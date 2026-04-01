|I PIU
|I MENO
|– Imbattuti con Caserta con alle spalle una vittoria
|– Il clima di Marassi
|– Squadra che non molla mai fino alla fine
|– Rosa blucerchiata non da lotta salvezza
Dopo la sosta per le nazionali (l’ultima della stagione) si entra nella parte conclusiva della stagione. Gli azzurri sono attesi a Marassi dalla Samp. L’Empoli arriva al match ligure con, alle spalle, tre risultati utili: i due pareggi con Mantova e Spezia e la vittoria sul Pescara. Con l’arrivo di Caserta la squadra sembra aver trovato uno spirito leggermente più combattivo rispetto al pregresso.
Al Ferraris non si scriverà ancora la storia di questa stagione ma va da se che i punti in palio sono preziosi. Troveremo un clima importante con uno stadio che dovrebbe vedere trentamila sostenitori doriani a spingere la propria squadra. Tra l’altro, un po’ come può valere per noi, la Samp ha una rosa molto più qualitativa di quello che la classifica racconta. Servierà una grande prestazione.
Siamo tutti colpevoli! Più della Nazionale ci interessa il campanile, finalmente torna il campionato e potremo discutere di Inter Pisa, di Milan Verona, di Juve Lecce, di Napoli Cremonese e di Sampdoria Empoli come se nulla fosse. Si, forse oggi a caldo ognuno si sentirà in diritto di fare la sua analisi sui social puntando il dito contro quello o contro quell’altro, ma da domani ahhhh finalmente ritroveremo l’Italia dei Comuni, dove ciò che conta di più è primeggiare nella disfida paesana e provinciale del campionato. Tale mentalità, non è di conseguenza riuscita a organizzare neppure uno stage di 2 giorni per i ragazzi in maglia azzurra in vista delle 2 gare decisive. A dominare incontrastato è e sarà sempre il campionato, le leghe, i baroni del calcio italico ormai ridotto a brandelli. Ma a noi và bene così. Soltanto oggi ci scateneremo sul web, dove anche l’ultimo ignorante potrà sfogarsi scrivendo “andate ha lavorare”…
Per l’ennesima volta saremo costretti a guardare Capoverde Iraq, Congo Giordania e Bolivia Nuova Caledonia.
Siamo nella settimana Santa: recitiamo, TUTTI QUANTI, il mea culpa.
ecco bravo digli che vadeno ha lavorare, maremma falegnama
ma io bglielo dissi voggio vedè marzo è passato e allora?
mafiosi da 18000 posti, troppo furbo quell’omo
Sinceramente a me interessa solo l’Empoli e più che vedere Capo Verde…Iraq…Congo…Giordania e Bolivia spero l’anno prossimo di non vedere la Pianese…Ascoli…Ternana…Giana Erminio ecc…della nazionale italiana “non me ne po frega’ de meno” (come dicono a Roma)…tifare per chi?…gente come Bastoni che si lamenta perché non può dedicare molto tempo a suo figlio piccolino?…e chi lavora dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera per 1500 euro al mese cosa dovrebbe dire?…(una nazione seria si sarebbe “rifiutata” di giocare contro Isr*ele)
Concordo con Vecchio Rangers.
In Italia con gli anni abbiamo cominciato a guardare più al nostro orticello piuttosto che al bene comune.
Speriamo Abodi commissioni la FIGC e comincino a prendere decisioni serie ed immediate.
sostituire subito il telecronista RAI, porta sfiga
quando fu sostituito causa covid si vinse l’europeo
Ma che COLLA hanno questi mafiosi , mi servirebbe per lavoro , c’è qualcuno che sa che roba e ?…
Io bona come quella un riesco a trovarla !
Baggio presidente Federcalcio
Maldini Direttore Generale
Klopp Allenatore con pieni poteri
ormai klopp ha voglia solo di fare spot
tanti quattrini, pochi problemi
relax
chiamalo bischero
ed enrico supervisore con potere di peto
no addetto stadio
Solo in Italia dopo le porcate di Italia 90…
ora siamo a progettare Stadi non per il tifoso … e incredibile gli venga permesso …
non vogliono crescere il calcio non e più Sport , il bene non viene messo avanti solo un tornaconto …
Niente se poi c’è gente come Biancazzurro che si mette a 90° pur di avere la cosa sbagliata…
la gente e purtroppo addomesticabile e questi lo sanno fare bene …
No cattedrale nel deserto …
No Stadio da 20.000 travestito da 17.800…
questi MAFIOSI sincollano alle seggiole ma ci vo io a scollarli maremma vinavi’
quello si mette a pehora io no MAFIOSO ANCO LUI
cambio damigiana questa è belleffinita
no stadio travestito
In Italia da anni si punta a risparmiare piuttosto che investire: non si investe in allenatori bravi che sanno insegnare calcio ai livelli inferiori, non si investe in preparatori bravi, ma lavora chi costa meno…. in questo scenario, come fai a costruire i giocatori di domani… ti devi accontentare di quelli che ci sono e non sono tanta roba…. Empoli è uno specchio della nazionale, sei costretto a far giocare scarti di altri o giocatori non all’altezza della categoria….
