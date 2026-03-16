I PIU I MENO – La reazione vista nel secondo tempo – Il clima del Picco e la rabbia dello Spezia – Il ruolino casalingo dello Spezia – Le ancora troppe amnesie difensive dell’Empoli

Turno infrasettimanale che sa di scontro diretto contro lo Spezia di Donadoni. A far ben sperare per la trasferta ligure c’è la reazione mentale vista nel secondo tempo col Mantova. Non può ovviamente bastare solo una frazione di gara, ma è un buon punto da cui ripartire. Inoltre lo Spezia è la squadra che sta facendo peggio in casa, sia dal punto di vista dei punti che dei gol segnati.

Il Picco, però, è storicamente un campo ostile e l’atmosfera sarà tutt’altro che facile da gestire. Inoltre lo Spezia sa benissimo di avere un’ottima occasione davanti al proprio pubblico e darà fondo a tutte le sue energie. Al contempo l’Empoli soffre ancora troppo da certe situazioni e deve assolutamente migliorare in fase difensiva, evitando errore che si sono ripresentati più volte durante questa stagione.