|F R O S I N O N E
|1
|E M P O L I
|1
18′ Shpendi, 46′ pt Ghedjemis
FROSINONE (4-3-3) : Palmisani; A. Oyono, Calvani, Monterisi, Corrado; Koutsoupias, Calò, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.
A Disp: Lolic, Pisseri, Marchizza, J. Gelli, F. Gelli, Grosso, J. Oyono, Zilli, Fini, Fiori, Vergani, Kone.
Allenatore: Massimiliano Alvini
EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Ebuehi, Magnino, Degli Innocenti, Ignacchiti, Elia; Shpendi, Fila.
A Disp: Perisan, Romagnoli, Ilie, Yepes, Ceesay, Nasti, Candela, Moruzzi, Indragoli, Haas, Saporiti, Popov.
Allenatore: Alessio Dionisi
ARBITRO: Sig. Mucera di Palermo. Assistenti: Garzelli/Cortese. VAR: Ghersini/Gualtieri
Ammoniti: 21′ Magnino (E), 26 Elia (E), 45′ Curto (E),
LIVE MATCH
2° Tempo
47′- Si va all’intervallo al Benito Stirpe sul risultato di 1-1, gli azzurri devono mangiarsi le mani in un primo tempo dove hanno avuto le occasioni migliori per segnare. Puniti di fatto nell’unica palla gol pulita concessa agli avversari.
46′- La pareggia il Frosinone nel primo dei due minuti di recupero, Ghedjemis di esterno lascia partire un tiro sul quale c’è una deviazione di Curto con palla alla destra di Fulignati
45′- Assegnati due minuti di recupero. Ammonito Curto andato direttamente verso Corrado.
43′- Fila! sinistro di prima intenzione dal limite sul quale Palmisani è reattivo deviando sulla propria destra in corner.
41′- Rimessa lunga del Frosinone con palla in area azzurra, Elia con una sorta di tagliafuori ai danni di Ghedjmis consente l’intervento di Fulignati.
39′- Sinistro di Ghedjemis alto sopra la traversa. Proprio nel momento del tiro del francese scoppia un petardo vicino al piede destro di Fulignati. Per fortuna nessun problema per il portiere azzurro che prosegue senza l’intervento dello staff medico azzurro.
38′- Elia mette in mezzo a sinistra per Shpendi ma il suo colpo di testa è impreciso.
37′- Ghedjemis fermato da Ignacchiti ma l’ultimo tocco è del francese. Si riparte da Fulignati.
36′- Traversa di Obaretin! il difensore messo in movimento dalla deviazione a centro area di Ignacchiti, il suo destro scheggia il legno.
34′- Monterisi arriva in ritardo su Magnino generando un calcio di punizione per l’Empoli.
32′- Shpendi! ci prova l’albanese con il destro dalla linea dell’area di rigore alto sopra la traversa.
31′- Cichella controlla in area si libera di Curto lasciando partire un destro a lato non di molto.
30′- Filtrante di Cichella per Koutsoupias, il suo cross basso bloccato a terra da Fuliganti.
29′- Piatto destro di Monterisi da dentro l’area bloccato agevolmente da Palmisani.
27′- Azione insistita di Ghedjemis poi la palla finisce a Cichella che si trovava in fuorigioco.
26′- Sgroppata di Elia che finisce a terra. Secondo Mucera è simulazione, il numero 7 azzurro è il secondo a finire nella lista dei cattivi.
23′- Punito l’intervento di Lovato su Raimondo all’altezza dell’out destro del Frosinone. Sinistro di Corrado respinto, poi la rovesciata di Koutsoupias finisce abbondantemente a lato.
22′- Per certi versi l’avvio della squadra di Dionisi assomiglia a quello di Palermo di 15 giorni fa.
20′- Elia! ancora devastante il numero 7 azzurro, il suo sinistro finisce a lato di poco alla destra di Palmisani.
18′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la sblocca Shpendi pescato in verticale da Ebuhei, vince il duello con Calvani presentandosi in area davanti a Palmisani, il suo destro è chirurgico.
16′- Elia! cerca il destro a giro disinnescato da Palmisani, sul capovolgimento di fronte Ghedjemis si porta il sinistro respinto, poi la palla filtra in area. Raimondo non inquadra la porta.
15′- Oyono commette fallo su Elia. Sugli sviluppi della punizione per gli azzurri Kvernadze prova ad andare via ad Ebuhei ma si trascina il pallone oltre la linea laterale
14′- Corrado pesca l’inserimento offensivo di Cichella ma il numero 14 non controlla la sfera che finisce fra le mani di Fulignati.
13′- Bella serpentina Elia ma sul suo destro chiude in scivolata Calvani. Azione insistita degli azzurri, tutto fermo per il fuorigioco di partenza di Shpendi.
