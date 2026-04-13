Difficilmente agli albori di questa stagione avvremo pensato di fare un pezzo nel quale inquadrare la corsa salvezza in questa serie B. Purtroppo invece l’Empoli ci è invischiato fino al collo ed a quattro giornate dalla fine i pericoli sono molti. Andiamo ad analizzare quello che è il cammino delle squadre che al momento sono le principali protagoniste di questa lotta ed escludiamo (anche se la matematica non le mette assolutamente al sicuro) le squadre che hanno già toccato quota 40. In grassetto le partite giocate in casa. Ricordiamo che retrocedono direttamente le ultime tre, la quart’ultima e la quint’ultima disputano il playout. Se però la quint’ultima riesce a mettere almeno cinque punti di distanza dalla quart’ultima, questa retrocede direttamente. A 360 minuti dalla fine Spezia, Pescara e Reggiana sono retrocesse, Entella e Bari farebbero il playout:
|pt 37
|REGGIANA
|ENTELLA
|PESCARA
|CESENA
|pt 36
|ENTELLA
|VENEZIA
|AVELLINO
|MONZA
|pt 35
|EMPOLI
|PADOVA
|BARI
|CARRARESE
|pt 34
|VENEZIA
|AVELLINO
|ENTELLA
|CATANZARO
|pt 33
|PADOVA
|PALERMO
|MODENA
|SAMP
|pt 32
|CARRARESE
|J. STABIA
|PADOVA
|SPEZIA
|pt 30
|SUDTIROL
|CATANZARO
|VENEZIA
|PESCARA
Calendario da paura, le vittorie in casa potrebbero non bastare …. sono il minimo sindacale per arrivare ai playout…. come s’è fatto a cadere così in basso…. mah….
La matematica non è un’opinione:
43 punti salvezza
42 punti playout con la seconda in casa
41 punti playout con la seconda in trasferta
40 punti retrocessione diretta
Stime troppo alte amico. Vincendone 2 arriveremmo a 42 punti. Con 42 punti sono convinto che ti salvi senza Playout. a 40 vai ai playout, la vedo difficile che la terzultima arrivi a 40 punti…. Se vinciamo le due in casa abbiamo ancora alte probabilità di salvarci.
esatto , forse anche a 42 punti ci potrebbe essere la salvezza, ci sono tatissimi scontri diretti incrociati
L’Entella gioca 2 fuori e due in casa , dal calendario sembrano tutte in trasferta.
Purtroppo, Monza e Venezia sono ancora in lotta, e questo non aiuta.
Il fatto che siano in lotta non cambia niente perche questa squadra ha dimostrato che può perdere anche con squadre al 30% della forma o voglia …
A me quello che preoccupa é che non mi sembra gliene freghi un c…
Salvezza tutto sommato molto probabile. Se però non ne vinciamo una e non segnano manco con le mani si può far poco
a me preoccupa la nostra squadra altroche il calendario
La family sta facendo saltare il banco.
La family com’è noto odia empoli e gli empolesi.
La family in questi anni ha preso quello che poteva prendere e ora lascerà soltanto macerie.
Siamo sull’orlo del fallimento.
Chi non sa e non capisce questo è un povero tardo che ancora crede alle novelle dello stadio.
Tutti i peones che in questi ultimi due anni hanno leccato il deretano alla family accusando di tifare contro chi vedeva oltre il proprio naso, chiedano scusa.
Dove hai letto di un possibile fallimento?
Tu vedrai se si va in C che fine si fa.
ma vai a letto e copriti
Vai tranquillo te lo fanno lo stadio…… lo stadio ahahahaha
Ma che sei matto? Se tolgono la lingua dal c.ulo della family muoiono: respirano da lì!
