Gianpaolo Calvarese, ex arbitro e ora opinionista su Amazon Prime, ha commentato l’episodio nel finale di gara di Padova-Empoli su un presunto calcio di rigore negato agli azzurri.
“La dinamica è molto chiara: Elia entra in area, prova a mettere un cross al centro e Perrotta, che guarda sempre il pallone, intercetta il pallone con un braccio largo, quasi all’altezza delle spalle, impedendo che finisca tra i piedi di Shpendi che potrebbe concludere. Una casistica che è sempre da calcio di rigore.
L’arbitro, per quanto sia ben posizionato, può anche sbagliare dal campo, e Perenzoni è anche un direttore di gara poco esperto; però è davvero inspiegabile il mancato intervento del Var.”
NOTA PE: Crediamo giusto riportare questo parere che avvalla quanto già scritto da noi riguardo lo specifico episodio che appare oggettivo. Il rigore andava concesso e l’Empoli avrebbe dovuto avere la possibilità di beneficiarne con la speranza di segnare il gol del pareggio. Questo però, lo ripetiamo, non vuol essere un alibi per la squadra che a Padova ha fatto male ed il giudizio non sarebbe cambiato di una virgola.
Al di là che non si merivata il pareggio, quello è un rigore sacrosanto ed oggettivo. Quindi il VAR a cosa serve? mi piacerebbe ci fosse anche per la B una specie di Open Var per ascoltare cosa si sono detti alle radioline.
(SPOLIER: lo avremmo sbagliato sicuramente visto quanto siamo polli quindi meglio così)…
Meglio così! Col pareggio probabilmente i giocatori non avrebbero sentito il fiato dei tifosi sul collo ieri sera al Castellani e con l’Entella si sarebbe vista l’ennesima partita senza voglia e senza cuore. Domenica sono sicuro che li vedremo almeno sudare….
Io preferivo essere a 37 ed essere a +2 sull’Entella e a +2 sul Padova…ora con l’Entella un pareggio preso anche con una prestazione tutta cuore e determinazione te lo friggi, se eravamo a 37 un pareggino anche insulso e senza cuore non sarebbe di certo stata una sentenza alla C.
Contano i punti e basta a questo punto del campionato.
Ci hanno fatto Ca, Ca , re quello a la Spezia….
finalmente uno che la pensa come me!
Rigore che anche dal vivo, senza var (con i metri di giudizio che ci sono in questi tempi) era netto, ma fa pari con il rigorino preso a Spezia, noi tifosi non avremmo cambiato di una virgola il nostro giudizio sulla squadra, ma credo che invece contrariamente a quanto scritto a livello giornalistico sarebbero cambiate eccome. Ricordiamoci ai secondi tempi dove siamo stati in apnea subendo a dismisura (Spezia, Mantova, lo stesso Cesena ed altre) , ma per aver capitalizzato nel momento giusto la portammo a casa ed i giudizi erano troppo lusinghieri.
Basta un palo o una palla dentro di 1 cm per cambiare voti e giudizi. Se gli entra quella palla di controbalzo a Popov che ha scheggiato la traversa o quella pal palo di Saporiti a Catanzaro sai giornalisticamente che romanzate?!
Come tifo ci siamo svegliati tardi, perchè non è che prima la squadra aveva un atteggiamento ed ora un altro, la squadra più o meno ha gli stessi difetti (tanti) e pregi (pochi) solo che ora contano i risultati ed i sè ed i ma che giornalisticamente sono stati dati fino a poco fa non contano più. Contano i punti e basta.
Francamente inspiegabile: è l’intervento con le mani di un portiere in uscita, assurdo, scandaloso non fischiarlo.
Quello di La Spezia se lo sono guardato e riguardato 5 minuti, tra var e arbitro, prima di darcelo.
non si conta più niente nemmeno in serie b
2 certezze …era rigore netto e non contiamo più nulla e non vedono L ora che retrocediamo ….sennò lo chiamavano al Var
Massy stranamente silente a questo giro…
che stranamente silente. Aspettavo prima il tuo commento. Non si discute, anche per me è rigore netto. Errore, e il fatto che non ci si meritava il pareggio non cambia la cosa. E’ un errore, ma è il primo in 60 partite. Quindi va accettato e avanti. Dopo che te ne hanno fatti 4 5 gravi si può brontolare. Non al primo ripeto in 2 campionati.
Mi fai impressione, ciao.
figurati te a me, uguale uguale. Ho semplicemente detto la verità. Te è tutto l’anno che ti inventi quello di Ercolano, quello di firenze che dovrebbe in quanto viola essere nemico nemico degli empolesi, l’ultima volta quello di pescara (infatti ha fatto espellere un giocatore abruzzese col richiamo. Pensi di essere stato trattato male in questi 2 anni ‘ Fammi capire? Poi domenica hanno sbagliato. Ed è giusto dirlo. Ma se ti attacchi all’unico episodio sfavorevole in tutto l’anno e piangi è giusto retrocedere. Quindi crdo che fai più impressione te che di me.
Se si retrocede pe un punto vengo a casa tua e ti rincorro co un legno.
no se si retrocede x un punto son cazz.o.ni loro non gli arbitri. Se pensi di fare questo giochino e che non ti succeda niente contro hai sbagliato ruzzino
La verità Massy è che un si conta nulla nemmeno a livello federale, arbitrale, di Lega…. eppure la Contessina è consigliera!!!
Secondo te massy, era una partita da mandare (come dice Calvarese) un arbitro con poca esperienza?
è ovvio che no, però l’errore è del Var. Oggi il nome dell’arbitro in campo conta ci mancherebbe, ma molto meno di un tempo. Li errori vengono corretti dal Var. Abbiamo visto che c’è stata ovviamente scrematura negli errori (basta pensare al fuori gioco o alle espulsioni con gamba a martello dove ormai l’errore è quasi pari a zero). Per cui non è più così determinante l’arbitro tosto (in più in b quegli arbitri ci sono solo x le gare promozione)
Per Rino, è vero si conta poco, ma è sempre successo, in più ripeto se in 2 anni non hai avuto episodi contro, questo vuol dire che non ti vogliono, male, che non c’è un piano per farti fuori o roba simile.