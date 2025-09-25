I PIÙI MENO
– La voglia di riscatto– Il timore di avere le scorie di Pescara
– Il Castellani dodicesimo uomo– Carrarese squadra quadrata

L’Empoli arriva al derby contro la Carrarese col morale a terra dopo la terribile caduta di Pescara. Tra gli aspetti negativi, in primis, c’è proprio la possibilità di non aver superato il trauma di domenica e di scendere in campo con paura. Inoltre la Carrarese è una squadra quadrata, a cui fare molta attenzione, e che ha un gruppo molto affiatato.

A prevalere dovrà essere la voglia di riscatto, da parte dei giocatori ma anche del mister. Cercare di fare la partita giusta senza frenesia ma con la convinzione giusta, fin dal primo minuto. Il Castellani spingerà gli azzurri anche in questo momento di difficoltà e potrà rivelarsi un’arma in più.

  6. Carrarese squadra quadrata? ma l’avete vista contro l’Avellino? tutto fuorché quadrata…fanno gol, poi prendono contropiedi in vantaggio numerico.

    Castellani dodicesimo mi trova invece d’accordo. Non lo sarebbe in A, non lo è per numeri. Ma lo è perché molti nascono qui come settore giovanile, Fuli, perché in campo, quando giochi in casa, sai sempre dove sei (questo lo sa chi ha giocato a calcio, fossero anche campionati amatoriali).