Mah… e la frase “Ricordati che devi morire!” non ce la metti?
parole sante, la family ormai è un cancro per l’Empoli
è un cancro per quelli come voi che sputano sempre veleno . per me è da ringraziarli a vita perche senza di loro mai si sarebbe visto la serie A e B in tutti questi anni..e sputa’ nel piatto dove uno ha mangiato è da vigliacchi
.se poi uno vuol sempre dar contro che cambi squadra o se la fa da solo ..ci mette i propri soldi o fa una cordata e si fa la squadra. non certo star a butta veleno verso persone splendide che hanno fatto le portsto alla ribalta un paesino come empoli e gli hanno dato lustro e notorieta in tutta l’ italia ..vi dovreste solo vergogna! lo fanno a Firenze di sputa sempre veleno infatti si vede che bella razza sono..sono tifosi mal considerati da tutta l’ italia..non sono un bell esempio ..empoli deve aver tifosi ben superiori e l’ ha sempre dimostrato ..si sta simpatici anche per questo..
Se l’Empoli:
• fa meno di 5 punti → guai seri
• fa 6 punti → probabilmente salvo
• fa 7+ → finisce tutto tranquillo
L’Empoli attuale non è in grado di fare piu di tre punti.
Altra cosa se qualcuno vuole aiutarci. Può capitare. Come è capitato al Padova.
è proprio così…
Se si batte Entella ed Avellino è fatta
Ieri era fondamentale portare via il punto, ed era fattibile bastava buttarla in tribuna alla fine. Con un pareggio ieri avevamo anche il Padova dietro e le cose erano molto più semplici.
Detto questo dobbiamo vincere le 2 in casa e probabilmente ce la faremo. Non per meriti nostri, ma per la scarsezza degli avversari
Per lo spareggio. Controlla meglio
tra tutte le partite conta sempre la prossima da giocare e non le altre , vincere con l Entella ti darebbe molte possibilita’ di salvezza.
capire come fare a vincere….e’ la cosa piu’ problematica, visto che prendi sempre goal ridicoli
esatto dippe i bonus sono finiti e la prossima è fondame
io rimango dell’ idea che se si vince con Entella e Avellino , e il problema e enorme visto che non segniamo, siamo salvi ci sono molti scontri diretti e dubito che riescano le altre squadre ad arrivare a quella quota, ma il problema e’ enorme perché non facciamo goal
Per determinare le possibilità di salvezza dell’Empoli (36 pt), ho analizzato il calendario delle ultime 4 giornate. Considerando che la zona retrocessione/playout coinvolge le squadre dal 16° al 20° posto (ipotizzando una classifica corta), ecco gli scenari principali:
1. Salvezza Diretta (Scenario Ottimale)
L’Empoli si salva senza guardare gli altri risultati se totalizza 9-10 punti (arrivando a quota 45-46).
Scontri decisivi: La prima partita contro l’Entella è un vero spareggio. Vincendo questa, l’Empoli sale a 39 e scavalca il Padova (se perde con la Reggiana), mettendo una seria ipoteca sulla permanenza.
2. Salvezza con 6-7 punti (Quota 42-43)
È lo scenario più probabile. L’Empoli si salva se:
Batte l’Entella (fondamentale per tenerli sotto).
Batte una tra Venezia o Avellino (squadre storicamente ostiche ma battibili).
Pareggia con il Monza all’ultima giornata.
In questo caso, deve sperare che la Reggiana e il Pescara non facciano filotti di vittorie (entrambe hanno calendari pesanti contro Padova e Spezia).
3. Salvezza sofferta (Quota 40 pt)
Se l’Empoli ottiene solo 4 punti (1 vittoria e 1 pareggio):
Deve assolutamente vincere lo scontro diretto con l’Entella.
Deve sperare che l’Entella perda anche contro il Padova e il Bari.
Deve sperare che lo Spezia (30 pt) non vinca più di due partite, rimanendo dietro.
I rischi principali
Il calendario dell’Entella: Giocano contro Empoli, Padova e Bari. Sono i “giudici” del campionato. Se l’Entella vince contro l’Empoli, la situazione diventa critica perché i toscani verrebbero scavalcati immediatamente.
La risalita del Pescara: Nonostante i 32 punti, il Pescara ha uno scontro finale con lo Spezia che potrebbe condannare una delle due, favorendo l’Empoli se quest’ultimo mantiene un distacco di almeno 4 punti.
In sintesi: La salvezza dell’Empoli passa per la vittoria contro l’Entella e almeno altri 3-4 punti nelle restanti tre gare contro Venezia, Avellino e Monza.
