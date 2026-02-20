Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pareggio da Frosinone

FULIGNATI: 6,5 Non ha responsabilità sui due gol del Frosinone. Praticamente inoperoso nel primo tempo, è però bravo nella ripresa in almeno due situazioni dove tira fuori parate importante.

CURTO: 5,5 Nel complesso gioca una gara sufficiente ma paga quei due minuti nel finale di primo tempo dove commette il fallo da cui nasce il primo gol del Frosinone, gol sul quale ha la responsabilità della deviazione.

LOVATO: 6 Raimondo è un cliente difficile e non sempre il duello è vinto. Nel complesso però ci sono delle ottime chiusure ed una sempre alta attenzione.

OBARETIN: 6,5 Peccato per quel gol che in qualche modo si divora e che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. La sua gara è difensivamente di grande pregio, Ghedjemis è molto limitato.

EBUEHI: 6 Dopo il disastro contro la Juve Stabia gioca una gara concreta e precisa. Qualche errore alternato ad alcune buone sortite.

CANDELA: 6 Svolge in maniera sufficiente il suo compito senza grandi errori e senza grandi giocate.

MAGNINO: 6,5 Primo tempo davvero importante, soprattutto senza palla dove limita molto bene Calò. Partita che va in calando nel finale.

DEGLI INNOCENTI: 6,5 Anche in questo casa si deve esaltare un primo tempo dove è bravo in ambedue le fasi, dirige bene la in mezzo. Qualche errore c’è nel secondo tempo ma sta tornando a buoni livelli.

IGNACCHITI: 6,5 Legge molto bene la fasi del match e porta a casa un gara decisamente propositiva. Ad inizio gara si rende anche pericoloso sotto porta.

HAAS: S.V.

ELIA: 7,5 Devastante! Fin quando ne ha gioca una partita al limite del sublime. La galoppata in occasione dell’assist per il secondo gol è una di quelle cose che va a finire nel libro dei ricordi. Ingeneroso il giallo per simulazione che lo farà squalificare.

CEESAY: S.V.

SHPENDI: 7 Cinico sotto porta come deve essere un attaccante. Oggi l’albanese porta a casa una doppietta dimostrando una netta crescita. Oltre ai gol c’è la solita abnegazione.

SAPORITI: S.V.

FILA: 6 Gara molto generosa dove ha il compito di proteggere palla per far salire. E lo fa bene. Palmisani è bravo nel negargli il gol nell’unica vera occasione dove può far male.

NASTI: 5,5 Non incide e cicca una palla che poteva essere invitante.

MISTER DIONISI: 6,5 Oggi l’Empoli ha convinto. Gara preparata molto bene e giocata più che alla pari rispetto ad un avversario che ha ventitré punti più di noi. Si è visto coraggio ed anche quella qualità che non sempre è venuta fuori. Oggi la squadra avrebbe meritato qualcosa in più, soprattutto per quanto prodotto nel primo tempo. Il rammarico è che nonostante questa prestazione (una delle migliori stagionali) non si sia riusciti a togliere lo zero nella casella vittorie nel girone di ritorno. Già con il Palermo si era visto però quest’Empoli, adesso sta al futuro dirci se questo può essere il vero volto della squadra o se siamo belli solo nelle “grandi occasioni”. Tatticamente oggi c’è poco da dire anche sei cambi hanno dato poco.