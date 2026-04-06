Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti da Marassi sconfitti con la Samp:
FULIGNATI: 6 Incolpevole sul gol di Pierini, agevolato da una serie di errori dei difensori azzurri. Nel primo tempo aveva compiuto due interventi provvidenziali.
CANDELA: 5,5 Legge bene diverse situazioni dove porta valore nella fase difensiva. Male nella chiusura su Pierini dove è lento permettendo di spingere la palla in gol.
FILA: SV
GUARINO: 5 Partita tutto sommato ordinata senza particolari sbavature ma poi va completamene a vuoto sul traversone che genera il gol della Samp.
LOVATO: 5.5 Da brividi il pallone verso Moruzzi intercettato da Begic nel primo tempo, per sua e nostra fortuna Coda non trova il bersaglio. Non sempre preciso e puntuale nelle chiusure, soffre la vivacità di Cherubini in campo aperto.
MORUZZI: 5 Il suo avvio non è disprezzabile per intraprendenza e personalità. Poi con il passar del tempo si deve dedicare alla fase di non possesso, nella ripresa in affanno sulle discese di Begic. Non è un caso che il gol nasce dalla sua zona.
MAGNINO: 5 Parte benino proponendo nella prima parte di gara un paio di idee. Poi va spegnendosi e soffrendo molto sulla sua corsia.
BIANCHI: 5 Non ci sono particolari tracce del suo ingresso in campo. Pochi palloni giocabili, viene preso in mezzo dalla ragnatela di difensori e centrocampisti della Sampdoria.
GHION: 5,5 Ancora manca un po’ di ritmo e si vede. Nella prima parte di match tiene bene nelle due fasi. Nella ripresa perde qualche duello di troppo.
HAAS: 5.5 Cerca di dare il suo apporto alla squadra chiamata a recuperare lo svantaggio. Lo fa in maniera piuttosto disordinata, commettendo molti errori di misura.
YEPES: 6 Non commette errori particolari ma si limita alla giocata elementare. Prestazione senza particolari picchi, incide poco e non da cambio di ritmo
SAPORITI: 5,5 Quando porta palla da l’impressione di poter avere in testa e nei piedi la giocata ma questa non esce quasi mai.
CEESAY: 5,5 Prova a dare vivacità alla trequarti dell’Empoli, la buona volontà non gli manca ma non incide.
SHPENDI: 5.5 Si muove molto su tutto il fronte cercando disperatamente spazi che non ci sono. Francobollato sistematicamente, poco ispirato e lucido.
NASTI: 5 Sicuramente è mal servito ma anche oggi palesa le solite difficoltà non rendendosi mai incisivo.
POPOV: 5 Anche per lui ci sono pochi palloni giocabili, lotta nell’area blucerchiata affollata come nelle ore di punta, sgomita ma alla fine non porta a casa nessun tiro verso la porta di Martinelli
MISTER CASERTA: 5 Prima sconfitta della sua gestione. Contro una Sampdoria non irresistibile, ma cattiva, concreta e volitiva la squadra la si è leggermente apprezzata solo nel primo quarto d’ora. Tanta prevedibilità condita da una manovra sempre sterile. Il gol di Pierini è stato il prodotto di una serie di errori, unito ad un pericoloso arretramento. A quel punto c’era tempo per reagire, la mancanza di tiri verso la porta di Martinelli è un segnale allarmante, e la classifica ogni turno diventa sempre più difficile…
Guardatevi la partita Carrarese-Spezia per vedere una squadra che senza tanti nomi altisonanti mette in campo grinta e corsa…nel primo tempo ha letteralmente asfaltato lo Spezia…eppure…sulla carta…non hanno giocatori migliori dei nostri…l’allenatore sicuramente si!
Hai perfettamente ragione.
Quelli della carrarese mangiavano il campo, pressavano alti e ripartivano a mille all’ora. Guardate il secondo goal è la dimostrazione.
oggi Lovato i peggio in campo
Concordo ed il fatto che qui gli diano un voto maggiore di quello di Guarino è assurdo
A questa squadra manca Leader e purtroppo gli allenatori sono Zucconi come le pine verdi, ma Caserta mi ha deluso non pensavo mettesse di nuovo i Nani in campo non ho parole , perché non se visto le partite precedenti , chi e chi decide, appena si mette la testa fuori ariborda vengono riproposti…
Fulignati 5,5
Candela 4,5
Lovato 5
Guarino 4
Moruzzi 3
Magnino 5,5
Ghion 6
Yepes 4,5
Saporiti 5,5
Shpendi 6
Nasti 4
(Haas 6 Bianchi 5,5 Popov 6 Ceesay 4 Fila 6)
mister Caserta 5 mi dispiace. Anche lui non vede che a questa squadra serve uno rude come Curto, non una signorina come Moruzzi.