Vuoi che provi a simulare una tabella punti specifica basata sui tuoi pronostici per queste partite?
ma che sei Chat Gpt?
Il problema non è il calendario, facile o difficile che sia, ma siamo noi, la nostra squadra: finora siamo riusciti a rilanciare quasi tutte le squadre sotto di noi (e sicuramente peggiori di noi), ad esclusione del Pescara che ha giocato tutta la partita in 10 e comunque ci ha messo in serie difficoltà. Ormai è risaputo che il nostro centrocampo non è nè carne nè pesce: non si riesce a vincere un contrasto, non si ha l’intelligenza calcistica di capire qual è il momento di pressare e di ripartire, non si cohlie l’attimo propizio per affondare; in sostanza non siamo una vera squadra, e sincrramente non lo siamo mai stata; i voti 5,5 (regalati) dati domenica ai vari Ghion e Yepes, sono lì a dimostrare la nostra pochezza.
Sarà difficile vincere due partite in casa e salvarsi; e comunque quelle sono le due partite chiave, e per me vincerle sarebbe sicuramente un miracolo !
https://youtu.be/1YfWnoMHYks?is=8YozrVJdr-Y10hHi
Buonasera amici
quanto sembra lontana
questa magica serata
che io riporterò x sempre nel mio cuore ❤️.
Brividi, … solamente a vedere chi vestiva la nostra maglia
È inutile illudersi e farsi il sangue marcio, il calcio a Empoli è finito dalla salvezza con la Roma (risentire in proposito le parole del grande capo a TV 88 2 giorni dopo). Con 4 figli che succhiano sangue milionario ogni giorno senza fare una mazza dove vuoi andare!!! La cosa che mi manda comunque in bestia è che questi ti portano alla rovina, SENZA CURVA, SENZA STADIO, e scorrazzeranno tranquillamente coi loro MEGA SUV sotto il nostro naso senza problemi!!
Certo che dire “Corsa salvezza” e “Empoli” nella stessa frase, in questo momento è un ossimoro…
La cosa più triste e che sono riusciti persino a dividerci come tifosi non ricordo una cosa del genere fino a questo punto!
siamo diventati a pari dei Bresciani e della Reggiana , spero di no , basta cantare per i morti , basta diffidati ,cerano anche 30 anni fa maica si facevano i cori , e quelli la prendevano perché se le davano veramente … Non riescono a rispettare neache la metà delle regole dell’Ultras!
…..sono passate giusto 24 ore, da Monteboro tutto tace. Nessuna parola, non gliene frega una sega nulla, ma da un po’.
sono riusciti nell’intento di rendermi apatico totale verso la squadra, passivamente sto elaborando il destino.
Questa squadra allontana il tifoso dal calcio
La cosa certa e’…che se si retrocede finiscono le bottiglie di spumante di tutta la Toscana con i rosicons di questa chat a a capo tavola…se ci si salva non bastano i fegati da trapiantare ai rosicons di questa chat in cima alla lista…
OVVIA PRONTI.
Tranquillo loro vincono sempre! si retrocede noi e si piange noi a loro cambia poco…
ECCOCI è arrivato il pagliaccetto del cynar…o come mai non posti col tuo nick abituale?? Sei buono solo a scrivere p.u.ttanate su fegati spappolati e presunti rosiconi. Te e gli altri pasdaran della family siete il male assoluto di questa piazza, buoni solo a seminare zizzania a comando e dare patenti di tifo a capocchia. Ma la realtà è che non conti una s.ega e se non fosse per questa chat staresti al bar a bofonchiare sulla cronaca sportiva del giornale mentre quelli che passano ti danno i nocchini nel capo. Che tanto più ciucco di così non diventi.
Due vittorie e rivedremo il ☀️
Quando esce la rubrica del Freccia ?
Io domenica non vengo neanche se mi pagano, detto questo sono sicuro della salvezza.
Discorso ad minchiam come diceva Il grande Scoglio
Ma qui il problema non è capire quante ne dobbiamo vincere ma come fare a vincerle. L’Avellino potrebbe pure scansarsi, ma l’Entella no, chiaramente.
L entella per la società seria che è merita di salvarsi.
