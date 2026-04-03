Il collega Diego Anelli (sampdorianews.net) ci racconta un po’ della Sampdoria, prossimo avversario in campionato degli azzurri:

Samp-Empoli nel giorno di Pasquetta per provare a togliersi dai bassifondi. Parto chiedendoti se ad inizio stagione pensavi che magari questa gara potesse valere altri obiettivi?

“Senz’altro. Da una parte ci si attendeva un Empoli subito competitivo per provare a giocarsi le proprie carte in ottica promozione. La Sampdoria era chiamata ad un’annata almeno tranquilla, invece è stata gettata via mezza stagione con un mercato estivo incommentabile e gravi errori sul fronte guida tecnica“.

Come sta la Samp in questo momento?

“Il mercato invernale e i 10 punti in 4 gare avevano fatto pensare ad un certo punto che il peggio fosse stato messo alle spalle, soprattutto l’ottima gara con il Palermo. Poi improvvisamente un altro, lungo e pesante stacco della spina. I tre k.o. negli scontri salvezza con Mantova, Bari e Carrarese hanno fatto precipitare nuovamente la Sampdoria in zona a forte rischio retrocessione e portato all’ennesimo cambio in panchina. I tre punti con l’Avellino hanno ridato un po’ di ossigeno e speranza ma non serviranno in caso di altri passi falsi. Sono vietate altre cadute, servono tanti punti nel rush finale per poter raggiungere l’obiettivo”.

Marassi ha sempre risposto presente, nonostante tutto. Che ambiente dobbiamo attenderci lunedi pomeriggio?

“Tifo incondizionato e senza sosta per la Sampdoria intesa come squadra e staff tecnico, come sempre. Quest’anno al Ferraris, terra di conquista quasi per chiunque negli ultimi anni, è arrivata gran parte dei punti ottenuti. Il pubblico è fondamentale, ancora di più con una squadra caratterialmente piuttosto fragile“.

Ti chiedo che Empoli ti aspetti e se m dici due/tre giocatori che se potessi spostersti dall’azzurro al blucerchiato…

“Una squadra combattiva e pronta a sfruttare gli spazi concessi dalla Sampdoria. Rispetto allo standard Empoli, da lontano ho avuto la sensazione di strategie un po’ differenti sul mercato e meno talenti fatti in casa su cui puntare. Idee meno chiare. Anche con il senno del prima, avrei trattenuto volentieri Curto in estate e Shpendi è un profilo che merita fiducia“.

Cosa sta dando a tuo avviso Lombardo e dove può performare meglio degli altri?

“Sta dando il 101% in suo possesso. Oltre all’aspetto tattico, credo che nessuno possa adesso dare un contributo superiore in termini di Sampdorianità per affetto, grinta, voglia di non mollare mai, lucidità, conoscenza dell’ambiente e senso d’appartenenza”.

Ti chiedo per chiudere quella che potrebbe essere la formazione titolare della Samp?

“Gli infortuni a Pafundi ed Henderson potrebbero cambiare alcuni scenari, con le condizioni dello scozzese ancora da valutare. Dalla squalifica rientra Esposito al quale farà posto Ricci destinato a partire dalla panchina, Coda in vantaggio su Soleri per la sostituzione di Brunori, diffidato e ammonito con l’Avellino. Begic e Pierini attesi ad una grande prova alle spalle del riferimento offensivo, sono loro gli elementi più pericolosi. Cicconi proverà a ritrovare spazio dopo la prova sufficiente di Giordano nell’ultimo turno“.