94 esimo minuto senza neppure un tentativo finale.
La dice lunga.
Squadra che si merita la serie C.
Lovato e Fulignati,capitani che loro stessi non ci credono più,e fanno errori su errori.
è vero,non ci avevo riflettuto, neanche i 2 capitani ci credono…
Serie C. Ma da quanto è che lo dico ? Mi dite come ci si fa a salvare ?
Guarino voto 1 per incoraggiamento (avrebbe rotto che due partite su 3 si prende gol x colpa sua) poi votacci x tutti tranne x Shpendi (un martire), yepes e forse candela.
Moruzzi se la gioca con Guarino x il bidone d’oro ma il primo vince x esperienza…
Io credo che , sia Curto che Ignacchiti e/o Degli Innocenti e Popov debbano essere sempre titolari in questa squadra, anche se modesti ma hanno una presenza in campo, non impalpabili come Yepes , Moruzzi o Candela o come Nasti , questi non dovrebbero mai essere titolari o come Ceesay di una inutilità totale e poi la discesa libera a livello di gioco e di carisma di Lovato è impressionante.
Che squadra di giocatori di m…da…
eppure ci si pole ancora salva’
non vincono mai un contrasto,arrivano sempre dopo e fanno fallo.vanno a 2 all’ora non hanno idee cattiveria agonistica palle e non sono una squadra(per forza hai quasi tutti prestiti che gli frega!)puoi cambiare mister ancora ma irisultati saranno gli stessi,ho visto oggi la stessa squadra di dionisi,l’effetto caserta è finito sul nascere,puoi solo sperare nelle disgrazie altrui,a padova ci aspettano a gloria,gli bastera’ crossare in area e il gol arrivera’ come a spezia catanzaro bari…….
Squadra lenta e svogliata, io proverei con non pagare lo stipendio…. poi si vede se gli interessa correre o no….. non capisco perché si continui sempre con alcuni giocatori che ormai lo sanno anche i muri che non ti daranno niente (Nasti e Ceesay)…. difficile salvarsi senza tirare in porta!!!!
Mi auguro solo di non arrivare ai playout, sarebbe un modo di allungare il brodo e l’agonia per questi poveri tifosi!!!!
scusate è inutile che scrivete cazzate,i giocatori presi dalle altre squadre che non giocavano ad esempio Candela in prestito allo Spezia rispedito al Venezia e dato in prestito a noi ,non hanno preso un Cristiano da mettere in campo e che voti gli date non sono boni giocano perché pagano…..
Questi ultras che non contestano mai sperano di retrocedere per autocelebrasi: potranno dire che a fare le trasferte a Perignano ci sono solo loro.
Nessuno con la sufficienza e pochi con il 5 il resto dal 4 in giù il motivo principale senza mordente senza cattiveria senza come si dice gli occhi della tigre ma quelli di un gatto casalingo abituato a ronfare sul divano
Guarino:cammina voto 3.
Nasti:mal servito?!gli capita una palla a 3 metri dalla porta la butta tra il palo e la rete di sostegno voto 3.
Cesay:irritante poi oggi ciliegina sulla torta la rabona voto 2.
basta una squadretta con un po’ di grinta che ci si perde,prevedo un amaro finale di stagione.
no dai, almeno una dolce euchessina
Ho visto che alla fine della partita sono andati sotto il settore dei tifosi empolesi e applaudivano. Non so se i tifosi abbiano applaudito anche loro. Secondo me dovevano tirargli una bigoncia di uova marce a questi disgustosi sfaticati
Le squadre sanno che, se buttano dentro una ventina di cross, prima o poi il gol all’Empoli lo fanno. Candela e Moruzzi formaggino e semolino.
stesso gol preso come a spezia catanzaro bari e compagnia bella,sempre gli stessi errori.
ormai è serie c..diretta..e la cosa che ci più incazzare..e la non voglia di fare qualcosa di più oltre ai soliti passaggini..non importava il sig Caserta..bastava il sig Pietro Frosali,allenatore dell oratorio di santa Maria delle Grazie di Lamporecchio..giocatori al limite della categoria..non ci salveremo TABULA RASA a fine stagione cominciando dalla proprietà
con il sistema calcio di adesso la serie c purtroppo è la nostra realta,fa male finire cosi’ dopo tani anni,era meglio se vendevano dopo la gloria del gol di niang,si ritiravano imbattuti e in bellezza,accantonino stadio,facciano 2 curve decenti e speriamo prima di crepare(sono in la con gli anni) di rivedere l’empoli in serie a…….
si torna a casa con la coda tra le gambe. mai più Caserta in panchina. vincere per tutti noi. non solo per i pochissimi conosciuti “fissati”.