A sei giornate dal termine del campionato, ecco il calendario delle squadre invischiate nella lotta-salvezza:
|Carrarese (39)
|Spezia (C)
|Reggiana (T)
|Pescara (C)
|Frosinone (T)
|Cesena (C)
|V. Entella (T)
|Avellino (39)
|Palermo (T)
|Catanzaro (C)
|Mantova (C)
|Bari (C)
|Empoli (T)
|Modena (C)
|SudTirol (38)
|Cesena (T)
|Modena (C)
|Spezia (T)
|Mantova (C)
|Sampdoria (T)
|Juve Stabia (C)
|EMPOLI (36)
|Sampdoria (T)
|Padova (T)
|V. Entella (C)
|Venezia (T)
|Avellino (C)
|Monza (T)
|Padova (34)
|Frosinone (T)
|Empoli (C)
|Reggiana (C)
|V. Entella (T)
|Pescara (C)
|Cesena (T)
|Mantova (34)
|V. Entella (C)
|Spezia (T)
|Avellino (C)
|SudTirol (T)
|Monza (C)
|Frosinone (T)
|Sampdoria (34)
|Empoli (C)
|Pescara (T)
|Monza (C)
|Cesena (T)
|SudTirol (C)
|Reggiana (T)
|Virtus Entella (34)
|Mantova (T)
|Venezia (C)
|Empoli (T)
|Padova (C)
|Bari (T)
|Carrarese (C)
|Bari (31)
|Modena (C)
|Monza (T)
|Venezia (C)
|Avellino (T)
|V. Entella (C)
|Catanzaro (T)
|Reggiana (30)
|Pescara (C)
|Carrarese (C)
|Padova (T)
|Palermo (C)
|Modena (T)
|Sampdoria (C)
|Spezia (30)
|Carrarese (T)
|Mantova (C)
|SudTirol (C)
|Catanzaro (T)
|Venezia (C)
|Pescara (T)
|Pescara (29)
|Reggiana (T)
|Sampdoria (C)
|Carrarese (T)
|Juve Stabia (C)
|Padova (T)
|Spezia (C)
Sei finali, diciotto punti in palio. Chissà quanto sarà la quota-salvezza o quella che porterà le due squadre interessate al play-out. L’Empoli non ha un calendario agevole, dovrà affrontare quattro trasferte su sei, partendo dalle delicate sfide contro Sampdoria e Padova, due veri e propri scontri diretti. Avrà poi sul suo cammino esterno due delle due maggiori indiziate per la lotta alla Serie A, Venezia e Monza. Nel mezzo, le due gare casalinghe contro Entella e Avellino.
situazione ideale: vittoria con Entella ed Avellino, pareggio a Genova e Padova
Se vogliamo salvarci con la “sicurezza” quasi matematica dobbiamo vincere le due partite in casa e raccogliere un altro punticino ed a 43 è salvezza sicura…è vero che dobbiamo giocare a Venezia e Monza, che però sarà l’ultima partita, ma è anche vero che le due partite in casa sono abbordabili…per giocarci un intero campionato in due partite forse sono fra le due squadre più abbordabili che ci potevano capitare…
Vedo Bari e Reggiana in C.
La terza diretta se la giocano Pescara / Spezia.
Play-out una giostra. E noi ci siamo dentro. Impossibile prevedere, può anche esserci (anche se difficile) +5 tra quart’ultima e quint’ultima.
Hanno tutte almeno 4 scontri dirette su 6 partite. Il Pescara ha tutti scontri diretti e per assurdo potrebbe fare molti punti. Il Bari è quella col calendario peggiore. Pensiamo a noi ed a fare almeno altri 6/7 punti.
Il Bari ha diverse partite complicate contro Modena, Monza, Venezia e ultima contro Catanzaro. Noi bisogna giocare sul continuare ad avere almeno un +5 sul bari ( così da non fare i playout), che non è scontato ma nemmeno impossibile.
L’Empoli fa 6 punti e finisce a 42
Il Padova fa 8 punti e finisce a 42
Il Mantova fa 6 punti e finisce a 40
La Sampdoria fa 8 punti e finisce a 42
L’Entella fa 6 punti e finisce a 40
Il Bari fa 8 punti e finisce a 39
La Reggiana fa 11 punti e finisce a 41
Lo Spezia fa 10 punti e finisce a 40
Il Pescara fa 5 punti e finisce a 34
Proprio sicuri … che le 3 davanti a noi non rischiano niente? Una serie negativa di partite e finiscono nel calderone più di quanto non ci siano oggi … perchè tutto ci stà nel calcio … Come è successo a noi di fare 4 punti in 12 partite … può benissimo accadere anche di conquistarne … solo 2 in 6 partite … o no?
No amico Mork. Da ultimo tutte quelle in fondo fanno punti.
Facendo un analisi del calendario (tanti scontri diretti), del trend negli scontri diretti delle squadre coinvolte nella lotta salvezza e analizzando la statistica, la quota per evitare i play-out quest’anno si attesterà quasi sicuramente tra i 42 e i 44 punti.
Quindi all’ Empoli per salvarsi serviranno dai 6 agli 8 punti…. ovvero due vittorie e 1/2 pareggi.
Considerando che negli ultimi due turni (Avellino in casa e Monza fuori) potremmo trovare squadre che hanno già centrato il loro obiettivo o che non hanno più grandi motivazioni, sarà fondamentale portare a casa almeno 4/5 punti nelle prossime tre partite, in modo da non avere l’acqua alla gola contro l’Avellino e magari potersi permettere di festeggiare in casa una salvezza probabilmente matematica con una vittoria (e forse anche con un pareggio).
Speriamo bene, di sicuro partire questo trittico di partite fondamentali con un risultato positivo a Genova sarebbe importantissimo!
Con 4 gare su 6 fuori sicuramente non è un bel calendario. Venezia è persa, ma avere avellino e Monza da potenziali 6 punti è roba buona, il problema è non arrivarci dopo aver raccattato 2 pochi punti sennò le affronti dentro le 5 in fondo. Purtroppo le altre hanno tanti scontri diretti e quindi qualcuno i punti li fa, speriamo se li dividano equamente. La chiave è almeno un pareggio nelle 2 trasferte e battere l Entella. Se si vince quella ce la facciamo