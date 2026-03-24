Il Giudice sportivo ha squalificato 17 giocatori dopo la 32a giornata della Serie BKT;

Nuamah (Catanzaro) per due giornate, tutti gli altri per un turno: Acampora e Cagnano (Pescara), Bellomo (Bari), Rui Modesto (Palermo), Novakovich (Reggiana), Pastina (Padova), Illanes (Carrarese), Benedetti (Virtus Entella), Beruatto (Spezia), Brunori (Sampdoria), Castellini e Kouda (Mantova), Degli Innocenti (Empoli), Iemmello (Catanzaro), Koutsoupias (Frosinone) e Pecorino (Südtirol).

Il centrocampista azzurro era diffidato e essendo stato ammonito nel corso dell’ultima gara con il Pescara, sarà quindi costretto a saltare la prossima gara in trasferta a Genova con la Sampdoria. Nelle file blucerchiate non ci sarà, sempre per squalifica, l’attaccante Brunori.