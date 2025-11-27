Vediamo, dopo le tredici giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:
SQUADRA
|POSSESSO PALLA
|46.15%
|49.00%
|CLEAN SHEET
|2
|2
|GOL
|17
|13
|GOL SUBITI
|18
|19
|ASSIST
|11
|4
|TIRI TOTALI
|133
|138
|PRECISIONE PASSAGGI
|79%
|82%
|CALCI D’ANGOLO
|50
|44
|FUORIGIOCO
|7
|13
SINGOLI
|GOL
|Popov, Shpendi 5
|Moncini 5
|ASSIST
|Ilie, Elia 3
|Dickmann 3
|DRIBBLING RIUSCITI
|Carboni 14
|Dickmann 13
|TIRI TOTALI
|Shpendi 19
|Moncini 18
|OCCASIONI CREATE
|Elia 9
|Verreth, Dickmann 14
|FALLI COMMESSI
|Shpendi 29
|Dickmann, Castrovilli 17
|FALLI SUBITI
|Ghion 26
|Dickmann 25
|CROSS RIUSCITI
|Elia 13
|Verreth 16
|PALLONI INTERCETTATI
|Lovato 12
|Verreth 11
|DUELLI VINTI
|Elia 71
|Dickmann 59
|DUELLI PERSI
|Shpendi 69
|Moncini 59
|FUORIGIOCO
|Shpendi 2
|Sibilli 4
Mettiamocelo tutti bene in testa: sarà durissima!