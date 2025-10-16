|I PIÙ
|I MENO
|– La scossa del cambio in panchina
|– Venezia squadra tra le più forti
|– Rosa praticamente al completo
|– Una difesa con ancora tanti problemi
Al Castellani arriva il Venezia, una di quelle squadre maggiormente accreditate per la promozione in serie A. Una sfida che si gioca con la nuova guida tecnica per l’Empoli; Alessio Dionisi torna a guidare gli azzurri e va a sostituire quel Guido Pagliuca che, se per punti poteva anche non meritare l’esonero, aveva lasciato ampi dubbi per il gioco offerto.
Come detto, troveremo di fronte uno degli avversari più difficili di questo campionato. Per certi versi, visto lo strano momento azzurro, potrebbe anche essere un bene togliersi subito questo dente, magari con la classifica “adrenalina” che porta sempre un cambio in panchina. Molta curiosità per il primo Empoli di Dionisi che, strani incroci, parte subito dalla squadra allenata prima della scorsa avventura empolese.
Fra i più metterei anche la nostra tifoseria: prevedo gran pienone in Maratona domenica. E’ il giorno che gli empolesi prediligono da sempre per andare alla partita. Mettici in più il blasone del Venezia e il ritorno sulla panchina azzurra di Dionisi.
Intanto è Mezzogiorno di Giovedì, ma la notizia che Dionisi ha firmato non è ancora uscita.
E quindi?Hai ancora dubbi?
ora è ufficiale.