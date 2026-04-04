Queste le parole dell’allenatore dalla Sampdoria, Attilio Lombardo, in presentazione della sfida di lunedi con gli azzurri

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Redazione PianetaEmpoli

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2 Commenti

  1. Intervista interessante quella di Lombardo… che non si nasconde dietro le solite banalità ma anzi, racconta chi giocherà e chi no oltre al suo credo tattico nella trequarti avversaria.

    Domani sarà un osso durissimo.
    Strappare un pari sarebbe un grosso risultato… mentre un’eventuale vittoria azzurra sancirebbe la salvezza virtuale, un mattone 🧱 determinante

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