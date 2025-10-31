Vediamo, dopo le dieci giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:
SQUADRA
|POSSESSO PALLA
|45.60%
|47.90%
|CLEAN SHEET
|1
|0
|GOL
|10
|13
|GOL SUBITI
|16
|17
|ASSIST
|7
|10
|TIRI TOTALI
|137
|104
|PRECISIONE PASSAGGI
|80%
|79%
|CALCI D’ANGOLO
|63
|42
|FUORIGIOCO
|17
|5
SINGOLI
|GOL
|Tiritiello 4
|Popov 5
|ASSIST
|Fumagalli, Vilanova 2
|Ilie 3
|DRIBBLING RIUSCITI
|Mezzoni 11
|Carboni 14
|TIRI TOTALI
|Franzoni 27
|Shpendi 16
|OCCASIONI CREATE
|Fumagalli 12
|Ignacchiti 9
|FALLI COMMESSI
|Shpendi 25
|Tiritiello 18
|FALLI SUBITI
|Di Mario 18
|Ghion, Elia 23
|CROSS RIUSCITI
|Bariti 11
|Elia 10
|PALLONI INTERCETTATI
|Tiritiello 14
|Lovato 12
|DUELLI VINTI
|Di Mario 68
|Elia 61
|DUELLI PERSI
|Debenedetti 53
|Shpendi 56
|FUORIGIOCO
|Debenedetti 4
|Shpendi 2
Sarà durissima senza i 3 meglio
che ci piaccia o no anche dai numeri si vede che è sfida salvezza, siamo pari in tutto. Quindi un pareggio in trasferta e avanti. (così è la vita)
…a forza di pareggi retrocedi …..quando ci accontentiamo perdiamo ….
in serie B conta vincere , devono togliersi il mantello dell accontentarsi , serve vincere stop
Massy sei dentro ma la media è da retrocessione 45 punti ,fatto il conto
di solito non bastono 50 ci vogliono e non è detto, io sono obbiettivo guardo a i numeri quelli non mentono poi ci sono le eccezioni, comunque vincere fa alzare tanto la media finale come dice il Dippe a forza di pareggi retrocedi..
L’anno scorso si son salvati con 43 punti, con 50 si andava ai play off. Quindi la media è più bassa. Come ogni anno si dice facciamo 50 punti per starci dentro ma a quella quota ci stai dentro abbondante. La quota va da 42 ai 46. In tutti i campionati. Il bari nono fece 48 punti. Quindi con 49 andavi ai play off. Questo ci fa capir quanto il range sia corto tra C e A. Questo era il mio ragionamento sul pari per domani. E’ chiaro che voglio vincere. Però se vo sotto e il pari mi basta posso non sbracare e farlo anche da ultimo. Se non mi basta e reputo solo la vittoria come obbiettivo inizio a rischiare, velocizzare il gioco perchè il tempo passa e ne devo fare 2. Questo era il senso. E’ chiaro che una vittoria in chiave sarebbe oro. E accettare un pari significa rispettare l’avversario, senza pensare diessere superiori, cosa che poi ti fa giocare con un pò di superbia.
Massy sul campo ultimi 2 anni e stato 44 punti la media nostra e a fine 40
punti errore di battitura … 45 volevo scrivere la quota salvezza..
Avellino Reggiana 2
Padova Sudtirol X
Palermo Pescara 1
Modena Juve stabia 1
Catanzaro Venezia X
Sampdoria Mantova X
Carrarese Frosinone 2
Entella Empoli 1
Bari Cesena X
Monza Spezia 1
Cacchio, ci hanno mandato Mariani di Aprilia come arbitro: punito dopo la farsa col guardalinee in Napoli Inter.
Senza Lovato Ceesay e Elia io il punto me lo piglierei volentieri.