Approfittando di questo momento di sosta del campionato, andiamo a dare uno sguardo a qualche altro numero statistico che accompagna la stagione del nostro Empoli. C’è un dato, in particolare, che risulta piuttosto curioso e riguarda l’andamento della squadra tra primo e secondo tempo. Guardando infatti al rendimento complessivo, si può dire che l’Empoli abbia una resa decisamente migliore nella seconda parte di gara.

Se prendessimo in esame tutte le partite considerando soltanto quanto accaduto dal 46° al 90° minuto, l’Empoli sarebbe addirittura ottavo in classifica, quindi in piena zona playoff, con 46 punti all’attivo. In questo parziale si registrano 25 gol segnati e 26 subiti. La squadra migliore nei secondi tempi è il Monza, mentre la peggiore risulta essere la Reggiana. Situazione ben diversa se si analizza il rendimento nei primi 45 minuti. Dal calcio d’inizio fino all’intervallo, infatti, l’Empoli sarebbe quattordicesimo con 35 punti, un dato che rispecchia abbastanza fedelmente l’andamento generale della stagione. Nei primi tempi gli azzurri hanno segnato 18 gol e ne hanno subiti 21. In questa speciale classifica, la squadra più performante è il Venezia, mentre quella con il rendimento peggiore è il Padova.

Un altro aspetto interessante riguarda il rendimento tra casa e trasferta. Al momento, l’Empoli sta facendo meglio fuori casa rispetto alle gare giocate al Castellani. Tra le mura amiche sono arrivati 22 punti in 17 partite, un rendimento che collocherebbe la squadra al tredicesimo posto. Va però sottolineato che l’Empoli ha disputato una gara in più rispetto a molte delle squadre che stanno dietro e, quindi, guardando solo alle partite casalinghe, la posizione potrebbe anche peggiorare fino ad avvicinarsi alla zona bassa della classifica. Diverso il discorso in trasferta: 14 punti raccolti in 15 partite valgono attualmente il dodicesimo posto. In questo caso, però, gli azzurri hanno una gara in meno rispetto a tutte squadre che stanno davanti (due in meno del Frosinone) e quindi, almeno virtualmente, potrebbero scalare diverse posizioni, anche cinque o sei.

Resta comunque chiaro che il dato che conta davvero è quello complessivo: 36 punti in classifica, una posizione che al momento tiene l’Empoli appena fuori dalla zona più calda, con sei partite ancora da giocare che potranno delineare in maniera definitiva il finale di questa stagione.