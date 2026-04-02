Lunedi si torna in campo dopo aver osservato la quinta ed ultima sosta del campionato. L’Empoli ha sempre risposto bene dopo i periodi di stop, infatti nelle quattro precedenti situazioni sono arrivati due pareggi e due vittorie. Vediamo nel dettaglio tutte le gare giocate in questa stagione dagli azzurri al rientro da una sosta.
La prima è stata alla terza giornata quando, con ancora Pagliuca in panchina, abbiamo pareggiato 1-1 con lo Spezia al Castellani. La seconda circostanza si è verifica a metà ottobre, in quella che è stata la prima gara con Dionisi allenatore: ancora 1-1 in casa con il Venezia. La terza invece ha coinciso, a fine novembre, con la bella vittoria esterna per 3-0 sul campo dell’Avellino. Si va poi alla prima gara del 2026, quella di Cesena con altra vittoria per 1-0.
Fine era Gravina , fine era Beatoamato ?
molto probabilmente la serie A passa a 18 se no addirittura a 16 squadre …
praticamente per le piccole cambia che potrai andare in serie A , ma salvarti non sarà facile con spesa a zero !…
Siamo in tempo per la cattedrale da 20.000
travestito da 17.800 vi ricordo che la struttura non la vogliono toccare , si farà un botto che nemmeno il cielo e le stelle insieme potranno salvarci!…
Tornare a fare l’ Empoli progetto con Stadio su misura partire con programmazione e non sempre da zero e se sarà serie A , lo faremo con onore … e no i lecca piedi delle grandi !
Ma… Enrico parlaci un po’ dello stadio ne sentiamo la mancanza.
Arezzo oggi c’è stata la firma in Comune per la gestione per 90 anni a gratis , votazione tutti favorevoli meno 1…
Partenza lavori fine campionato …
In Comune hanno detto sì sentono tifosi e li fanno per la città !
https://video.gazzetta.it/calcio/video-stadio-arezzo-il-nuovo-impianto-e-un-gioiello-approvato-il-progetto/8478e11d-bd96-4e46-917f-f9052c3a9xlk
E’ iniziata l’Era ENRICO per fortuna! ahahahaahah
grazie dell’informazione
Per dirla breve Gravina e un ex presidente del famoso miracolo Castel di Sangro …
che finito il giochino fece fallire … tanto lui aveva altri piani…
perché era presidente ?
E stato votato grazie alla lega Dilettanti , serie C , e serie B … aveva contro i vari Lotito e De laurentiis che non vogliono le piccole in serie A per loro siamo un peso!…
Ora io la vedo lunga ma talmente lunga che mi sono sempre chiesto se ci faranno fare la fine del Chievo …
ecco che la cattedrale serve ai mafiosi 3 non a il tifoso!… mi fermo perché potrei dire cose anche peggio… spero il male esca da Empoli!
Vi ricordo che tutto quello che scrivo si trova su internet non mi invento nulla …
l’unica cosa che io la vedo lunga ….
su internet c’è anche tanta topa, guarda quella
muahahahahaha ahahahaha ahahahah 😂
Enrico scusa: o come mai è da tanto che non dici nulla sullo stadio? Ci dobbiamo preoccupare? Hai trovato la ragazza?
Fammi toccare.
Chiedi alla Meloni e a Salvini…
più che altro spero sempre che si capisca che e un progetto di vecchia concezione …
bisogna seguire il sistema Europeo e non Italiano lo Stadio de e essere per il tifoso…
e per aiutare la squadra a Vincere!…
l’Arezzo ci ha messo 14 mesi per il percorso …
noi siamo oltre …
Chiedi alla Meloni e a Salvini x lo stadio?
Si boni quelli stanno portando l’Italia allo sfascio.
Beata ignoranza….
Per fortuna dopo anni con le fette di prosciutto negli occhi, mi sono rinsavito….
L’Arezzo se non sta attento ci va l’Ascoli in serie b
Vi ricordo che a Padova la curva e dietro ci hanno fatto un palazzetto dello sport …
costo iniziale 5 milioni con demolizione compresa … con i fallimenti e i costi aumentati e passato a 7,5 milioni il tutto …
ora fatevi 2 conti…
Da noi non c’è demolizione di cemento…
non ci viene un palazzetto dello sport quanto secondo voi costa la curva ?
Dai sparate 60 milioni ..
la curva a padova era irregolare e da quando hanno costruito il nuovo euganeo, che solo a vederlo fa rabbrividire da quanto e brutto, dicevo la curva la aprono il 12 aprile
Padova è l’esempio lampante di come le cose non vanno fatte.
Due curve a 100 mt dalla porta….
