Amichevole internazionale per Ceesay, qualificazioni alla fase finale dell’Europeo Under 21 per Guarino e Moruzzi, fase elite per l’accesso alle finali dell’Europeo Under 19 per Popov: questi gli azzurri convocati in nazionale per i prossimi impegni.

Joseph Ceesay è stato convocato dalla nazionale gambiana per l’amichevole contro il Senegal in programma martedì 31 marzo alle ore 21.00 allo stadio Abdoulaye Wade di Diamniadio.

Gabriele Guarino e Brando Moruzzi sono stati convocati dalla Nazionale Under 21 italiana per le sfide di qualificazione all’Europeo di categoria contro la Macedonia del Nord (giovedì 26 marzo alle ore 18.15 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli) e la Svezia (giovedì 31 marzo alle 18.30 all’Arena di Boras).

Bohdan Popov è stato convocato dalla nazionale ucraina Under 19 per il turno Elite di qualificazione alla fase finale di Euro 2026. L’Ucraina è inserita nel Gruppo 5, dove affronterà prima l’Irlanda del Nord (mercoledì 25 marzo alle ore 10.00 al National Football Center di Buftea), poi il Kazakistan (sabato 28 marzo, sempre alle 10.00 a Buftea) e infine i padroni di casa della Romania (martedì 31 marzo alle ore 16.00 allo Stadio Anghel Iordănescu di Voluntari).

Inoltre, sono otto i giovani azzurri convocati in nazionale per i prossimi impegni

Alessio Raballo è stato chiamato dalla nazionale cubana per le due sfide delle CONCACAF Series contro Martinica (giovedì 26 marzo all’Estadio Cibao di Santiago de los Caballeros alle ore 22.00 italiane, le 17.00 locali) e Repubblica Dominicana (domenica 29 marzo alle ore 23.00 italiane, le 18.00 ora locale sempre a Santiago de los Caballeros).

Oliver Blini è stata convocato dalla nazionale albanese Under 19 per le prime tre partite del primo turno di qualificazione al Campionato Europeo 2027. L’Albania giocherà le tre sfide in casa, all’House of Football di Tirana, affrontando prima il Lussemburgo (mercoledì 25 marzo alle 15.00), poi Malta (sabato 28 marzo, sempre alle 15.00) e infine la Norvegia (martedì 31 marzo ancora alle 15.00).

Thomas Campaniello è stato convocato dalla Nazionale Under 18 per il primo turno delle qualificazioni all’Europeo Under 19. Gli Azzurrini esordiranno contro la Scozia mercoledì 25 marzo alle ore 15.00 all’Albert Bartlett Stadium di Airdrie; seconda sfida sabato 28 marzo alle ore 12.00 al Kirkintilloch Community Sports Complex di Kirkintilloch contro la Polonia e infine, martedì 31 marzo alle ore 20.00 sempre a Kirkintilloch, la gara contro l’Irlanda.

Edoardo Biondini, Jacopo Landi, Francesco Olivieri e Diego Perillo sono stati convocati dalla Nazionale Under 17 per uno stage di preparazione in vista del secondo turno delle qualificazioni europee, in programma dal 25 al 31 marzo in Umbria. Gli Azzurrini saranno impegnati nel Gruppo A2 della Lega A contro Islanda, Romania e il Portogallo. L’Italia esordirà mercoledì 25 marzo alle ore 15.00 contro i lusitani allo Stadio Pietro Barbetti di Gubbio, per poi affrontare l’Islanda, sabato 28 marzo alle ore 15.00 allo Stadio Renato Curi di Perugia e infine la Romania, martedì 31 marzo alle ore 18.00 di nuovo a Gubbio.

Nojus Vyšniauskas è stato convocato dalla Lituania Under 17 per un torneo di qualificazioni agli Europei di categoria. La Lituania affronterà prima Malta (martedì 24 marzo alle ore 11.00 al Nikola Shterev – Starika Sports Complex di Plovdiv), poi l’Azerbaigian (venerdì 27 marzo ancora alle 11.00 a Plovdiv) e infine i padroni di casa della Bulgaria (lunedì 30 marzo alle ore 14.00 allo Stadio Georgi Benkovski di Pazardjik).

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