I PIU I MENO – Il non mollare mai visto anche a La Spezia – Il grande momento del Pescara – La marcia in trasferta del Pescara – Continuiamo a prendere gol evitabilissimi

Arriva il Pescara in una sfida-salvezza dall’alto coefficiente di difficoltà. Gli abruzzesi sono reduci da una striscia di due vittorie e un pareggio e hanno segnato otto gol: oggettivamente un gran momento per Insigne e compagni, che stanno tentando una rimonta clamorosa. In più, l’Empoli mostra sempre debolezze difensive e continua a prendere gol evitabili.

Il gol allo scadere contro lo Spezia ha rivitalizzato parzialmente il gruppo, un gruppo che almeno non si è dato per vinto e ci ha provato fino alla fine. Tra i Più anche il ruolino esterno del Pescara, che ha vinto solo una volta in stagione (ad Avellino)