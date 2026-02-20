F R O S I N O N E 1 E M P O L I 1

18′ Shpendi, 46′ pt Ghedjemis

FROSINONE (4-3-3) : Palmisani; A. Oyono, Calvani, Monterisi, Corrado; Koutsoupias, Calò, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.

A Disp: Lolic, Pisseri, Marchizza, J. Gelli, F. Gelli, Grosso, J. Oyono, Zilli, Fini, Fiori, Vergani, Kone.

Allenatore: Massimiliano Alvini

EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Ebuehi, Magnino, Degli Innocenti, Ignacchiti, Elia; Shpendi, Fila.

A Disp: Perisan, Romagnoli, Ilie, Yepes, Ceesay, Nasti, Candela, Moruzzi, Indragoli, Haas, Saporiti, Popov.

Allenatore: Alessio Dionisi

ARBITRO: Sig. Mucera di Palermo. Assistenti: Garzelli/Cortese. VAR: Ghersini/Gualtieri

Ammoniti: 21′ Magnino (E), 26 Elia (E), 45′ Curto (E),

LIVE MATCH

2° Tempo

47′- Si va all’intervallo al Benito Stirpe sul risultato di 1-1, gli azzurri devono mangiarsi le mani in un primo tempo dove hanno avuto le occasioni migliori per segnare. Puniti di fatto nell’unica palla gol pulita concessa agli avversari.

46′- La pareggia il Frosinone nel primo dei due minuti di recupero, Ghedjemis di esterno lascia partire un tiro sul quale c’è una deviazione di Curto con palla alla destra di Fulignati

45′- Assegnati due minuti di recupero. Ammonito Curto andato direttamente verso Corrado.

43′- Fila! sinistro di prima intenzione dal limite sul quale Palmisani è reattivo deviando sulla propria destra in corner.

41′- Rimessa lunga del Frosinone con palla in area azzurra, Elia con una sorta di tagliafuori ai danni di Ghedjmis consente l’intervento di Fulignati.

39′- Sinistro di Ghedjemis alto sopra la traversa. Proprio nel momento del tiro del francese scoppia un petardo vicino al piede destro di Fulignati. Per fortuna nessun problema per il portiere azzurro che prosegue senza l’intervento dello staff medico azzurro.

38′- Elia mette in mezzo a sinistra per Shpendi ma il suo colpo di testa è impreciso.

37′- Ghedjemis fermato da Ignacchiti ma l’ultimo tocco è del francese. Si riparte da Fulignati.

36′- Traversa di Obaretin! il difensore messo in movimento dalla deviazione a centro area di Ignacchiti, il suo destro scheggia il legno.

34′- Monterisi arriva in ritardo su Magnino generando un calcio di punizione per l’Empoli.

32′- Shpendi! ci prova l’albanese con il destro dalla linea dell’area di rigore alto sopra la traversa.

31′- Cichella controlla in area si libera di Curto lasciando partire un destro a lato non di molto.

30′- Filtrante di Cichella per Koutsoupias, il suo cross basso bloccato a terra da Fuliganti.

29′- Piatto destro di Monterisi da dentro l’area bloccato agevolmente da Palmisani.

27′- Azione insistita di Ghedjemis poi la palla finisce a Cichella che si trovava in fuorigioco.

26′- Sgroppata di Elia che finisce a terra. Secondo Mucera è simulazione, il numero 7 azzurro è il secondo a finire nella lista dei cattivi.

23′- Punito l’intervento di Lovato su Raimondo all’altezza dell’out destro del Frosinone. Sinistro di Corrado respinto, poi la rovesciata di Koutsoupias finisce abbondantemente a lato.

22′- Per certi versi l’avvio della squadra di Dionisi assomiglia a quello di Palermo di 15 giorni fa.

20′- Elia! ancora devastante il numero 7 azzurro, il suo sinistro finisce a lato di poco alla destra di Palmisani.

18′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la sblocca Shpendi pescato in verticale da Ebuhei, vince il duello con Calvani presentandosi in area davanti a Palmisani, il suo destro è chirurgico.

16′- Elia! cerca il destro a giro disinnescato da Palmisani, sul capovolgimento di fronte Ghedjemis si porta il sinistro respinto, poi la palla filtra in area. Raimondo non inquadra la porta.

15′- Oyono commette fallo su Elia. Sugli sviluppi della punizione per gli azzurri Kvernadze prova ad andare via ad Ebuhei ma si trascina il pallone oltre la linea laterale

14′- Corrado pesca l’inserimento offensivo di Cichella ma il numero 14 non controlla la sfera che finisce fra le mani di Fulignati.

13′- Bella serpentina Elia ma sul suo destro chiude in scivolata Calvani. Azione insistita degli azzurri, tutto fermo per il fuorigioco di partenza di Shpendi.

11′- Pescato in posizione di fuorigioco Raimondo. Si riparte da Fulignati.

9′- Traversone insidioso a centro area di Kvernadze a cercare l’inserimento di Ghedjemis, Elia anticipa il francese concedendo il primo angolo anche per i ciociari. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina svetta all’altezza dell’area Piccola ma non c’è precisione nel suo colpo di testa.

7′- Fila recupera palla al limite il suo destro respinto da Monterisi in fallo laterale.

5′ – Calò va al tiro dalla media distanza, la palla va in curva.

4′ – Primo angolo per noi con Calvani che anticipa Shpendi. Calcia Ignacchiti direttamente tra le braccia del portiere.

3′ – Kvernadze calcia dai 25metri senza impensierire il nostro portiere.

2′ – Contropiede del Frosinone, Raimondo entra in area, anche in questo caso tiro debole e Fulignati non ha problemi.

1′ – Azzurri subito pericolosi. Si recupera palla al limite, Shpendi serve bene Ignacchiti che da posizione ottimale calcia piano e Palmisani para.

0′ – Azzurri in campo con la formazione annunciata ieri, unica variazione la scelta di Ebuehi per Candela.

1° Tempo