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Intervista interessante quella di Lombardo… che non si nasconde dietro le solite banalità ma anzi, racconta chi giocherà e chi no oltre al suo credo tattico nella trequarti avversaria.
Domani sarà un osso durissimo.
Strappare un pari sarebbe un grosso risultato… mentre un’eventuale vittoria azzurra sancirebbe la salvezza virtuale, un mattone 🧱 determinante
il vecchio Popeye, che piedi ‘gnoranti, ma quanto correva!