Vediamo, dopo le quattordici giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:

SQUADRA

POSSESSO PALLA46.50%49.86%
CLEAN SHEET36
GOL2221
GOL SUBITI1810
ASSIST1514
TIRI TOTALI149202
PRECISIONE PASSAGGI79%78%
CALCI D’ANGOLO5471
FUORIGIOCO716

SINGOLI

GOLShpendi 6Pohjanpalo 8
ASSISTElia, Ilie 3Pohjanpalo 4
DRIBBLING RIUSCITICarboni 14Augello 12
TIRI TOTALIShpendi 22Pohjanpalo 37
OCCASIONI CREATESaporiti 11Palumbo 28
FALLI COMMESSIShpendi 29Ranocchia 23
FALLI SUBITIGhion, Elia 26Diakitè 16
CROSS RIUSCITIElia 14Augello, Palumbo 23
PALLONI INTERCETTATILovato 14Bani 20
DUELLI VINTIElia 74Pierozzi 78
DUELLI PERSIShpendi 78Pohjanpalo 74
FUORIGIOCOShpendi 2Brunori 4
Articolo precedenteMercato Azzurro | Si guarda ad un centrocampista d’esperienza
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

3 Commenti

  2. Se blocchiamo Pohjanpalo blocchiamo il Palermo. Ci vogliono 2 centrali (Lovato e Guarino) e la difesa a 4.
    Curto è infortunato e allora a destra ci butto il giovane Moray.

    • si come no. Devo cambiare modulo mai fatto quest anno e in più metto un esordiente e tutto questo lo faccio col Palermo dopo che vinco da 3 gare consecutive. Saremmo dei fenomeni a fare ciò. Poi se dobbiamo imbrigliare il loro centravanti meglio 3 centrali di 2

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here