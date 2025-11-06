Vediamo, dopo le undici giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:

SQUADRA

POSSESSO PALLA47.82%54.91%
CLEAN SHEET03
GOL1313
GOL SUBITI1811
ASSIST96
TIRI TOTALI109148
PRECISIONE PASSAGGI79%83%
CALCI D’ANGOLO4447
FUORIGIOCO715

SINGOLI

GOLPopov 5Cissè 5
ASSISTIlie 3Iemmello, Pontisso 2
DRIBBLING RIUSCITICarboni 14Favasulli 17
TIRI TOTALIShpendi 16Cissè 32
OCCASIONI CREATEIgnacchiti 10Cissè, Pontisso 17
FALLI COMMESSIShpendi 25Antonini 16
FALLI SUBITIGhion 25Cissè 36
CROSS RIUSCITIElia 10Pontisso 20
PALLONI INTERCETTATILovato 12Antonini 21
DUELLI VINTIElia 61Antonini 73
DUELLI PERSIShpendi 58Cissè 69
FUORIGIOCOShpendi 2Iemmello 7
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

