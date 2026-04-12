Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti da Padova

FULIGNATI: 6,5 Incolpevole sul gol, ci mette le mani in un paio di occasioni per tenere la porta inviolate. Deve arrendersi sull’ennesima mischia dalla quale scaturisce l’ennesimo gol come da copione di fronte ad una difesa incapace di calciare la palla fuori dalla propria area di rigore

EBUEHI: 5 Non spinge e spesso lascia scoperta la sua fascia di campo di comopetenza, impreciso nei passaggi

ELIA: 5 Entra al 71′ ma non incide, solo qualche sgroppata in fascia ma assolutamente inconcludente con anche un tiro alle stelle.

GUARINO: 6 Gioca quasi tutta la partita col fardello dell’ammonizione e questo ne limita forse la prestazione. Non commette grossi errori se non un’ imprecisione in uscita al 53′ che regala palla al Padova

LOVATO: 5,5 Indeciso in molte occasioni. Nell’azione del gol non riesce a spazzare la palla fuori dalla sua area, non dà più quella sicurezza vista fino a qualehe settimana fa

MORUZZI: 5 Qualche traversone nel primo tempo ma è poco, troppo poco, per uno che sulla fascia dovrebbe trovare spazi e corsa; paradossalmente meglio quando difende

NASTI: SV

CANDELA: 5 Evanescente, impalpabile, poco incisivo anche in fase difensiva.

GHION: 5,5 Generoso ma lento, poco nel cuore della manovra, quale buona interdizione ma niente di più

YEPES: 5,5 Vale il discorso fatto per Ghion anche se da lui sarebbe lecito attendersi un maggior contributo alla manova

HAAS: SV

MAGNINO: 5 i sui movimenti sono lenti e prevedibili, si perde in un centrocampo che non riesce mai a dare ritmo ed intensità alla manovra. Incapace con i compagni di reparto a produrre una qualche idea di gioco

OBARETIN: SV

SHPENDI: 5 tanta corsa, tanto rincorrere la palla, ma poco costrutto. confusionario nel controllo palla e sempre a testa bassa, non aiutato certo dai compagni.

POPOV: 5,5 Al 9′ ha l’occasione di portare in vantaggio la sua squadra ma arriva lungo e trova una gran risposta di Sorrentino. Sua la traversa al 63′, spizza qualche pallone ma non trascina la squadra, non riesce a creare spazi

FILA: 5 entra al 71′ ma non si vede mai, perso nel magma del non-gioco azzurro

MISTER CASERTA: 5 Non è ancora riuscito a dare un impronta di gioco alla squadra che appare ancora senza identità, senza un’idea definita, incapace di proporre in velocità, verticalizzazioni e ritmo alla manovra. Il materiale umano e tecnico a disposizione è questo, ma ci si attendeva di più. La sua squadra viene accusata di limiti caratteriali e di personalità ma ci sono anche quelli tecnici e su questi il lavoro di Caserta ancora non si vede. Il tempo è sempre meno