Empoli, bari, pescara 3 società da schifo con gente da schifo dentro meriterebbero tutte di retrocedere.
Una però si salverà.
Nonostante il momento domenica TUTTI ALLO STADIO, incazzati e vocianti.
o bravo, bocia anche per me
Invece andrebbe ma disertato lo stadio
Ricordo a tutti che il Presidente dell’Entella ha una società che fattura 50 miliardi di euro e non vive di solo calcio come qualcuno ad Empoli.
E’ li ormai la differenza per la Lega serie B.
Io ho giocato l’x-2. Almeno vinco qualcosa.
Intanto è lunedì sera e la Società è ancora ASSENTE.
Il responsabile ha parlato?…
Ha detto niente all’Oasi Dolce?..
Il lunedì fa riposo settimanale l’Oasi Dolce.
Comunque ho una proposta per i tifosi…
ma visto che c’è la festa , perché non provare a pagare noi la curva provvisoria ?
Anche in serie C serve perché c’è il rischio di rimanerci , e se sarà B sarà sempre un patire… ormai sarà così per via dei costi…
una gettata e lo smontaggio della nord e il rimontaggio quanto potrà costare mai
nelle feste smontano e rimontano le tribune
esempio il calcio storico , il palio a Siena …
una gettata con una ditta di Empoli con 5 muratori la fanno in una settimana …
Qualche sponsor , tanto anche se iniziano la curva sud non penso la fanno in meno di 3 /5 anni guardate la pista di atletica… siamo al 3 anno …
a petroio però
Bravo Enrico. Finalmente qualcuno col cervello pensante invece di questo branco di leccacul1 del co rsi
Secondo me questo branco di inutili senza palline le perdano tutte. L unica speranza è che il prossimo contratto lo firmino con lo zoo.
Noi si può scomodare intelligenza artificiale e fare tutte le tabelle che si vuole, ma contano quasi zero se non vinciamo con l’Entella.
Partita già di per sè difficile perchè da dentro o fuori veramente, poi per loro il pareggio con il Venezia credo inaspettato alla vigilia ed unito al morale che gli stiamo dando indirettamente dopo che le ultime due ns avversarie (Samp-Padova) ci hanno scavalcato, aumentano la difficoltà, poi se ci aggiungiamo il fattore mentale e tecnico della nostra squadra diventa quasi come scalare il Monte Bianco.
Però dobbiamo essere consapevoli che vincendola al di là dei punti ci sarebbe un contraccolpo positivo pazzesco e un Entella che prenderebbe un brutto colpo psicologico.
E’ questo il carburante che deve animare la squadra e noi stessi. E’ cosi logorante essere praticamente 3 anni che viviamo sportivamente soffrendo e facendo calcoli. Le sensazioni sono negative, però bisogna provarci a creare un minimo di fattore casalingo. E’ dura mentalmente, sono e siamo provati come tifosi, ma bisogna provarci!
Comunque quando sei in A, sai sempre che c’è da soffrire se vuoi salvarti e devi lottare fino all’ultima giornata (anche se qualche volta ci siamo salvati con un buon anticipo)… Però, nonostante una rosa praticamente nuova o quasi, almeno in B, se non ricordo male, è dai tempi di Aglietti in panca (Empoli-Vicenza) che poi non abbiamo mai avuto problemi per tornare in A, o per arrivare ai play off.
In casa servirà mettere per forza insieme due vittorie. Intanto però vinciamo con l’Entella e mettiamo la quintultima a 4 punti e quelle dietro all’Entella vediamo cosa fanno. (Non penso che il Bari vincerà contro il Venezia, almeno lo spero vivamente) A quel punto mancheranno solo 3 partite e perdere anche a Venezia potrebbe riportarti al massimo con un solo punto di vantaggio (ma non è detto), ma probabilmente con una vittoria contro l’Avellino.. magari sei già salvo anche in caso di sconfitta con il Monza. Un Monza che all’ultima giornata potrebbe aver bisogno anche di un solo punto per andare in A (e se un punto bastasse anche a noi…. è fatta!).. e vuoi che rischi di poter perdere cercando la vittoria? Ma si torna al solito discorso.. 2 vittorie casalinghe le devi ottenere..
