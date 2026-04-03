Il collega Diego Anelli (sampdorianews.net) ci racconta un po’ della Sampdoria, prossimo avversario in campionato degli azzurri:
Samp-Empoli nel giorno di Pasquetta per provare a togliersi dai bassifondi. Parto chiedendoti se ad inizio stagione pensavi che magari questa gara potesse valere altri obiettivi?
“Senz’altro. Da una parte ci si attendeva un Empoli subito competitivo per provare a giocarsi le proprie carte in ottica promozione. La Sampdoria era chiamata ad un’annata almeno tranquilla, invece è stata gettata via mezza stagione con un mercato estivo incommentabile e gravi errori sul fronte guida tecnica“.
Come sta la Samp in questo momento?
“Il mercato invernale e i 10 punti in 4 gare avevano fatto pensare ad un certo punto che il peggio fosse stato messo alle spalle, soprattutto l’ottima gara con il Palermo. Poi improvvisamente un altro, lungo e pesante stacco della spina. I tre k.o. negli scontri salvezza con Mantova, Bari e Carrarese hanno fatto precipitare nuovamente la Sampdoria in zona a forte rischio retrocessione e portato all’ennesimo cambio in panchina. I tre punti con l’Avellino hanno ridato un po’ di ossigeno e speranza ma non serviranno in caso di altri passi falsi. Sono vietate altre cadute, servono tanti punti nel rush finale per poter raggiungere l’obiettivo”.
Marassi ha sempre risposto presente, nonostante tutto. Che ambiente dobbiamo attenderci lunedi pomeriggio?
“Tifo incondizionato e senza sosta per la Sampdoria intesa come squadra e staff tecnico, come sempre. Quest’anno al Ferraris, terra di conquista quasi per chiunque negli ultimi anni, è arrivata gran parte dei punti ottenuti. Il pubblico è fondamentale, ancora di più con una squadra caratterialmente piuttosto fragile“.
Ti chiedo che Empoli ti aspetti e se m dici due/tre giocatori che se potessi spostersti dall’azzurro al blucerchiato…
“Una squadra combattiva e pronta a sfruttare gli spazi concessi dalla Sampdoria. Rispetto allo standard Empoli, da lontano ho avuto la sensazione di strategie un po’ differenti sul mercato e meno talenti fatti in casa su cui puntare. Idee meno chiare. Anche con il senno del prima, avrei trattenuto volentieri Curto in estate e Shpendi è un profilo che merita fiducia“.
Cosa sta dando a tuo avviso Lombardo e dove può performare meglio degli altri?
“Sta dando il 101% in suo possesso. Oltre all’aspetto tattico, credo che nessuno possa adesso dare un contributo superiore in termini di Sampdorianità per affetto, grinta, voglia di non mollare mai, lucidità, conoscenza dell’ambiente e senso d’appartenenza”.
Ti chiedo per chiudere quella che potrebbe essere la formazione titolare della Samp?
“Gli infortuni a Pafundi ed Henderson potrebbero cambiare alcuni scenari, con le condizioni dello scozzese ancora da valutare. Dalla squalifica rientra Esposito al quale farà posto Ricci destinato a partire dalla panchina, Coda in vantaggio su Soleri per la sostituzione di Brunori, diffidato e ammonito con l’Avellino. Begic e Pierini attesi ad una grande prova alle spalle del riferimento offensivo, sono loro gli elementi più pericolosi. Cicconi proverà a ritrovare spazio dopo la prova sufficiente di Giordano nell’ultimo turno“.
Ma si sa quanti biglietti sono stati venduti nel settore ospiti ???
Mai una notizia mai un aggiornamento !
Eppure lo fanno tutti gli altri siti dei tifosi …
Potrebbe essere un’idea per PE.
Forza Empoli.
Ci racconta del Mantova? 🤔…o un si gioca con la Sampdoria?…o icche ce ne frega del Mantova?…😂
X Biancazzurro
https://sampdoria.ticketone.it/seatmap/51830/90600130/sampdoria-vs-empoli-serie-bkt
Basta andare nel settore ospiti col mouse e cliccarci sopra, i posti blu sono biglietti acquistati, i posti verdi quelli ancora liberi
Non è detto che sia, così, perchè spesso ne mettono in vendita un pò alla volta, quindi quelli non disponibili non è detto che siano stati acquistati
Grazie mille ho visto…
Speriamo sia vero sarebbero già 500 biglietti venduti, mi sembra un po’ tanto comunque dai in trasferta facciamo sempre una buona figura.
5 messaggia ma Alberto Soldaini non scrive deve rompere le palle a me , o forse gli da noia che scrivo dello Stadio ?
o come mai 5 messaggio ma dell’articolo non c’entrano nulla lui non interviene ?
1-0 per me palla al centro!
1-0 bravo ti faremo l’applauso…livello asilo infantile!
L’altro coglione fa compagnia al coglione insomma 2 coglioni viaggiano insieme!
Dillo senza piangere…attenzione si passa alle offese! Livello bullo asilo infantile!
Essere coglione non è un offesa e un dato di fatto !
Te lo sai bene vai…
Povero Leesta ma quanto ti rode ?
sei un poveretto triste e incompreso … 🤣
A me rode solo continuare a ragionare con uno che non ci arriva…ripeto che ci sono specialisti bravi per i tuoi problemi
Vai mano Leesta ma vai… 😂🤣😂 poero Brodo di giuggiole…
Grande Enrico!!!! Hai ragione tutti contro di te!! Cattiviiiii
Ma mi spiegate che ve ne frega di quanti biglietti sono stati venduti? ma che vi viene una percentuale sulle vendite? io davvero non capisco questo essere contenti se a vedere l’Empoli ci fanno tanti tifosi…vi accontentate davvero di poco! che tristezza!!
E allora te che ci fai su questo sito?
Io se hanno venduto tanti biglietti nel settore ospiti sono contento perché vuol dire che ci saranno tante persone a sostenere l’Empoli, oppure dovrei essere contento di vedere il settore vuoto ? Tifo Empoli.
In questo sito sono solo due/tre persone a godere nel vedere lo stadio vuoto ..una su tutti è Enrico, lui è il numero uno dello stadio vuoto in casa e del settore ospiti vuoto in trasferta, però dice che tifa Empoli e d s’intende di stadi;
Strano questo Enrico…
Lunedì saremo in tanti a Genova e già si vocifera che gli girano a mille.
Dai Enrico passerà.
Quando ha saputo quanti biglietti sono stati venduti Enrico ha smesso di commentare 😂
Te invece vuoi farci diventare ridicoli su uno stadio da 20.000…
per farci venire i tuoi amici doppioni! ti combatto fino alla fine 💪
Esatto, perché non dovrebbe interessare quanti tifosi ci sono in trasferta a vedere la squadra del cuore? E’ importante che squadra venga sostenuta anche in trasferta, sempre, a prescindere…lunedì poi peraltro partita importantissima.
Si ma ditelo il numero …
Povero Enrico si preannuncia una giornataccia per te, tanti tifosi a Genova nonostante il campionato mediocre … porta pazienza dai non mollare.
Poero doppione dovresti andare a vedere la tua squadra maledetto doppione con le strisce …
Ti combatto fino alla fine non ti darò tregua !