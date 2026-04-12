Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti da Padova
FULIGNATI: 6,5 Incolpevole sul gol, ci mette le mani in un paio di occasioni per tenere la porta inviolate. Deve arrendersi sull’ennesima mischia dalla quale scaturisce l’ennesimo gol come da copione di fronte ad una difesa incapace di calciare la palla fuori dalla propria area di rigore
EBUEHI: 5 Non spinge e spesso lascia scoperta la sua fascia di campo di comopetenza, impreciso nei passaggi
ELIA: 5 Entra al 71′ ma non incide, solo qualche sgroppata in fascia ma assolutamente inconcludente con anche un tiro alle stelle.
GUARINO: 6 Gioca quasi tutta la partita col fardello dell’ammonizione e questo ne limita forse la prestazione. Non commette grossi errori se non un’ imprecisione in uscita al 53′ che regala palla al Padova
LOVATO: 5,5 Indeciso in molte occasioni. Nell’azione del gol non riesce a spazzare la palla fuori dalla sua area, non dà più quella sicurezza vista fino a qualehe settimana fa
MORUZZI: 5 Qualche traversone nel primo tempo ma è poco, troppo poco, per uno che sulla fascia dovrebbe trovare spazi e corsa; paradossalmente meglio quando difende
NASTI: SV
CANDELA: 5 Evanescente, impalpabile, poco incisivo anche in fase difensiva.
GHION: 5,5 Generoso ma lento, poco nel cuore della manovra, quale buona interdizione ma niente di più
YEPES: 5,5 Vale il discorso fatto per Ghion anche se da lui sarebbe lecito attendersi un maggior contributo alla manova
HAAS: SV
MAGNINO: 5 i sui movimenti sono lenti e prevedibili, si perde in un centrocampo che non riesce mai a dare ritmo ed intensità alla manovra. Incapace con i compagni di reparto a produrre una qualche idea di gioco
OBARETIN: SV
SHPENDI: 5 tanta corsa, tanto rincorrere la palla, ma poco costrutto. confusionario nel controllo palla e sempre a testa bassa, non aiutato certo dai compagni.
POPOV: 5,5 Al 9′ ha l’occasione di portare in vantaggio la sua squadra ma arriva lungo e trova una gran risposta di Sorrentino. Sua la traversa al 63′, spizza qualche pallone ma non trascina la squadra, non riesce a creare spazi
FILA: 5 entra al 71′ ma non si vede mai, perso nel magma del non-gioco azzurro
MISTER CASERTA: 5 Non è ancora riuscito a dare un impronta di gioco alla squadra che appare ancora senza identità, senza un’idea definita, incapace di proporre in velocità, verticalizzazioni e ritmo alla manovra. Il materiale umano e tecnico a disposizione è questo, ma ci si attendeva di più. La sua squadra viene accusata di limiti caratteriali e di personalità ma ci sono anche quelli tecnici e su questi il lavoro di Caserta ancora non si vede. Il tempo è sempre meno
il prossimo anno fate le pagelle alle vanghetti
Ahahahahh
Caserta via subito. Richiamare Dionisi
Vuoi perderle tutte?
Quoto
Corsi sei come il MAGO SILVAN…..ci hai fatto sparire!!!!!
Non ho visto la partita ma voto a Caserta 3. Oggi non ne ha azzeccata mezza.
Siamo ai bordi del baratro…. non capisco come si sia potuto arrivare a tanto…. squadra indegna, società assente…. mi vergogno per loro!!!!!
Obaretin senza voto ma appena entrato è stato il più decisivo……per il Padova
ma veramente ma le vedete le partite?!redazione?obaretin 3…ha regalato l angolo,in 5 minuti ha fatto più danni di quelli che hanno giocato 90 minuti…basta,anche voi dovete fare festa…fate i giornalisti non i giornalai c….
scusate ma Romagnoli, quando gioca????? metteteci chi vi pare ad allenare i giocatori son questi, vergogna con tutti questi soldi spesi male, mandano via chi prova a fare del bene Gemmi, Ghelfi, e fortuna che il comune di Empoli gli prende 15000 euro al anno di affitto
Caro Caserta già vedo messo in campo una squadra senza senso , 442 con 1 terzino esterno alto e Magnino dall altra parte , 2 incapaci in mezzo Ghion e Yepes che non velocizzano mai il gioco…..ma ho capito che perdevamo quando hai fatto entrare sulla solita fascia Obaretin con i calzini abbassati ed Elia che non copre mai …..la tempesta perfetta .
Infatti il goal è venuto da uno Scempio in appoggio di Obaretin , angolo e dimenticanza del giocatore .
Roba che se la vedi negli Allievi li cazzotti , invece qui si vedono con tutti gli allenatori che sono passati .
