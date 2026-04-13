Gianpaolo Calvarese, ex arbitro e ora opinionista su Amazon Prime, ha commentato l’episodio nel finale di gara di Padova-Empoli su un presunto calcio di rigore negato agli azzurri.

“La dinamica è molto chiara: Elia entra in area, prova a mettere un cross al centro e Perrotta, che guarda sempre il pallone, intercetta il pallone con un braccio largo, quasi all’altezza delle spalle, impedendo che finisca tra i piedi di Shpendi che potrebbe concludere. Una casistica che è sempre da calcio di rigore.

L’arbitro, per quanto sia ben posizionato, può anche sbagliare dal campo, e Perenzoni è anche un direttore di gara poco esperto; però è davvero inspiegabile il mancato intervento del Var.”

NOTA PE: Crediamo giusto riportare questo parere che avvalla quanto già scritto da noi riguardo lo specifico episodio che appare oggettivo. Il rigore andava concesso e l’Empoli avrebbe dovuto avere la possibilità di beneficiarne con la speranza di segnare il gol del pareggio. Questo però, lo ripetiamo, non vuol essere un alibi per la squadra che a Padova ha fatto male ed il giudizio non sarebbe cambiato di una virgola.