I PIUI MENO
– Il non mollare mai visto anche a La Spezia– Il grande momento del Pescara
– La marcia in trasferta del Pescara– Continuiamo a prendere gol evitabilissimi

Arriva il Pescara in una sfida-salvezza dall’alto coefficiente di difficoltà. Gli abruzzesi sono reduci da una striscia di due vittorie e un pareggio e hanno segnato otto gol: oggettivamente un gran momento per Insigne e compagni, che stanno tentando una rimonta clamorosa. In più, l’Empoli mostra sempre debolezze difensive e continua a prendere gol evitabili.

Il gol allo scadere contro lo Spezia ha rivitalizzato parzialmente il gruppo, un gruppo che almeno non si è dato per vinto e ci ha provato fino alla fine. Tra i Più anche il ruolino esterno del Pescara, che ha vinto solo una volta in stagione (ad Avellino)

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Simone Galli
Empolese DOC e da sempre tifoso azzurro, è un amante delle tattiche e delle statistiche sportive. Entrato a far parte della redazione di PianetaEmpoli.it nel 2013, ritiene che gli approfondimenti siano fondamentali per un sito calcistico. Cura molte rubriche, tra cui i "Più e Meno" e "Meteore Azzurre.

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1 commento

  1. Questo ci dà la misura della pochezza del calcio italiano; in Serie A domina Modric (40 anni) e in Serie B Insigne (38 anni).

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