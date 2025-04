I PIU I MENO – E’ una finale, in casa, si prepara da sola! – Il Venezia arriva da una vittoria ed è in rincorsa – La squadra ha dimostrato di non mollare mai – Il Castellani ad oggi non è stadio “portafortuna”

La sfida contro il Venezia è una di quelle partite che si presentano da sole. L’Empoli arriva a questa con un solo risultato a cui poter pensare, sapendo che (soprattutto dovesse andar male) questa gara potrebbe seriamente indirizzare la stagione. Si torna a giocare in casa, dove fin qui le cose non sono andate bene e con un pubblico che sosterrà incessantemente fino al triplice fischio…importante non spazientirsi prima.

Vedremo se almeno Ismajli – e non sarebbe poco – potrà tornare a disposizione, ma a questo punto si deve saper soffrire facendo di necessità virtù. C’è un problema con il gol, problema che domenica va assolutamente risolto perchè per vincere la palla va messa dentro: il pareggio “potrebbe servire” solo se il Lecce perdesse la sua partita.