Carrarese (39) Spezia (C) Reggiana (T) Pescara (C) Frosinone (T) Cesena (C) V. Entella (T) Avellino (39) Palermo (T) Catanzaro (C) Mantova (C) Bari (C) Empoli (T) Modena (C) SudTirol (38) Cesena (T) Modena (C) Spezia (T) Mantova (C) Sampdoria (T) Juve Stabia (C) EMPOLI (36) Sampdoria (T) Padova (T) V. Entella (C) Venezia (T) Avellino (C) Monza (T) Padova (34) Frosinone (T) Empoli (C) Reggiana (C) V. Entella (T) Pescara (C) Cesena (T) Mantova (34) V. Entella (C) Spezia (T) Avellino (C) SudTirol (T) Monza (C) Frosinone (T) Sampdoria (34) Empoli (C) Pescara (T) Monza (C) Cesena (T) SudTirol (C) Reggiana (T) Virtus Entella (34) Mantova (T) Venezia (C) Empoli (T) Padova (C) Bari (T) Carrarese (C) Bari (31) Modena (C) Monza (T) Venezia (C) Avellino (T) V. Entella (C) Catanzaro (T) Reggiana (30) Pescara (C) Carrarese (C) Padova (T) Palermo (C) Modena (T) Sampdoria (C) Spezia (30) Carrarese (T) Mantova (C) SudTirol (C) Catanzaro (T) Venezia (C) Pescara (T) Pescara (29) Reggiana (T) Sampdoria (C) Carrarese (T) Juve Stabia (C) Padova (T) Spezia (C) (C) = Casa, (T) = Trasferta

Sei finali, diciotto punti in palio. Chissà quanto sarà la quota-salvezza o quella che porterà le due squadre interessate al play-out. L’Empoli non ha un calendario agevole, dovrà affrontare quattro trasferte su sei, partendo dalle delicate sfide contro Sampdoria e Padova, due veri e propri scontri diretti. Avrà poi sul suo cammino esterno due delle due maggiori indiziate per la lotta alla Serie A, Venezia e Monza. Nel mezzo, le due gare casalinghe contro Entella e Avellino.