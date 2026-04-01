Sarà il Sig. Pezzuto di Lecce l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma lunedi prossimo a Genova contro la Sampdoria.

Il fischietto salentino in questa stagione ha diretto una gara di serie A e quattordici di B, l’ultima è stata Pescara-Entella 3-0. Quello di lunedi sarà il quarto incrocio stagionale tra l’Empoli e Pezzuto, nelle tre precedenti situazioni (tutte al Castellani) gli azzurri hanno sempre pareggiato 1-1: Venezia, Frosinone, Cesena. In totale sono dieci i precedenti tra questo arbitro e la nostra squadra con un bilancio empolese di 2 vittorie, 7 pareggi, 1 sconfitta. Sono quattro i precedenti con i blucerchiati che riportano un successo e tre sconfitte. La squadra più diretta da Pezzuto è il Perugia con ventuno direzioni. Al VAR ci sarà Prontera di Bologna.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

FROSINONE – PADOVA Domenica 05/04 h 17:15

TURRINI

PALERMO – PASCARELLA

IV:      ALDI

VAR:  NASCA

AVAR:   FOURNEAU

PALERMO – AVELLINO Domenica 05/04 h 19:30

CREZZINI

GIUGGIOLI – SCARPA

IV:      DORILLO

VAR:   MAZZOLENI

AVAR:    PRENNA

CESENA – SUDTIROL h 12:30

ALLEGRETTA

MINIUTTI – SANTAROSSA

IV:       SACCHI G.

VAR:  SANTORO

AVAR:    NASCA

BARI – MODENA h 15:00

ARENA

VOTTA – ZANELLATI

IV:     FELICIANI  

VAR:   COSSO

AVAR:    PAGANESSI

CATANZARO – MONZA h 15:00

AYROLDI

PERROTTI – BIFFI

IV:      ESPOSITO

VAR:   SERRA

AVAR:    MONALDI

MANTOVA – VIRTUS ENTELLA h. 15:00

DIONISI

EMMANUELE – ZEZZA

IV:     ZANOTTI

VAR: VOLPI

AVAR: DEL GIOVANE

REGGIANA – PESCARA h. 15:00

MARINELLI

ROSSI L. – RICCI

IV:     COLLU

VAR:    BARONI

AVAR:     DI VUOLO

VENEZA – JUVE STABIA h. 15:00

PERRI (foto)

CAVALLINA – REGATTIERI

IV:     POLI

VAR:     GARGLIO

AVAR:      CAMPLONE

SAMPDORIA – EMPOLI h. 17:15

PEZZUTO

MONACO – PRESSATO

IV:       CALZAVARA

VAR:     PRONTERA

AVAR:  FOURNEAU

CARRARESE – SPEZIA h. 19:30

MANGANIELLO

FONTANI – CORTESE

IV:       GALIPO’

VAR:     GIUA

AVAR:   GUALTIERI

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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