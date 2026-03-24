Il Giudice sportivo ha squalificato 17 giocatori dopo la 32a giornata della Serie BKT;
Nuamah (Catanzaro) per due giornate, tutti gli altri per un turno: Acampora e Cagnano (Pescara), Bellomo (Bari), Rui Modesto (Palermo), Novakovich (Reggiana), Pastina (Padova), Illanes (Carrarese), Benedetti (Virtus Entella), Beruatto (Spezia), Brunori (Sampdoria), Castellini e Kouda (Mantova), Degli Innocenti (Empoli), Iemmello (Catanzaro), Koutsoupias (Frosinone) e Pecorino (Südtirol).
Il centrocampista azzurro era diffidato e essendo stato ammonito nel corso dell’ultima gara con il Pescara, sarà quindi costretto a saltare la prossima gara in trasferta a Genova con la Sampdoria. Nelle file blucerchiate non ci sarà, sempre per squalifica, l’attaccante Brunori.
Bene non affrontare Brunori
Ne hanno veramente tanti davanti, e ho paura dei colpi di testa di Coda sopra i nostri difensori. Tenerli lontani dall’area
La Sampdoria ha i nostri stessi problemi, sia in difesa che di testa.
Sarà una partita fortemente condizionata dalla paura di non perdere.
Caserta ha portato e trasmesso questo, di nuovo: cercare punti sempre, in qualsiasi partita e contro qualsiasi avversario.
Per carità non sarà l’assenza di Duccio ad essere determinante. Però sei diffidato, perchè trattieni un avversario che riparte vicino all’area di rigore avversaria? Conta anche questo per salvarsi. Errori veramente sciocchi