Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pareggio da Frosinone
FULIGNATI: 6,5 Non ha responsabilità sui due gol del Frosinone. Praticamente inoperoso nel primo tempo, è però bravo nella ripresa in almeno due situazioni dove tira fuori parate importante.
CURTO: 5,5 Nel complesso gioca una gara sufficiente ma paga quei due minuti nel finale di primo tempo dove commette il fallo da cui nasce il primo gol del Frosinone, gol sul quale ha la responsabilità della deviazione.
LOVATO: 6 Raimondo è un cliente difficile e non sempre il duello è vinto. Nel complesso però ci sono delle ottime chiusure ed una sempre alta attenzione.
OBARETIN: 6,5 Peccato per quel gol che in qualche modo si divora e che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. La sua gara è difensivamente di grande pregio, Ghedjemis è molto limitato.
EBUEHI: 6 Dopo il disastro contro la Juve Stabia gioca una gara concreta e precisa. Qualche errore alternato ad alcune buone sortite.
CANDELA: 6 Svolge in maniera sufficiente il suo compito senza grandi errori e senza grandi giocate.
MAGNINO: 6,5 Primo tempo davvero importante, soprattutto senza palla dove limita molto bene Calò. Partita che va in calando nel finale.
DEGLI INNOCENTI: 6,5 Anche in questo casa si deve esaltare un primo tempo dove è bravo in ambedue le fasi, dirige bene la in mezzo. Qualche errore c’è nel secondo tempo ma sta tornando a buoni livelli.
IGNACCHITI: 6,5 Legge molto bene la fasi del match e porta a casa un gara decisamente propositiva. Ad inizio gara si rende anche pericoloso sotto porta.
HAAS: S.V.
ELIA: 7,5 Devastante! Fin quando ne ha gioca una partita al limite del sublime. La galoppata in occasione dell’assist per il secondo gol è una di quelle cose che va a finire nel libro dei ricordi. Ingeneroso il giallo per simulazione che lo farà squalificare.
CEESAY: S.V.
SHPENDI: 7 Cinico sotto porta come deve essere un attaccante. Oggi l’albanese porta a casa una doppietta dimostrando una netta crescita. Oltre ai gol c’è la solita abnegazione.
SAPORITI: S.V.
FILA: 6 Gara molto generosa dove ha il compito di proteggere palla per far salire. E lo fa bene. Palmisani è bravo nel negargli il gol nell’unica vera occasione dove può far male.
NASTI: 5,5 Non incide e cicca una palla che poteva essere invitante.
MISTER DIONISI: 6,5 Oggi l’Empoli ha convinto. Gara preparata molto bene e giocata più che alla pari rispetto ad un avversario che ha ventitré punti più di noi. Si è visto coraggio ed anche quella qualità che non sempre è venuta fuori. Oggi la squadra avrebbe meritato qualcosa in più, soprattutto per quanto prodotto nel primo tempo. Il rammarico è che nonostante questa prestazione (una delle migliori stagionali) non si sia riusciti a togliere lo zero nella casella vittorie nel girone di ritorno. Già con il Palermo si era visto però quest’Empoli, adesso sta al futuro dirci se questo può essere il vero volto della squadra o se siamo belli solo nelle “grandi occasioni”. Tatticamente oggi c’è poco da dire anche sei cambi hanno dato poco.
sono impaziente dei commenti…chissà stasera cosa avrete da attaccare …ovviamente gli errori ci sono stati…altrimenti si vinceva, …poi ascoltavo alla radio gente che dice che siamo gia in C …ecc…ecc…avanti al popolo delle “nane” Empolizzate !!!!
oggi Dionisi ha messo bene la squadra in campo. Shpendi merita più di 7
Fulignati 6.5
Curto 5
Lovato 6
Obaretin. 6.5
Degli innocenti 6
Ignacchiti 6,5
magnino 6
Ebuhei 6
Elia 7.5
Shpendi 7
Fila 6
Cesay 5
Nasti 4
Haas 6
Saporiti sv
ma veramente riuscite a dare 5,5 a Nasti…..ha fatto solo falli…..ha stoppato la palla con la mano….. e’ sempre in fuorigioco……se prende 3 anche troppo
Fulignati 6.5
Curto 4,5
Lovato 6
Obaretin. 6
Degli innocenti 6
Ignacchiti 6,5
magnino 6
Ebuhei 6
Elia 8
Shpendi 7,5
Fila 6,5
Cesay 5
Nasti 3
Haas 6
Saporiti sv
Un punto importante! Contento x shpendi che si Danna sempre l’ anima!