Non ci sono le condizioni mentali e tecniche per vincere con l’Entella.
Prevedo un pareggio. Poi sconfitta a Venezia
Poi altro pareggio con Avellino e speriamo nel regalo Monza ultima giornata, se già in serie A.
Totale 5 punti non per nostri meriti.
Ma se arrivi in fondo e non vinci nemmeno con Entella e Avellino, dopo che hai vinto nel girone di ritorno solo con il Pescara, vorresti salvarti anche con un ipotetico spareggio? (5 punti potrebbero portarti a questo). Sarà meglio che non scendano nemmeno in campo e si levino tutti dai coion! Dirigenza, allenatori, d. s. e calciatori..
Il Bini si inventò le chiocciole che mangiavano il prato del Castellani: contro l’Atalanta bisognava a tutti i costi fare punti e si gioco’ al Sussidiario, con la gente attaccata alla rete. 2-2 finale e qualche giornata dopo l’Empoli si salvo’.
Bravo, secondo me servirà molto più che 2 giocatori in prestito , basterebbe chiedere e le risorse si trovano , ci vorrebbe benevolenza , i costi per la parte burocratica in comune ci sarà un geometra , un progettista per fare 2 calcoli anche 2 di Empoli tra i tifosi , chiedere il bonus dei 400.000 euro della regione ci spettano va fatta la domanda mi sembra entro 8 maggio tempo massimo…
chi ha agganci in Comune chiedere informazioni !
E’ normale ragionare sulle tabelle, ma, visto lo stato della squadra, servono davvero?
Ha pienamente ragione chi ha scritto “il problema siamo noi”: basta rivedere i gol presi a Genova e a Padova.
Mantova e Sampdoria con due vittorie di fila hanno risolto i loro problemi, il Pescara, che era morto, è ancora lì a giocarsela, adesso ci ha sorpassato anche il Padova che veniva da 5 sconfitte di fila.
Noi ci siamo fermati, gli altri corrono.
O ricominciamo a correre pure noi o la vedo grigia.
Domenica obbligatorio vincere per poter sperare nella salvezza
Ecco trovato i capo tavola…preciso Un aveo dubbi. Cio una ricettina pe i fegato bellina eh…se ci si salva
Dico la mia e maledicetemi pure, ma secondo me con l’Entella si perde o si pareggia a c*lo. Inutile farsi le tabelle, ormai l’è andata a farsi benedire questa stagione. Siamo seri, nel girone di ritorno s’è fatto 9 punti, la peggiore squadra in assoluto, ditemi ora se non ci meritiamo davvero la serie C. E secondo me questa serie C a qualcuno conviene davvero…e anche parecchio… niente stadio …niente sbattimenti… si punta sui giovani…stipendio garantito…così si fa le mamme …non ci rompe le scatole …ecc.. ecc..
ma perché deve sempre convenire retrocedere? Se vai in C rischi di fallire, perché deve essere volontario? Hanno sbagliato stagione, sei scarso può succedere. Ma non volontario
Qua sono d’accordo con te, dalla B alla C non c’è paracadute e non ci sono introiti. Sarebbe un bagno di sangue a livello economico.
Tanto lo stadio non lo avrebbero fatto comunque.
la serie c e un girone infernale a livello economico . il discorso retrocessione poteva convenire dalla A alla B , ma dalla B alla C e un bagno di sangue
noi si e fatto come il frosinone l anno scorso, sbagliato giocatori squadra scarsa , alla fine play out perche il sassuolo gli ha regalato l ultima giornata e regalo finale da gravina , ma se cambi tutti i giocatori e questi non si amalgamano fra loro o sono scarsi fai la fine del frosinone l anno scorso e di noi quest anno
Giusto… Purtroppo quest’anno non c’è un Brescia che fallisce..
I giocatori hanno dato pochissimo, ma possono emendarsi battendo Entella e Avellino.
io direi che il vero ago della bilancia sara il padova che avra reggiana in casa entella a chiavari pescara in casa e all ultima il cesena in casa . tutti scontri salvezza e qui in un modo o nell altro chi sta dietro perde punti