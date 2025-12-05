Vediamo, dopo le quattordici giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:
SQUADRA
|POSSESSO PALLA
|46.50%
|49.86%
|CLEAN SHEET
|3
|6
|GOL
|22
|21
|GOL SUBITI
|18
|10
|ASSIST
|15
|14
|TIRI TOTALI
|149
|202
|PRECISIONE PASSAGGI
|79%
|78%
|CALCI D’ANGOLO
|54
|71
|FUORIGIOCO
|7
|16
SINGOLI
|GOL
|Shpendi 6
|Pohjanpalo 8
|ASSIST
|Elia, Ilie 3
|Pohjanpalo 4
|DRIBBLING RIUSCITI
|Carboni 14
|Augello 12
|TIRI TOTALI
|Shpendi 22
|Pohjanpalo 37
|OCCASIONI CREATE
|Saporiti 11
|Palumbo 28
|FALLI COMMESSI
|Shpendi 29
|Ranocchia 23
|FALLI SUBITI
|Ghion, Elia 26
|Diakitè 16
|CROSS RIUSCITI
|Elia 14
|Augello, Palumbo 23
|PALLONI INTERCETTATI
|Lovato 14
|Bani 20
|DUELLI VINTI
|Elia 74
|Pierozzi 78
|DUELLI PERSI
|Shpendi 78
|Pohjanpalo 74
|FUORIGIOCO
|Shpendi 2
|Brunori 4
Altra squadra che tira più di noi…
Se blocchiamo Pohjanpalo blocchiamo il Palermo. Ci vogliono 2 centrali (Lovato e Guarino) e la difesa a 4.
Curto è infortunato e allora a destra ci butto il giovane Moray.
si come no. Devo cambiare modulo mai fatto quest anno e in più metto un esordiente e tutto questo lo faccio col Palermo dopo che vinco da 3 gare consecutive. Saremmo dei fenomeni a fare ciò. Poi se dobbiamo imbrigliare il loro centravanti meglio 3 centrali di 2