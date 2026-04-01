Sarà il Sig. Pezzuto di Lecce l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma lunedi prossimo a Genova contro la Sampdoria.
Il fischietto salentino in questa stagione ha diretto una gara di serie A e quattordici di B, l’ultima è stata Pescara-Entella 3-0. Quello di lunedi sarà il quarto incrocio stagionale tra l’Empoli e Pezzuto, nelle tre precedenti situazioni (tutte al Castellani) gli azzurri hanno sempre pareggiato 1-1: Venezia, Frosinone, Cesena. In totale sono dieci i precedenti tra questo arbitro e la nostra squadra con un bilancio empolese di 2 vittorie, 7 pareggi, 1 sconfitta. Sono quattro i precedenti con i blucerchiati che riportano un successo e tre sconfitte. La squadra più diretta da Pezzuto è il Perugia con ventuno direzioni. Al VAR ci sarà Prontera di Bologna.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
FROSINONE – PADOVA Domenica 05/04 h 17:15
TURRINI
PALERMO – PASCARELLA
IV: ALDI
VAR: NASCA
AVAR: FOURNEAU
PALERMO – AVELLINO Domenica 05/04 h 19:30
CREZZINI
GIUGGIOLI – SCARPA
IV: DORILLO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PRENNA
CESENA – SUDTIROL h 12:30
ALLEGRETTA
MINIUTTI – SANTAROSSA
IV: SACCHI G.
VAR: SANTORO
AVAR: NASCA
BARI – MODENA h 15:00
ARENA
VOTTA – ZANELLATI
IV: FELICIANI
VAR: COSSO
AVAR: PAGANESSI
CATANZARO – MONZA h 15:00
AYROLDI
PERROTTI – BIFFI
IV: ESPOSITO
VAR: SERRA
AVAR: MONALDI
MANTOVA – VIRTUS ENTELLA h. 15:00
DIONISI
EMMANUELE – ZEZZA
IV: ZANOTTI
VAR: VOLPI
AVAR: DEL GIOVANE
REGGIANA – PESCARA h. 15:00
MARINELLI
ROSSI L. – RICCI
IV: COLLU
VAR: BARONI
AVAR: DI VUOLO
VENEZA – JUVE STABIA h. 15:00
PERRI (foto)
CAVALLINA – REGATTIERI
IV: POLI
VAR: GARGLIO
AVAR: CAMPLONE
SAMPDORIA – EMPOLI h. 17:15
PEZZUTO
MONACO – PRESSATO
IV: CALZAVARA
VAR: PRONTERA
AVAR: FOURNEAU
CARRARESE – SPEZIA h. 19:30
MANGANIELLO
FONTANI – CORTESE
IV: GALIPO’
VAR: GIUA
AVAR: GUALTIERI
la moglie di pezzuto è scella pezzata, sicuramente non è cornuto
bolgia di 25000 spettatori se si scampa sara’ un miracolo:poche illusioni e molta praticita’ di gioco.