L’hanno fatta nuova Budello impestato vai e informati…
ma come fate ad essere così , capisco essere tifosi, ma cosa vi costa andare a guardare ?…
3.200 attaccata al campo ,coperta …senza uscite nel mezzo alla curva no come quello schifo a Reggio Emilia…
Enrico,una domanda semplice:ma i soldi per il nuovo stadio da 12.500 ( troppi,famo 10.000 lascio signo’? ) spettatori,chi ce li dovrebbe mettere?
Se non paghi l’affitto per 90 anni quanti soldi sono secondo te , se hai sgravi fiscali quanti soldi risparmi, se ti danno da 10 a 15 tra stato e regione ” soldi nostri”
secondo te conviene o no?…
ma guarda basta solo li sgravi fiscali …
nella legge Stadi c’è scritto che se il Comune non ha i soldi lo deve dare in gestione a gratis , o vende lo Stadio ….
lo ridico leggetevi la Legge Stadi…
quello che dicono che pagano l’affitto e una vaccata per far credere il contrario…
Visto che tu fai i ganzo R’96 spiegami perché L’Arezzo ci rientra e pure non vende giocatori e in serie C da decenni … ?
UN NOME NUOVO PER LA PANCHINA AZZURRA? … Conte? … Mancini? Ma non ci è bastato averli già fatti sedere in panca con la Nazionale? Un nome solo … se vogliamo un allenatore bravo e “incorruttibile” dai giochi di potere come è accaduto fino ad oggi … SILVIONE!
Sarà allenatore per le 2 partite di National league …
più 2 amichevoli 4 partite totali …
Bèh, speriamo che faccia bene, convochi gli elementi giusti e che venga confermato.. se l’ha allenata Gattuso, non vedo perchè non possa farlo Silvione. E con lui, almeno si capirebbe se davvero si vuol cambiare il marcio che esiste nel calcio, perchè se non gli torna qualcosa è il primo a salutare e se ne va….
E te pensa che dopo che è venuto via da Pescara, avrei rivoluto tornasse ad Empoli! Non sarebbe comunque la prima volta che un mister dell’Under 21 poi va a finire ad alleare la Nazionale A! Grande Silvione!
Ci stanno proponendo il solito brodino vegetale andato a male (Mancini Conte Allegri….) quando ci sarebbe bisogno di un reset completo. Di una vera Rivoluzione!
Allegri andrebbe bene, ok non farà un bel gioco ma ha esperienza e i risultati parlano per lui. Le altre minestre riscaldate mai…
Il problema è che nessun allenatore top accetterebbe la nazionale in queste condizioni. Anche S. Baldini é meglio se rimane nell’under 21…
Allegri?!?! Siamo malati terminali di tumore e ci prescrivono un clistere.
Allegri sarebbe grasso che cola di questi tempi, lascia stare…
Ma tanto non è mica scemo da accettare la nazionale…
ragazzi fatemi capire, siamo ormai diventati una nazionale da terza fascia e state a fare gli schizzinosi sugli allenatori? Il problema sono i giocatori selezionabili che sono praticamente a livello di Austria, Grecia e Danimarca. Non si va più di li. Detto tutto questo se ci fosse qualcuno che accetta lo vogliamo per lo meno un nome di un certo rilievo almeno come allenatore? E Mancini, no, Conte no, Allegri no. Rimettiamo sennò Gigi Di Biagio. Un nome almeno robusto ci vuole.
Il problema non è l’allenatore ma i giocatori , in Italia il livello dei giocatori nostrani e’ pari a nazioni come il Kosovo o la Macedonia per fare un esempio, c’è da rifondare dai settori giovanili dove il livello tecnico a ora è scarso , in poche parole per i mondiali ne riparliamo tra una decina di anni ,spero di sbagliarmi.
Mai vero, le nazionali giovanili italiane sono tra le più forti. Il problema è il passo successivo alla prima squadra dove non vengono lanciati.
Ma che cavolo dite? Tutte le Nazionali Giovanili – dall’uder 15 all’under 20 – sono competitive al massimo e vincono europei e mondiali! L’anello debole….l’anello mancante è quello dopo. Non riusciamo a traghettare quei giovani nella Nazionale Maggiore. E tutti sappiamo perchè. Li facciamo vegetare in panchina a favore degli stranieri. Manca una RIFONDAZIONE COMPLETA, altro che Allegri Conte e Mancini.
i risultati delle nazionali giovanili lasciano il tempo che trovano, spesso le grandi d’europa i 18enni e i 19enni o li convocano nell’under 21 o nella nazionale maggiore. Pure le squadre africane vincono sempre i campionati giovanili dato che giocano giovani di 2/3 anni piu’ vecchi, poi arrivano nelle nazionali maggiori e non fanno nulla!
