Antonio Candela, Daniel Fila, Luca Magnino e Stiven Shpendi, in occasione delle festività pasquali, hanno fatto visita all’Ospedale San Giuseppe di Empoli, consegnando le uova azzurre e dedicando il loro tempo ai pazienti, alle famiglie e al personale sanitario. La visita è iniziata dal reparto di Pediatria, dove i calciatori hanno incontrato i piccoli pazienti ricoverati, donando le classiche uova di Pasqua azzurre e trascorrendo con loro momenti di serenità. Le uova distribuite hanno portato un momento di sicura allegria e spensieratezza ai piccoli pazienti che trascorrono in ospedale i giorni di festa. Ad accogliere la delegazione è stato il direttore della struttura, professor Roberto Bernardini, con il personale infermieristico.

La visita è poi proseguita negli altri reparti dell’ospedale. La delegazione azzurra ha fatto tappa al Nido, dove erano presenti quattro bambini nati in questi giorni, quindi al Pronto soccorso diretto dalla dottoressa Paola Bartalucci e poi in Chirurgia, diretta dal dottor Massimo Calistri. Ad accompagnare la delegazione azzurra durante la visita al nosocomio empolese, per la direzione sanitaria di presidio, era presente il Dottor Matteo Bastiani. Un’iniziativa promossa dalla Onlus azzurra Empoli For Charity, che si rinnova ogni anno come appuntamento fisso e che chiude il ciclo di attività pasquali del Club. Gesti semplici che hanno animato la giornata dei reparti ospedalieri del San Giuseppe di Empoli, confermando ancora una volta il forte legame dell’Empoli FC con la città, il territorio e la sua comunità.

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