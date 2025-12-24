Vediamo, dopo le diciassette giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:
SQUADRA
|POSSESSO PALLA
|46.71%
|46.94%
|GOL
|24
|33
|ASSIST
|16
|21
|CLEAN SHEET
|4
|7
|TIRI TOTALI
|183
|280
|GOL SUBITI
|23
|15
|PRECISONE PASSAGGI
|79%
|78%
|CALCI D’ANGOLO
|69
|88
|FUORIGIOCO
|15
|35
SINGOLI
|GOL
|Shpendi 6
|Ghedjemis, Koutsoupias 6
|ASSIST
|Elia 4
|Calò 8
|DRIBBLING RIUSCITI
|Elia 16
|Ghedjemis 38
|TIRI TOTALI
|Shpendi 24
|Ghedjemis 47
|OCCASIONI CREATE
|Elia 14
|Calò 53
|FALLI COMMESSI
|Shpendi 34
|Monterisi 33
|FALLI SUBITI
|Ghion 30
|Calò 38
|CROSS RISUCIUTI
|Elia 17
|Calò 33
|PALLONI INTERCETTATI
|Lovato 17
|Calvani 17
|DUELLI VINTI
|Guarino 88
|Koutsoupias 89
|DUELLI PERSI
|Shpendi 98
|Kvernadze 97
|FUORIGIOCO
|Shpendi 4
|Raimondo 15
I loro attaccanti giocano sul filo del fuorigioco: come Inzaghi.
la sorpresa del Frosinone è nel 433 di un Alvini che ha sempre fatto il 352….
giocano in pochi tocchi in verticale
Altra squadra che tira più di noi…
Noi si tira poco ma con frutto.