Approfittiamo della pausa per andare a scovare alcuni dati statistici curiosi. Entriamo nel mondo arbitrale e guardiamo quali sono gli arbitri che hanno avuto più a che fare con l’Empoli. Guardando alla stagione in corso ci sono cinque fischiatti che ci hanno diretto per tre volte: Pezzuto, Tremolada, Ferrieri Caputi, Crezzini e Mucera. Tra questi è l’arbitra di Livorno quella per noi più fortunata visto che in quelle tre gare sono arrivate due vittorie. In questa stagione l’Empoli ha avuto ventitre diversi direttori di gara.

Guardando alla storia degli azzurri in serie B, i due arbitri trovati più volte sul nostro cammino sono Nasca di Bari e Tommasi di Bassano del Grappa: entrambi ci hanno diretto 14 volte. Sul podio anche Candussio di Udine con tredici. Gli arbitri con cui abbiamo ottenuto più vittorie (6) sono il già citato Tommasi e Pairetto di Nichelino. L’arbitro più severo è stato il Sig. Pellicanò di Reggio Calabria che all’interno delle sue 4 partite con gli azzurri ha estratto tre volte il rosso. C’è però anche il caso del Sig. Sirotti di Forl’ che nell’unica gara in cui ci ha diretti (Lecce-Empoli 2-0 del 1996) ha fatto due espulsi.

Guardando alle altre categorie in cui l’Empoli ha giocato vediamo che l’arbitro che ci ha diretto più volte in serie A è stato Fabbri di Ravenna con sedici designazioni: con lui nella massima serie 4 vittorie, 5 pareggi 7 sconfitte. In serie A quattro vittorie le abbiamo fatte anche con Di Bello di Brindisi, Massa di Imperia, Messina di Bergamo, Tagliavento di Terni e Mazzoleni di Bergamo. In serie C i due arbitri che più ci hanno diretto sono stati Andreoli e Laurenti di Padova.