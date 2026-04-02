Lunedi si torna in campo dopo aver osservato la quinta ed ultima sosta del campionato. L’Empoli ha sempre risposto bene dopo i periodi di stop, infatti nelle quattro precedenti situazioni sono arrivati due pareggi e due vittorie. Vediamo nel dettaglio tutte le gare giocate in questa stagione dagli azzurri al rientro da una sosta.

La prima è stata alla terza giornata quando, con ancora Pagliuca in panchina, abbiamo pareggiato 1-1 con lo Spezia al Castellani. La seconda circostanza si è verifica a metà ottobre, in quella che è stata la prima gara con Dionisi allenatore: ancora 1-1 in casa con il Venezia. La terza invece ha coinciso, a fine novembre, con la bella vittoria esterna per 3-0 sul campo dell’Avellino. Si va poi alla prima gara del 2026, quella di Cesena con altra vittoria per 1-0.