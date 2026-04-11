L’allenatore del Padova, Roberto Breda, ha parlato in conferenza alla vigilia della gara con l’Empoli.

“Si apre una serie di partite fondamentali per la stagione e farlo con l’entusiasmo della curva sicuramente aiuta. Dobbiamo essere bravi a portarli dalla nostra parte. Sicuramente è una partita difficile e per noi dev’essere una motivazione per spingere.

Infortuni? Sono i soliti più Lasagna, che si è fatto male nell’ultima partita. Non ci sarà neanche Buonaiuto, così come Harder. Caprari e Di Mariano ci sono. Buonaiuto dovrebbe tornare a tutti gli effetti da lunedì prossimo.

Come va interpretata questa partita? L’atteggiamento e la voglia è di chi sa che si gioca tutto in queste partite. Come noi ci sono diverse squadre, che hanno dei problemi. Forse il Pescara è quella che sta meglio, ma non le ha vinte tutte in questo periodo. Vogliamo fare bene per tutto quanto e sappiamo che la partita va interpretata bene, con la furia agonistica, ma anche con la capacità di leggere diversamente i momenti. La partita con il Frosinone ci è servita molto. E’ stata la partita peggiore per iniziare, abbiamo fatto degli errori, ma siamo stati anche bravi a rimanere in partita. Questa gara ci ha detto che nonostante le difficoltà siamo rimasti in partita continuando a fare quello che dovevamo fare. Ora abbiamo lavorato una settimana in più su delle certezze per renderle ancora più efficaci e questa settimana ci è servita, sapendo che ci giochiamo molto.

Mantenere la stessa ossatura? Abbiamo creato un paio di alternative, anche perché loro sono una squadra che cambia molto e noi qualcosa di diverso lo abbiamo provato.

Da dove nascono le difficoltà? La B insegna che dobbiamo fare battaglia tutte le domeniche e l’Empoli ha cambiato tre tecnici, tutti e tre bravissimi. Sono situazioni con cui in B ti scontri e noi domani dobbiamo fare una partita da B. In B comanda l’identità, come il Frosinone, che ha un’identità fortissima. Se non crei quel gruppo ci stanno delle difficoltà e noi, in poco tempo, dobbiamo creare quel gruppo.

Sgarbi e Caprari? Stanno bene. Fortin? Credo che il meno colpevole di tutti sia Sorrentino per il primo gol preso a Frosinone. Entrambi sono due ottimi portieri, entrambi titolari, ma e me non piace tanto fare turnover, mi piace dare continuità

Più coraggio nei cambi? Tre cambi su cinque a Frosinone sono stati fatti non per delle scelte tattiche. Quelle sono le partite che, se Lasagna fa gol al 70′, può venire un finale diverso. Vogliamo proseguire con le nostre certezze.

L’ultima settimana di lavoro? Atteggiamento ottimo. Sappiamo che è un momento in cui bisogna cambiare inerzia, ma i ragazzi mi piacciono.

L’esordio all’Euganeo? Quando subentro, ma non solo a Padova, è quella di lavorare su cose concrete. Voglio parlare di campo e da questo punto di vista i ragazzi sono stati molto disponibili. Bisogna bruciare il tempo, l’atteggiamento è stato giusto. La curva è un muro all’inglese, bellissima. Dobbiamo alzare l’entusiasmo, la risposta dei tifosi è giusta e dobbiamo essere bravi ad alimentare questo fuoco. L’atteggiamento di chi è in casa, però, devo cambiare. Dobbiamo ritrovarlo. Il passato ti dà delle letture, ma il futuro sei tu che te lo disegni.

Due sotto punta? Ho le idee chiare, dobbiamo avere gamba e abbiamo altre alternative, oltre che velocità di pensiero”.