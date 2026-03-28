Saranno in vendita dalle ore 10:00 di lunedi prossimo i tagliandi per assistere alla prossima sfida in trasferta degli azzurri, quella che si giocherà lunedi 6 Aprile a Genova contro la Sampdoria. I tagliandi per il settore ospiti possono essere acquistati presso tutte le rivendite di “Ticketone” e sul sito della stessa società che vende i biglietti. Ad Empoli i tagliandi possono essere fisicamente acquistati da: Bianconi, Centro di Coordinamento e L’Angolo del Fumatore.

Il prezzo del biglietto per il settore ospiti è di 10,00 euro senza nessuna riduzione. Il parcheggio consigliato per i sostenitori azzurri è quello denominato “Piastra Genova Est”, con uscita autostradale consigliata a Genova Est.

Ricordiamo che la vendita per il settore ospiti chiuderà alle 19:00 di domenica 5 Aprile. VISTO IL MOMENTO, VISTA LA GIORNATA FESTIVA, VISTA LA RELATIVA DISTANZA, VISTO IL BASSO COSTO DEL BIGLIETTO….. TUTTI A GENOVA!!!!!!