Fulignati 6.5
Curto 6
Lovato 6,5
Obaretin. 6
Degli innocenti 6,5
Ignacchiti 5,5
Magnino 7
Ebuhei 6,5
Elia 8
Shpendi 8,5
Fila 6,5
Ceesay 5,5
Nasti 5
Haas 6
Saporiti sv
mister Dionisi 7
Voti troppo bassi, a cominciare da quello a Fulignati per finire al mister. Ma tu Cocchi che scuola hai fatto? Quando andava bene prendevi 6 meno meno? Otto o nove mai? Dici che Elia è stato “devastante” e poi gli dai solo 7 e mezzo! E Lovato, che è l’unico che sa colpire in modo preciso e forte di testa indirizzando la palla in modo giusto, si prende un 6.
Dionisi vattene più lontano possibile da me e da Empoli
cosa avrebbe sbagliato Dionisi oggi?
Ha lasciato 3,50€ da pagare al Bianconi
Finalmente Fulignati ha cessato o quasi di fare passeggini inutili e pericolosi.Deve rinviare lungo e allontanare la palla dalla propria porta.Carlo B
Fulignati 6.5
Curto 5,5
Lovato 6
Obaretin. 6.5
Degli innocenti 6
Ignacchiti 6,5
magnino 6
Ebuhei 6
Elia 7.5
Shpendi 7,5
Fila 6,5
Candela 6
Cesay 5,5
Nasti 4
Haas 5,5
Saporiti sv
Dionisi 7
Fuli 6,5. Curto 6. Lovato 7. Obaretin 6 Ebuhei 6,5. Magnino 7. Duccio 6,5. Igna 5,5. Elia 8,5 Shpendi 8. Fila 6,5
Nasti 3…il calcio è un altro sport di quello che fa lui…
ignacchiti sbaglia un gol a 5 metri dalla porta. sul primo gol salta a vuoto in una maniera imbarazzante.
terza maglia Fuxia pagella corretta… fila merita mezzo voto in più Ignacchiti sul primo gol dorme un applauso per questa partita a tutti. Sphendi Elia su tutti.
Elia Sphendi e Magnino devadtanti.
sphendi da seconda punta molto bene basta trequartisti
352 perfetto
Dionisi se non cambiava modulo contro la juve stabia non perdeva.
Grande prestazione! mai avuto dubbi su Dionisi
Partita ben preparata da Dionisi che giustamente ha puntato sulle ripartenze…. con Elia devastante e Shpendi ottimo bomber….. non capisco come non si possano vincere partite come ieri in cui hai avuto 5 nitide occasioni da gol…. quanto a Nasti 5,5? quando uno sbaglia tutto quello che è chiamato a fare…. è un voto molto generoso…. tra l’altro nell’unica occasioni che potrebbe portare a qualcosa di pericoloso, stoppa la palla con la mano…. buon apporto invece di Fila…. non è un bomber, ma fa crescere la squadra tenendo la palla per le ripartenze…. ok la difesa, centrocampo solido con Duccio a impostare….
Fulignati 6,5
Curto 6 Lovato 6 Obaretin 7
Ebuhei 6,5 Magnino 7 Igna 5 Duccio 6,5 Elia 8
Shpendi 8 Fila 7
buona la partita..finalmente Empoli più concreto..Elia da categoria superiore..passo avanti per evitare i playout..Magnino bravo Fila ottimo per fare sportellino davanti…Ignacchiti quel goal lo faceva anche mia nonna con il deambulatore..Curto lento e fuori posizione..Lovato cosa ci fa in serie b..Sphendi oggi devastante..Dionisi oggi meglio continuare su questa strada
sportellate,scusate