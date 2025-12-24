Vediamo, dopo le diciassette giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:

SQUADRA

POSSESSO PALLA46.71%46.94%
GOL2433
ASSIST1621
CLEAN SHEET47
TIRI TOTALI183280
GOL SUBITI2315
PRECISONE PASSAGGI79%78%
CALCI D’ANGOLO6988
FUORIGIOCO1535

SINGOLI

GOLShpendi 6Ghedjemis, Koutsoupias 6
ASSISTElia 4Calò 8
DRIBBLING RIUSCITIElia 16Ghedjemis 38
TIRI TOTALIShpendi 24Ghedjemis 47
OCCASIONI CREATEElia 14Calò 53
FALLI COMMESSIShpendi 34Monterisi 33
FALLI SUBITIGhion 30Calò 38
CROSS RISUCIUTIElia 17Calò 33
PALLONI INTERCETTATILovato 17Calvani 17
DUELLI VINTIGuarino 88Koutsoupias 89
DUELLI PERSIShpendi 98Kvernadze 97
FUORIGIOCOShpendi 4Raimondo 15
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

