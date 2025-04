I PIÙ I MENO – La buona prova difensiva contro il Cagliari – La motivazione del Napoli – La voglia di stupire – La difficoltà di giocare in un Maradona strapieno

La doverosa premessa è che è quanto mai difficile trovare dei Più quando si ha una situazione di classifica come quella dell’Empoli e il prossimo avversario è, sulla carta, insormontabile. Ma in passato gli azzurri hanno fatto punti a Napoli ed è doveroso crederci (altrimenti tanto vale non vedere nemmeno la partita). Tra i Più inseriamo quindi la voglia di stupire, di provare a ribaltare un pronostico che ci vede oltremodo sfavoriti. I ragazzi di D’Aversa dovranno essere perfetti in difesa e la prova contro il Cagliari è stata promettente sotto questo punto di vista.

Tra i Meno, invece, non possiamo non inserire l’ambiente che si troveranno di fronte gli azzurri. Napoli crede nel sogno scudetto e il Maradona ribollirà, cercando di determinare a favore dei propri beniamini. La squadra di Conte ci è naturalmente superiore in ogni reparto, ma anche l’aspetto della motivazione può essere decisivo: il Napoli non vorrà lasciare punti per strada e farà di tutto per portare a casa il risultato.