I PIUI MENO
– La reazione vista nel secondo tempo– Il clima del Picco e la rabbia dello Spezia
– Il ruolino casalingo dello Spezia– Le ancora troppe amnesie difensive dell’Empoli

Turno infrasettimanale che sa di scontro diretto contro lo Spezia di Donadoni. A far ben sperare per la trasferta ligure c’è la reazione mentale vista nel secondo tempo col Mantova. Non può ovviamente bastare solo una frazione di gara, ma è un buon punto da cui ripartire. Inoltre lo Spezia è la squadra che sta facendo peggio in casa, sia dal punto di vista dei punti che dei gol segnati.

Il Picco, però, è storicamente un campo ostile e l’atmosfera sarà tutt’altro che facile da gestire. Inoltre lo Spezia sa benissimo di avere un’ottima occasione davanti al proprio pubblico e darà fondo a tutte le sue energie. Al contempo l’Empoli soffre ancora troppo da certe situazioni e deve assolutamente migliorare in fase difensiva, evitando errore che si sono ripresentati più volte durante questa stagione.

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Simone Galli
Empolese DOC e da sempre tifoso azzurro, è un amante delle tattiche e delle statistiche sportive. Entrato a far parte della redazione di PianetaEmpoli.it nel 2013, ritiene che gli approfondimenti siano fondamentali per un sito calcistico. Cura molte rubriche, tra cui i "Più e Meno" e "Meteore Azzurre.

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