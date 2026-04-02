In vista della sfida di lunedì al Ferraris tra Sampdoria ed Empoli, Ciccio Caputo ha detto la sua su una gara che pesa tantissimo nella corsa delle due squadre di cui è ex. Proprio “Ciccio” potrebbe fare la sua comparsa in tribuna al Ferraris:

“Mi sto organizzando per essere presente allo stadio, se riesco verrò più che volentieri. Che sfida sarà? Delicatissima per entrambe. Quella classifica non è il loro habitat ma, purtroppo, il campionato dice che sono entrambe là. Sarà una partita a chi sbaglia meno, perché potrebbe decidere la stagione”. Entrando nel momento complicato della Samp, l’ex attaccante analizza le cause senza cercare scorciatoie: “Manca un Caputo alla Samp? Troppo facile così (ride, ndr). No, piuttosto penso che quando si cambiano tre tecnici e ci sono mille difficoltà, hai fatto qualcosa di sbagliato dall’inizio. Anzi, da qualche anno, perché la situazione va avanti da tempo. Dispiace vedere il Doria così. Si spera ne possa uscire il prima possibile”

Sull’Empoli: “Anche a Empoli hanno cambiato tre allenatori. Negli ultimi anni non erano abituati a lottare per la salvezza in B. Si trovano in una situazione nuova e complicata, spero possano venirne fuori ha detto a Il Secolo XIX.