di Serie B ricordando anche la sua ultima stagione in azzurro.

“Quando ripresi la squadra c’era molta rassegnazione, ma tenemmo una media punti altissima anche se non bastò ad evitare il play-out e quella gara di ritorno col Vicenza al Castellani fu una serata drammatica, ma come si dice “tutto bene quel che finisce bene”. Da lì poi è ripartito un periodo molto positivo per la società, peccato aver deciso di comune accordo di non proseguire insieme, ma ad Empoli sono stati due anni belli”.

Aglietti, come giudica l’avvio di stagione dell’Empoli?

“In estate si è deciso di cambiare completamente la rosa, ci sono tanti giovani interessanti come Degli Innocenti, Ignacchiti e Belardinelli che sono rientrati dai prestiti, ma gli va anche dato tempo di crescere”.

Che idea si è fatto dell’esonero di Pagliuca?

“Da fuori è difficile entrare in questi meccanismi, tra l’altro è avvenuto dopo una vittoria, ma evidentemente non è scattato il feeling, ci può stare. Mi dispiace perché Pagliuca lo conosco abbastanza bene, è venuto anche a vedere dei miei allenamenti, ed è un bravo tecnico ma avrà sicuramente un’altra opportunità”.

E Dionisi può essere l’uomo giusto?

“È un grande conoscitore della Serie B, a Empoli ha già vinto un campionato e questa sosta gli permetterà di lavorare maggiormente con la squadra”.

Sosta che arriva dopo una vittoria fondamentale contro il Catanzaro…

“Assolutamente, non basterà ma potrebbe essere la scintilla che fa svoltare la stagione oltre a portare entusiasmo per poter lavorare più serenamente. Tra l’altro, nonostante l’uomo in meno dopo aver trovato il vantaggio l’Empoli si è difeso con ordine senza concedere nulla”.

Alla ripresa, però, arriva una trasferta complicata ad Avellino…

“Ormai nel calcio tutte le partite sono difficili, specialmente in un campionato equilibrato come la B, però sicuramente l’Avellino in casa è temibile anche perché c’è un tifo molto caldo. L’Empoli, però, ha le caratteristiche, specialmente negli uomini offensivi, per mettere in difficoltà gli irpini”.

Tra questi sta ritrovando la miglior condizione Bianchi, che lei ha avuto a Brescia, può essere un’arma in più per Dionisi?

“Ha delle doti importanti, ma deve essere più convinto e consapevole, è più una seconda che una prima punta, sa giocare a calcio e ha un buon tiro. Finora ha trovato poco spazio, ma potrebbe rivelarsi utile”.

Sembra che questa serie B non abbia ancora un padrone…

“Ma lo si intravede perché a mio avviso il Monza si sta dimostrando la grande favorita, ha una rosa superiore e si è calata bene nella mentalità giusta, dietro poi vedo tanto equilibrio con Modena, Frosinone, Venezia e Palermo che potrebbero giocarsi la seconda promozione diretta”.

In questo periodo di inattività ha ricevuto delle chiamate?

“In maniera diretta no, ma sono ancora molto carico e voglioso di rimettermi in pista, mi piacerebbe una Serie B ma anche una buona C non la disdegnerei, serve però il progetto giusto”.