11′- Pescato in posizione di fuorigioco Raimondo. Si riparte da Fulignati.
9′- Traversone insidioso a centro area di Kvernadze a cercare l’inserimento di Ghedjemis, Elia anticipa il francese concedendo il primo angolo anche per i ciociari. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina svetta all’altezza dell’area Piccola ma non c’è precisione nel suo colpo di testa.
7′- Fila recupera palla al limite il suo destro respinto da Monterisi in fallo laterale.
5′ – Calò va al tiro dalla media distanza, la palla va in curva.
4′ – Primo angolo per noi con Calvani che anticipa Shpendi. Calcia Ignacchiti direttamente tra le braccia del portiere.
3′ – Kvernadze calcia dai 25metri senza impensierire il nostro portiere.
2′ – Contropiede del Frosinone, Raimondo entra in area, anche in questo caso tiro debole e Fulignati non ha problemi.
1′ – Azzurri subito pericolosi. Si recupera palla al limite, Shpendi serve bene Ignacchiti che da posizione ottimale calcia piano e Palmisani para.
0′ – Azzurri in campo con la formazione annunciata ieri, unica variazione la scelta di Ebuehi per Candela.
1° Tempo
Forza Empoli , forza ragazzi voglio essere positivo al massimo … 💪
Ebuehi titolare e Popov ancora in panchina…dove si vuole andare?
Come si fanno a sbagliare questi gol è un mistero…
Incredibile…
Con questi 11 un punticino potrebbe scapparci
Se gana, se gana seguro !
(Citazione da “Il presidente del Borgorosso Football Club”)
Gol bellissimo
Fila bravo, ma deve essere più preciso e veloce a scaricare e passare la palla.
Oltre ai gol, ogni nostra ripartenza era una occasione da gol potenziale.
si fa meglio con le cosiddette grandi che le altre…. forse perché si aprono, mentre le altre pari livello si coprono di più e sono più tignose di noi, certe volte manca la voglia oppure la voglia resta solo nella testa e non va alle gambe…
Arbitro di merda
Ammonizione ingiusta per Elia
dai empoli dai
Arbitro scandaloso
Ammonizione ingiusta per Elia
Vero, il contatto c’era. Poteva non fischiare il rigore, ma l’ammonizione è eccessiva
Obaretin ha sbagliato un gol assurdo
Altro gol clamoroso sbagliato…
Si continua a regalare al Frosinone…
Ora si poteva vincere la partita 3-0
Dominio dell Empoli
Dovevamo stare 3-0 ….1 goal ogni 5 tiri puliti
Siamo dei polli
peccato. si è giocato un bel primo tempo con 6 palle gol e poi prendi il pareggio così alla fine. Ormai si perde.
…sempre fiducioso …
La solita partita buttata nel cesso. Sempre le solite c@zz@te! Dominio per un tempo, occasioni sprecate e adesso nel secondo tempo ci ribaltano. 😡 😡
Difesa imbarazzante
Ora speriamo di non scioglierci
Ora si può esonerare quello in panchina
ennesimo gol preso schiacciati e si lascia l’aria vuota non capisco come si difende solito tiro dentro l’aria …
Ora e palese con Pagliuca si prendeva gol ok ma non così da polli a pascolare …
fammi capire, crei occasioni come mai ti è capitato, gioca con la seconda e non pensi che loro possano attaccarti? Sennò di che si ragiona?
potevamo essere sul 3 a 0 ci siamo fatti pareggiare……siamo dei cog…..nu
Partita stradominata che dovevamo stravincere…. la squadra ha avuto la pecca di non ammazzare la partita ….. loro 1 tiro un gol…. Fila ottimo, ma tutti hanno giocato molto bene…. solo Shpendi troppo egoista, ma oggi molto bene…. non vorrei che fosse Palermo 2.0….
Purtroppo abbiamo diversi ammoniti
sarebbe stato ottimo chiudere il primo tempo in vantaggio…..ora è tosta
Roba da polli, incredibile. Il finale ormai è segnato. Potevi avere qualche speranza se arrivavi al primo tempo in vantaggio. Ma cosi si va poco lontano.
Purtroppo i nostri non hanno quella qualita’ che si chiama concentrazione e quindi non hanno continuita’ e si prendono gol da polli.More solito.Carlo B
Classico errore da inesperienza sul loro goal.Un giocatore d’esperienza non fa fare sponda da dietro le spalle, ma toglie l’equilibrio all’avversario standogli appiccicato e non lasciandoselo andar via.Adesso il vostro amico dovrebbe usare la psicologia del nonno quando diceva che bisogna sempre giocare per vincere il tempo del gioco…