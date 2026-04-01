Sarà il Sig. Pezzuto di Lecce l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma lunedi prossimo a Genova contro la Sampdoria.

Il fischietto salentino in questa stagione ha diretto una gara di serie A e quattordici di B, l’ultima è stata Pescara-Entella 3-0. Quello di lunedi sarà il quarto incrocio stagionale tra l’Empoli e Pezzuto, nelle tre precedenti situazioni (tutte al Castellani) gli azzurri hanno sempre pareggiato 1-1: Venezia, Frosinone, Cesena. In totale sono dieci i precedenti tra questo arbitro e la nostra squadra con un bilancio empolese di 2 vittorie, 7 pareggi, 1 sconfitta. Sono quattro i precedenti con i blucerchiati che riportano un successo e tre sconfitte. La squadra più diretta da Pezzuto è il Perugia con ventuno direzioni. Al VAR ci sarà Prontera di Bologna.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

FROSINONE – PADOVA Domenica 05/04 h 17:15

TURRINI

PALERMO – PASCARELLA

IV: ALDI

VAR: NASCA

AVAR: FOURNEAU

PALERMO – AVELLINO Domenica 05/04 h 19:30

CREZZINI

GIUGGIOLI – SCARPA

IV: DORILLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PRENNA

CESENA – SUDTIROL h 12:30

ALLEGRETTA

MINIUTTI – SANTAROSSA

IV: SACCHI G.

VAR: SANTORO

AVAR: NASCA

BARI – MODENA h 15:00

ARENA

VOTTA – ZANELLATI

IV: FELICIANI

VAR: COSSO

AVAR: PAGANESSI

CATANZARO – MONZA h 15:00

AYROLDI

PERROTTI – BIFFI

IV: ESPOSITO

VAR: SERRA

AVAR: MONALDI

MANTOVA – VIRTUS ENTELLA h. 15:00

DIONISI

EMMANUELE – ZEZZA

IV: ZANOTTI

VAR: VOLPI

AVAR: DEL GIOVANE

REGGIANA – PESCARA h. 15:00

MARINELLI

ROSSI L. – RICCI

IV: COLLU

VAR: BARONI

AVAR: DI VUOLO

VENEZA – JUVE STABIA h. 15:00

PERRI (foto)

CAVALLINA – REGATTIERI

IV: POLI

VAR: GARGLIO

AVAR: CAMPLONE

SAMPDORIA – EMPOLI h. 17:15

PEZZUTO

MONACO – PRESSATO

IV: CALZAVARA

VAR: PRONTERA

AVAR: FOURNEAU

CARRARESE – SPEZIA h. 19:30

MANGANIELLO

FONTANI – CORTESE

IV: GALIPO’

VAR: GIUA

AVAR: GUALTIERI