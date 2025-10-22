I PIU I MENO – Più tempo per Dionisi per conoscere il gruppo – Modena in forma sotto tutti i punti di vista – Partita stimolante contro l’attuale prima – Il “Braglia” spingerà a più non posso

Seconda partita per Alessio Dionisi alla guida degli azzurri, con quindi un pizzico di tempo in più per mettere dentro i suoi più specifici principi. Dopo il Venezia arriva un’altra big di questo campionato, anzi, arriva la squadra che in questo momento sta facendo meglio di tutti. Il Modena, dopo otto gare, guarda tutti dall’alto con merito per quello che sta esprimendo in campo.

Per una squadra come l’Empoli, in serie B, non può mai esserci il concetto del “non aver niente da perdere”. Certo è che confrontarsi con chi in questo momento sta dimostrando di più può essere un bello stimolo, portando sull’avversario le maggiori pressioni. Dionisi ha voglia di dimostrare il suo valore e cercherà di preparare una gara che possa dare ai nostri equilibrio e pericolosità. C’è curiosità anche per le scelte.