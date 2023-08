A due giorni e mezzo dalla conclusione del calciomercato estivo 2023, andiamo a riepilogare quelle che sono state tutte le mosse fatte dagli azzurri. Un mercato che come sempre ha visto numerosi arrivi e qualche partenza eccellente. Un mercato che ancora ha da far raccontare due ufficialità (una in ingresso, una in uscita) ma che potrebbe portare ulteriori novità. Al termine del mercato andremo ad aggiornare questa stessa pagina con le eventuali novità.

ACQUISTI

Daniel Maldini (a) – dal Milan – prestito con diritto di riscatto e controriscatto per il Milan

Filippo Ranocchia (c) – dalla Juventus – prestito con diritto di riscatto e controriscatto per la Juve

Emmanuel Gyasi (a) – dallo Spezia – titolo definitivo

Elia Caprile (p) – dal Napoli – prestito secco

Giuseppe Pezzella (d) – dal Parma – titolo definitivo

Stiven Shpendi (a) – dal Cesena – prestito con obbligo di riscatto

Matteo Cancellieri (a) – dalla Lazio – prestito con diritto di riscatto e controriscatto per la Lazio

Bartosz Bereszinski (d) – dalla Sampdoria – prestito con diritto di riscatto

Viktor Kovalenko (c) – dall’Atalanta – prestito con diritto di riscatto

Nicolò Cambiaghi (a) – dall’Atalanta – prestito secco

Razvan Marin (c) – dal Cagliari – prestito con diritto di riscatto

Alberto Grassi (c) – dal Parma – titolo definitivo

Sebastian Waukiewicz (d) – dal Cagliari – titolo definitivo

Mattia Destro (a) – svincolato – titolo definitivo

Etrit Berisha (p) – dal Torino – titolo definitivo

CESSIONI

Gugliemo Vicario (p) – al Tottenham – titolo definitivo

Fabiano Parisi (d) – alla Fiorentina – titolo definitivo

Koni De Winter (d) – alla Juventus – fine prestito

Liam Henderson (c) – al Palermo – prestito con diritto/obbligo di riscatto

Martin Satriano (a) – all’Inter – fine prestito

Jean Daniel Akpa Akpro (C) – alla Lazio – fine prestito

Marko Pjaca (a) – alla Juventus – fine prestito

Duccio Degli Innocenti (c) – al Lecco – prestito secco

Francesco Donati (d) – al Lecco – prestito secco

Filippo Bandinelli (c) – allo Spezia – titolo definitivo

Petar Stojanovic (d) – alla Sampdoria – prestito con diritto di riscatto

Emanuel Vignato (c) – al Bologna – fine prestito

Davide Merola (a) – al Pescata – titolo definitivo

Alessio Rizza (d) – al Cittadella – titolo definitivo

PROBABILI ACQUISTI

Youssef Maleh (c) – dal Lecce 90%

PROBABILI USCITE

Roberto Piccoli (a) – al Lecce 90%

Giovanni Crociata (c) – al Lecco 90%/al Pisa 10%

Nicolas Haas (c) – alla Cremonese 50%

Tommaso Baldanzi (a) – alla Fiorentina 10%