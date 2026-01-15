Vediamo, dopo le diciannove giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:
SQUADRA
|POSSESSO PALLA
|46.00%
|38.21%
|GOL
|26
|18
|ASSIST
|17
|7
|CLEAN SHEET
|5
|2
|TIRI TOTALI
|207
|235
|GOL SUBITI
|24
|22
|PRECISONE PASSAGGI
|79%
|66%
|CALCI D’ANGOLO
|74
|83
|FUORIGIOCO
|17
|33
SINGOLI
|GOL
|Shpendi 6
|Merkaj 4
|ASSIST
|Elia, Ilie 4
|Odogwu, Davi 2
|DRIBBLING RIUSCITI
|Elia 16
|Molina 20
|TIRI TOTALI
|Shpendi 31
|Odogwu 27
|OCCASIONI CREATE
|Elia 15
|Molina 28
|FALLI COMMESSI
|Shpendi 39
|Merkaj 40
|FALLI SUBITI
|Ghion 32
|Casiraghi 36
|CROSS RISUCIUTI
|Elia 19
|Molina 27
|PALLONI INTERCETTATI
|Lovato 18
|Tronchin 24
|DUELLI VINTI
|Guarino 99
|Odogwu 96
|DUELLI PERSI
|Shpendi 113
|Merkaj 179
|FUORIGIOCO
|Nasti 5
|Merkaj 14
anche questi tirano più in porta di noi. Visto che non abbiamo segnato pochissimo, vuol dir che le percentuali di realizzazione sono ottime.
Più che altro abbiamo tante frecce: in campo dall’inizio o subentrando.