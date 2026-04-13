Difficilmente agli albori di questa stagione avvremo pensato di fare un pezzo nel quale inquadrare la corsa salvezza in questa serie B. Purtroppo invece l’Empoli ci è invischiato fino al collo ed a quattro giornate dalla fine i pericoli sono molti. Andiamo ad analizzare quello che è il cammino delle squadre che al momento sono le principali protagoniste di questa lotta ed escludiamo (anche se la matematica non le mette assolutamente al sicuro) le squadre che hanno già toccato quota 40. In grassetto le partite giocate in casa. Ricordiamo che retrocedono direttamente le ultime tre, la quart’ultima e la quint’ultima disputano il playout. Se però la quint’ultima riesce a mettere almeno cinque punti di distanza dalla quart’ultima, questa retrocede direttamente. A 360 minuti dalla fine Spezia, Pescara e Reggiana sono retrocesse, Entella e Bari farebbero il playout:

pt 37 REGGIANA ENTELLA PESCARA CESENA pt 36 ENTELLA VENEZIA AVELLINO MONZA pt 35 EMPOLI PADOVA BARI CARRARESE pt 34 VENEZIA AVELLINO ENTELLA CATANZARO pt 33 PADOVA PALERMO MODENA SAMP pt 32 CARRARESE J. STABIA PADOVA SPEZIA pt 30 SUDTIROL CATANZARO VENEZIA PESCARA