Hai perso con tutte quelle che erano sotto di te quando ci hai giocato , squadra modesta nei dirigenti ,
Giocatori scarsi , modesti , indegni , uomini senza dignità …anche se tutta la colpa è a Monte Boro …
Si salvano fulignati e ghion.
Il resto impresentabile a partire dal manico tra formazione (magnino esterno) e cambi.
Del resto se gli appelli vengono fatti da un personaggio nocivo come il soggetto che abusivamente è vicepr.esidente dove vuoi andare?
Personaggio che sta sulle palle al 90% di empoli.
È come se parlasse lotito a roma o cairo a torino.
Ma quale ghion giocatori forse da serie c
Serie C. Peccato.
scusate,ma anche prendere caserta!di tutti gli allenatori per bassa classifica mi sarei aspettato di tutto,colantuono,lo stesso breda,semplici,gotti,mi sembra di aver ancora peggiorato dionisi che a sua volta aveva peggiorato pagliuca.2 perse senza lottare 2 furti ai danni di pescara e spezia ,voglio vedere che dice in conferenza……dimettiti!quando il pres ci capiva qualcosa metteva spalletti pelagotti,puoi metterci filippeschi romagnoli,tanto peggio di cosi…………..
Con Yepes e Ghion non vai mai in vantaggio vai sempre sotto …
Con l’inserimento di Elia anche peggio …
Il calcio non e fatto pre i Nani . .
1 alla volta anche …
Quoto
ma un 4 non si pole dare? cos’ì…en passant
Non entrano più allo stadio poi non possono darlo no
Ales.sio ma che hai paura che un ti facciano più entra allo stadio?? Pagelle sempre molto ma molto generose. Con alcuni giocatori soprattutto ma ormai da alcuni anni anche la stampa empolese é pappa e ciccia con monte_boro
voto societa’ 3 diviso negli ultimi 2 anni fa una media di 1,5 l’anno,fate festaaaaaaaa!
Diciamolo senza girarci intorno: la retrocessione in serie C dell’Empoli FC non è una disgrazia improvvisa. È il conto, salato, di anni di errori messi sotto il tappeto.
Negli ultimi campionati si è vissuto alla giornata, sperando sempre che “qualcuno si inventasse qualcosa”. A volte è successo con la Roma Niang. Ma il calcio non funziona così.
Progetto tecnico fragile: cambi di allenatori, idee mai consolidate, identità di gioco evaporata.
Mercato miope e avaro: troppe scommesse, pochi giocatori pronti davvero a reggere la categoria. Vendere bene è stato un merito storico, ma qui si è venduto senza ricostruire.
Gestione senza visione: si è navigato a vista, senza un piano chiaro su cosa dovesse diventare l’Empoli nei prossimi 3–5 anni.
Mentalità: quando inizi ogni stagione per “salvarti e basta”, prima o poi perdi anche quella battaglia.
Il risultato? Una squadra che entra in campo già con la paura addosso, senza leadership e senza una direzione riconoscibile. E la Serie C, in questo senso, non è una sorpresa: è una conseguenza.
La cosa più preoccupante non è la retrocessione in sé — può capitare — ma l’assenza di segnali di correzione negli anni. Gli stessi errori, ripetuti con una precisione quasi scientifica.
Ora però c’è un punto chiave: la Serie C può essere un disastro… oppure un reset totale.
Se l’Empoli continuerà con la stessa logica, rischia di restarci a lungo.
Se invece farà autocritica vera — dirigenza, struttura sportiva, scouting, identità — allora può diventare l’occasione per rifondarsi seriamente.
In breve: non è stata sfortuna. È stata gestione. E quella, purtroppo, presenta sempre il conto.
Serie C
Non concordo sulla retrocessione dello scorso anno che è figlia di tutti gli infortuni che abbiamo subito.
Ci sarà anche una responsabilità dello staff medico se sono avvenuti, ma obiettivamente a dicembre eravamo a metà classifica e la sorpresa del campionato.
Senza dimenticare la semifinale di Coppa Italia.
Forse meritavamo più lo scorso anno di salvarci rispetto alla stagione precedente….
complici della retrocessione con questi voti vergognosi da mesi
siamo tutti responsabili….. se si voleva di più, bisognava farsi sentire, invece tutti zitti e contenti…. ed ora a cosa serve la contestazione? a niente…. comunque non ci sono alibi o giustificazioni, il Padova era alle pompe…. non si sapeva che a loro bastavano 3 giocatori contro di noi. La C è meritata, la cosa che mi dispiace è che è tutto finito e dovremo vivere di ricordi…..
Fulignati 6
Ebuhei 4
Lovato 4,5
Guarino 3,5
Candela 5
Ghion 5,5
Yepes 4,5
Magnino 5,5
Moruzzi 3,5
Shpendi 5
Popov 6
(Obaretin 2 Elia 6 Haas 5,5 Fila 6)
mister Caserta 5
Fulignati 7.5 direi