Vediamo, dopo le diciannove giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:

SQUADRA

POSSESSO PALLA46.00%38.21%
GOL2618
ASSIST177
CLEAN SHEET52
TIRI TOTALI207235
GOL SUBITI2422
PRECISONE PASSAGGI79%66%
CALCI D’ANGOLO7483
FUORIGIOCO1733

SINGOLI

GOLShpendi 6Merkaj 4
ASSISTElia, Ilie 4Odogwu, Davi 2
DRIBBLING RIUSCITIElia 16Molina 20
TIRI TOTALIShpendi 31Odogwu 27
OCCASIONI CREATEElia 15Molina 28
FALLI COMMESSIShpendi 39Merkaj 40
FALLI SUBITIGhion 32Casiraghi 36
CROSS RISUCIUTIElia 19Molina 27
PALLONI INTERCETTATILovato 18Tronchin 24
DUELLI VINTIGuarino 99Odogwu 96
DUELLI PERSIShpendi 113Merkaj 179
FUORIGIOCONasti 5Merkaj 14
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

2 Commenti

  1. anche questi tirano più in porta di noi. Visto che non abbiamo segnato pochissimo, vuol dir che le percentuali di realizzazione sono ottime.

