Vediamo, dopo le dieci giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:

SQUADRA

POSSESSO PALLA45.60%47.90%
CLEAN SHEET10
GOL1013
GOL SUBITI1617
ASSIST710
TIRI TOTALI137104
PRECISIONE PASSAGGI80%79%
CALCI D’ANGOLO6342
FUORIGIOCO175

SINGOLI

GOLTiritiello 4Popov 5
ASSISTFumagalli, Vilanova 2Ilie 3
DRIBBLING RIUSCITIMezzoni 11Carboni 14
TIRI TOTALIFranzoni 27Shpendi 16
OCCASIONI CREATEFumagalli 12Ignacchiti 9
FALLI COMMESSIShpendi 25Tiritiello 18
FALLI SUBITIDi Mario 18Ghion, Elia 23
CROSS RIUSCITIBariti 11Elia 10
PALLONI INTERCETTATITiritiello 14Lovato 12
DUELLI VINTIDi Mario 68Elia 61
DUELLI PERSIDebenedetti 53Shpendi 56
FUORIGIOCODebenedetti 4Shpendi 2
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

9 Commenti

  2. che ci piaccia o no anche dai numeri si vede che è sfida salvezza, siamo pari in tutto. Quindi un pareggio in trasferta e avanti. (così è la vita)

    • …a forza di pareggi retrocedi …..quando ci accontentiamo perdiamo ….
      in serie B conta vincere , devono togliersi il mantello dell accontentarsi , serve vincere stop

      • Massy sei dentro ma la media è da retrocessione 45 punti ,fatto il conto
        di solito non bastono 50 ci vogliono e non è detto, io sono obbiettivo guardo a i numeri quelli non mentono poi ci sono le eccezioni, comunque vincere fa alzare tanto la media finale come dice il Dippe a forza di pareggi retrocedi..

        • L’anno scorso si son salvati con 43 punti, con 50 si andava ai play off. Quindi la media è più bassa. Come ogni anno si dice facciamo 50 punti per starci dentro ma a quella quota ci stai dentro abbondante. La quota va da 42 ai 46. In tutti i campionati. Il bari nono fece 48 punti. Quindi con 49 andavi ai play off. Questo ci fa capir quanto il range sia corto tra C e A. Questo era il mio ragionamento sul pari per domani. E’ chiaro che voglio vincere. Però se vo sotto e il pari mi basta posso non sbracare e farlo anche da ultimo. Se non mi basta e reputo solo la vittoria come obbiettivo inizio a rischiare, velocizzare il gioco perchè il tempo passa e ne devo fare 2. Questo era il senso. E’ chiaro che una vittoria in chiave sarebbe oro. E accettare un pari significa rispettare l’avversario, senza pensare diessere superiori, cosa che poi ti fa giocare con un pò di superbia.

          • Massy sul campo ultimi 2 anni e stato 44 punti la media nostra e a fine 40
            punti errore di battitura … 45 volevo scrivere la quota salvezza..

  3. Avellino Reggiana 2
    Padova Sudtirol X
    Palermo Pescara 1
    Modena Juve stabia 1
    Catanzaro Venezia X
    Sampdoria Mantova X
    Carrarese Frosinone 2
    Entella Empoli 1
    Bari Cesena X
    Monza Spezia 1

