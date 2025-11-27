Vediamo, dopo le tredici giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:

SQUADRA

POSSESSO PALLA46.15%49.00%
CLEAN SHEET22
GOL1713
GOL SUBITI1819
ASSIST114
TIRI TOTALI133138
PRECISIONE PASSAGGI79%82%
CALCI D’ANGOLO5044
FUORIGIOCO713

SINGOLI

GOLPopov, Shpendi 5Moncini 5
ASSISTIlie, Elia 3Dickmann 3
DRIBBLING RIUSCITICarboni 14Dickmann 13
TIRI TOTALIShpendi 19Moncini 18
OCCASIONI CREATEElia 9Verreth, Dickmann 14
FALLI COMMESSIShpendi 29Dickmann, Castrovilli 17
FALLI SUBITIGhion 26Dickmann 25
CROSS RIUSCITIElia 13Verreth 16
PALLONI INTERCETTATILovato 12Verreth 11
DUELLI VINTIElia 71Dickmann 59
DUELLI PERSIShpendi 69Moncini 59
FUORIGIOCOShpendi 2Sibilli 4
