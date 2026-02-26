Vediamo, dopo le ventisei giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:
SQUADRA
|POSSESSO PALLA
|47.31%
|49.35%
|GOL
|32
|34
|ASSIST
|19
|16
|CLEAN SHEET
|6
|4
|TIRI TOTALI
|297
|339
|GOL SUBITI
|36
|37
|PRECISONE PASSAGGI
|79%
|83%
|CALCI D’ANGOLO
|117
|139
|FUORIGIOCO
|28
|55
SINGOLI
|GOL
|Shpendi 9
|Shpendi 9
|ASSIST
|Elia 7
|Berti 5
|DRIBBLING RIUSCITI
|Elia 23
|Shpendi 30
|TIRI TOTALI
|Shpendi 45
|Shpendi 78
|OCCASIONI CREATE
|Elia 30
|Ciervo 40
|FALLI COMMESSI
|Shpendi 48
|Shpendi 48
|FALLI SUBITI
|Elia 44
|Shpendi 35
|CROSS RIUSCITI
|Elia 27
|Ciervo 34
|PALLONI INTERCETTATI
|Lovato 25
|Zaro 47
|DUELLI VINTI
|Guarino 126
|Zaro 159
|DUELLI PERSI
|Shpendi 147
|Shpendi 171
|FUORIGIOCO
|Nasti 9
|Shpendi 27
La famiglia Sphendi imperversa in queste statistiche. Fanno tutto loro.
Shpendi. Stiven e Cristian Shpendi.
siccome non è italiano scrivo come mi viene. E siccome scrivo spesso dal telefono lo ripete dalle volte precedenti.
Fiorentina Jagellonja 0-3!!!!
Supplementari
Altra squadra che calcia più di noi….
2-4 finale, hanno rasciugato un bel bucato