le squadre giovanili preferiscono far giocare i “figli di papà” perché portano quattrini, in barba alla meritocrazia… ma questa è l’Italia a tutti i livelli
sicuramente è come dici te, non lo so
quello che vedo a giro è una grande bruttezza, di gioco, di personaggi dentro e fuori dal campo, compresi i tifosi, peggio di prima (e ce ne vuole per fare peggio di prima)
stà roba mi garba sempre di meno
Analisi perfetta la tua.Compreso quel troiaio della var che impone la gente allo stadio a guardarsi negli occhi per minuti prima di una decisione.Anche io mi sto dissociando dal calcio e mi sto dirigendo verso altri sports, come ad es. il tennis, che è poi ciò che sta accadendo a livello nazionale, sperando che non riescano a rovinare anche quello, anche se il livello umano di chi opera in quel mondo è ben diverso…
https://tgbiancoscudato.telenuovo.it/padova-calcio/2026/03/26/la-foto-la-nuova-curva-sud-quasi-finita-e-illuminata
3.200 pensate per noi sarebbe già troppo
4.000 sarà mezza vuota …
a noi serve massimo 2.500…
ma anche meno diciamo 2.000 /2.200
La inaugurano contro di noi.
Eccoci, faremo da cavia…
Entrate laterali …
3 file in meno sopra e sotto e andrebbe bene per noi fatta così…
Ci vieni il dietro come vogliono 2.200 /2.500 Stop
Enrico ,ma a fia come tu stai? e un c’è atro che i pallone o i castellani maremma sgrandinata !!
No Enrico, le prime file devono essere a livello del terreno di gioco, come in Inghilterra.
un po’ più alto non scomoda serve per prendere un po’ più ampia la curva hai visto in Slovenia bassa comunque non fa spettacolo …
partire da metà porta in su …
ci vieni anco il davanti come voglian loro
stop e divieto di transizione
Avete sentito la sparata di Gravina ha detto solo il calcio e professionismo il resto degli sport sono dilettanti …
voleva dire il sistema Mafioso e nel calcio e ci gira denaro sporco , ma era da silurare all’istante e il bello ha detto non so dimette neache la faccia come Il c, u. lo …
No Stadio da 20.000 travestito !
Ha detto una verità assoluta sapendo che si sarebbe dimesso, ma è indice del marciume che c’è sotto.Io farei prima, riporterei il calcio al dilettantismo o comunque a dei tetti di ingaggio e spesa soprattutto a livelli bassi.Una volta il calcio era lo sport dei poveri.Adesso le squadre alle famiglie di bambini chiedono 350 euro per degli start-kit al netto di quote x torni ed iscrizioni varie.Io nn ricordo di aver pagato niente quando giocavo nelle squadre giovanili se non la maglia , la visita e forse qualche cena di finanziamento.
Un lo smove nessuno: guerre, bombe, ingiustizie, calamità, pandemie, cambiamento climatico….per lui c’è solo lo stadio. A me mi fa pena.
Mi faccio scivolare le tue battute del caxxo … io vivo per lo stadio , c’è chi ha lobby ,e va a pesca chi a caccia,chi a funghi, chi della barca , chi il camper , andare a sciare , al mare chi va per mercati , chi ai concerti , chi si gratta io per la mia squadra e vorrei starci in uno Stadio decente ok …
oltre tutto non mi e gratis 40 anni che pago … Maremma impestata
maledetti Doppioni!
ENRICO ha ragione, uno stadio accogliente e a misura di tifoso, porta tanti introiti.
Per far ripartire il calcio in Italia, ci vogliono strutture e formazione, ergo bisogna investire!!!!
A Krakow penso sia andata peggio: fuori Albania, Kosovo, Polonia e Italia naturalmente…
basta che si salva l’Empoli, è l’ Empoli la mia nazionale. sono cresciuto in toscana e devo tutto alla mia terra adottiva la Toscana ed ad Empoli città!
Chissenefrega della nazionale! Io sono contento soprattutto per Bastoni e Dimarco dopo le figure di m che hanno fatto…
oggi la miglior descrizione è quella di Flaiano:la situazione è grave ma non è seria.
Tra l’altro formula del mondiale sempre più ridicola con nazioni improbabili…48 squadre 🤦
Io sono meno provinciale rispetto alla maggioranza di voi.. Per me la Nazionale è al pari dell’Empoli.
nessuno è contro la nazionale. Ma se mi dici di fare una scelta tra la salvezza dell Empoli o vincere il mondiale con l Italia ti dico sempre e comunque la salvezza dell Empoli. È un tifo ed una roba diversa. Ma l Empoli sempre e comunque davanti.