Casadei con l’under 20 era un mostro, ora fa panchina al torino. Se era bravo, il chelsea lo faceva andare via?
idem baldanzi sembrava il dennis bergkamp di toscana, ora gioca nel verona. Se baldanzi era il nuovo bergklamp o il nuovo del piero, secondo te nella roma non giocava?
La ragione e’ molto piu’ semplice di quello che si pensa, i giocatori sono scarsi punto! Nel2006 c’era lo scandalo calciopoli e ahche all’epoca la gente voleva la testa della federazione, ma avevi cannavaro, pirlo e toni e si andava a commandare. ora hai sempre una federazione corrotta, ma hai bastoni, tonali e kean e prendi gli schiaffi ovunque! Di questi 3, chi giocherebbe nella nazionale del 2006 o quella del 2002 o quella del 2000?
Secondo me calafiori vale un rrahamani, scammacca un hojlund e tonali forse forse un calanoglu!
Clap clap clap, bravo! In Serie A i migliori giovani italiani ci arrivano tardi, a 22, 23 anni. Mentre i loro pari età inglesi, tedeschi, francesi e spagnoli sono in prima squadra da quando ne avevano 16 o 17
Ahimè questo è lampante; da noi, se spunta un Lamine Yamal, un Palmer, un Barkola, un Karl…lo spediamo in B o nelle seconde squadre a farsi le ossa! Ma dove vogliamo andare? Bene aveva scritto Baggio nel suo papier di 900 pagine, la riforma deve partire dal basso, dalla mentalità. Anche noi (mi ci metto anch’io) stiamo demolendo Guarino, Ignacchiti e Degli Innocenti.
Dove sono i futuri giovani che potrebbe farci andare ai prossimi mondiali? alcuni promettenti giocano titolari nelle nazionali giovanili e nelle loro società sono panchinari fissi , mentre in altri paesi d’Europa come Spagna o Francia giocherebbero titolari .il calcio italiano è fallimentare in tutti i sensi dai giocatori alla organizzazione delle società.
La colpa è nostra o di molti di noi.
Evidenziamo che c’è gente che non sa stoppare una palla o fare un passaggio a 5 mt e subito piovono giù critiche o risposte del tipo “cosa ti aspetti, siamo in Serie B, se vuoi vedere il bel calcio guardati la Champions”.
Ecco se continuiamo a ragionare così non si migliorerà mai.
Secondo me è giusto pretendere che a certi livelli ci sia qualità, pretenderlo perchè si paga per vedere uno spettacolo e bisogna spronare le società a cercarla o a crearla.
Punto.
concordo al 1000×1000
Va insegnata la tecnica, ai ragazzini. Fin dai Pulcini fare tante ore di muretto alla Liedholm, stop, passaggio, come si tira….
Giorni fa ero al parcheggio del coppone a aspettare mia moglie che faceva spesa e mi giungevano nette le parole degli istruttori del campino del Santa Maria:
“Vai, pressalo! Vagli addosso! Fai la diagonale!”
Questo a bambini di 6,7,8 anni…..
dimenticavi di dire che allevano vitellini da far diventare vitellozzi di taglia minima 1,80 da far pascolare nei campi di calcio, non importa se non hanno talento
e dei genitori dei ragazzi non ne parliamo per favore
….vero 200%
https://tgbiancoscudato.telenuovo.it/padova-calcio/2026/03/26/la-foto-la-nuova-curva-sud-quasi-finita-e-illuminata
Per cuorematto lo fo solo per te …
e per Biancazzurro che vuole la cattedrale da 20.000 travestito da 17.800…
ancora zero passera?
Redazione però la misura è colma, scusate! L’utente Enrico non può inquinare a questo modo tutte le discussioni. Non ne possiamo più. Il sito sta diventando illeggibile.
ti do noia perche ddico i vero
travestito
fori dallo stadio novo te e tutti i travestiti
maremma gignala
O me,rdoso , se vedi bene sono l’unico che ravviva le discussioni , quando non scrivo 5 messaggi e comunque ci sono decine di articoli ,vai e scrivi lì se poi ti hai problemi fattene una ragione viso di bisch,ero e un ti azzardare a offenderti perché sono stato anche troppo buono! …
Sei un grandissimo coglione !
Concordo con Soldaini. Enrico sempre fuori tema, sarebbe il caso di iniziare a cancellare un po’ di commenti.
Un coglione tira l’altro!
Ok boomer, hai bisogno di considerazione? Ci sono specialisti bravi
maremma rincoglionita
Che brutta fine il nostro spazio per parlare dell’Empoli
Dignene Enrico dignene!!!
Ora e sempre Enrico presidente!!
Non me lo fate arrabbiare se no passa la notte a guardare la foto del Castellani sul comodino.
sta’ zitta te, IRREALIZZAAATA!