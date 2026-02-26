Vediamo, dopo le ventisei giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:

SQUADRA

POSSESSO PALLA47.31%49.35%
GOL3234
ASSIST1916
CLEAN SHEET64
TIRI TOTALI297339
GOL SUBITI3637
PRECISONE PASSAGGI79%83%
CALCI D’ANGOLO117139
FUORIGIOCO2855

SINGOLI

Cesena Calcio
GOLShpendi 9Shpendi 9
ASSISTElia 7Berti 5
DRIBBLING RIUSCITIElia 23Shpendi 30
TIRI TOTALIShpendi 45Shpendi 78
OCCASIONI CREATEElia 30Ciervo 40
FALLI COMMESSIShpendi 48Shpendi 48
FALLI SUBITIElia 44Shpendi 35
CROSS RIUSCITIElia 27Ciervo 34
PALLONI INTERCETTATILovato 25Zaro 47
DUELLI VINTIGuarino 126Zaro 159
DUELLI PERSIShpendi 147Shpendi 171
FUORIGIOCONasti 9Shpendi 27
