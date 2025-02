I PIÙ I MENO – La vittoria di Coppa può dare entusiasmo – Lo stadio spingerà il Genoa – Il recupero di Ismajli e il ritorno di Marianucci – Le difficoltà in fase realizzativa

L’Empoli va a far visita al Genoa rinfrancato dalla fantastica serata di Coppa Italia. Un passaggio del turno che può significare molto anche dal punto di vista mentale e dare energie positive ulteriori al gruppo. Il ritorno in campo di Ismajli e l’ottima prova di Marianucci possono essere elementi fondamentali per tornare ad avere una certa solidità difensiva, mancata in queste settimane.

L’impegno contro il Genoa rimane di estrema difficoltà, vuoi perché il Genoa è sicuramente più tranquillo e senza patemi rispetto agli azzurri, vuoi perché si gioca in uno stadio che spinge molto la squadra di casa. A questo si aggiunge la vena realizzativa dell’Empoli, all’asciutto di gol nelle ultime tre partite.