Vediamo, dopo le undici giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:
SQUADRA
|POSSESSO PALLA
|47.82%
|54.91%
|CLEAN SHEET
|0
|3
|GOL
|13
|13
|GOL SUBITI
|18
|11
|ASSIST
|9
|6
|TIRI TOTALI
|109
|148
|PRECISIONE PASSAGGI
|79%
|83%
|CALCI D’ANGOLO
|44
|47
|FUORIGIOCO
|7
|15
SINGOLI
|GOL
|Popov 5
|Cissè 5
|ASSIST
|Ilie 3
|Iemmello, Pontisso 2
|DRIBBLING RIUSCITI
|Carboni 14
|Favasulli 17
|TIRI TOTALI
|Shpendi 16
|Cissè 32
|OCCASIONI CREATE
|Ignacchiti 10
|Cissè, Pontisso 17
|FALLI COMMESSI
|Shpendi 25
|Antonini 16
|FALLI SUBITI
|Ghion 25
|Cissè 36
|CROSS RIUSCITI
|Elia 10
|Pontisso 20
|PALLONI INTERCETTATI
|Lovato 12
|Antonini 21
|DUELLI VINTI
|Elia 61
|Antonini 73
|DUELLI PERSI
|Shpendi 58
|Cissè 69
|FUORIGIOCO
|Shpendi 2
|Iemmello 7
Il dato fondamentale a confronto con tutte le squadre è che si tira poco o niente in porta. Tutte ci sono davanti i questo dato.
Per essere più precisi, non tiriamo da fuori area
…..non arriviamo a tirare in porta , è differente …..la situazione è deprimente
“E non ci avrete mai….diffidati con noi”.
Forza cantate
Noi sempre, Delfi: è la nostra scelta, il nostro copyright, siamo fatti così.