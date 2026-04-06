Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti da Marassi sconfitti con la Samp:

FULIGNATI: 6 Incolpevole sul gol di Pierini, agevolato da una serie di errori dei difensori azzurri. Nel primo tempo aveva compiuto due interventi provvidenziali.

CANDELA: 5,5 Legge bene diverse situazioni dove porta valore nella fase difensiva. Male nella chiusura su Pierini dove è lento permettendo di spingere la palla in gol.

FILA: SV

GUARINO: 5 Partita tutto sommato ordinata senza particolari sbavature ma poi va completamene a vuoto sul traversone che genera il gol della Samp.

LOVATO: 5.5 Da brividi il pallone verso Moruzzi intercettato da Begic nel primo tempo, per sua e nostra fortuna Coda non trova il bersaglio. Non sempre preciso e puntuale nelle chiusure, soffre la vivacità di Cherubini in campo aperto.

MORUZZI: 5 Il suo avvio non è disprezzabile per intraprendenza e personalità. Poi con il passar del tempo si deve dedicare alla fase di non possesso, nella ripresa in affanno sulle discese di Begic. Non è un caso che il gol nasce dalla sua zona.

MAGNINO: 5 Parte benino proponendo nella prima parte di gara un paio di idee. Poi va spegnendosi e soffrendo molto sulla sua corsia.

BIANCHI: 5 Non ci sono particolari tracce del suo ingresso in campo. Pochi palloni giocabili, viene preso in mezzo dalla ragnatela di difensori e centrocampisti della Sampdoria.

GHION: 5,5 Ancora manca un po’ di ritmo e si vede. Nella prima parte di match tiene bene nelle due fasi. Nella ripresa perde qualche duello di troppo.

HAAS: 5.5 Cerca di dare il suo apporto alla squadra chiamata a recuperare lo svantaggio. Lo fa in maniera piuttosto disordinata, commettendo molti errori di misura.

YEPES: 6 Non commette errori particolari ma si limita alla giocata elementare. Prestazione senza particolari picchi, incide poco e non da cambio di ritmo

SAPORITI: 5,5 Quando porta palla da l’impressione di poter avere in testa e nei piedi la giocata ma questa non esce quasi mai.

CEESAY: 5,5 Prova a dare vivacità alla trequarti dell’Empoli, la buona volontà non gli manca ma non incide.

SHPENDI: 5.5 Si muove molto su tutto il fronte cercando disperatamente spazi che non ci sono. Francobollato sistematicamente, poco ispirato e lucido.

NASTI: 5 Sicuramente è mal servito ma anche oggi palesa le solite difficoltà non rendendosi mai incisivo.

POPOV: 5 Anche per lui ci sono pochi palloni giocabili, lotta nell’area blucerchiata affollata come nelle ore di punta, sgomita ma alla fine non porta a casa nessun tiro verso la porta di Martinelli

MISTER CASERTA: 5 Prima sconfitta della sua gestione. Contro una Sampdoria non irresistibile, ma cattiva, concreta e volitiva la squadra la si è leggermente apprezzata solo nel primo quarto d’ora. Tanta prevedibilità condita da una manovra sempre sterile. Il gol di Pierini è stato il prodotto di una serie di errori, unito ad un pericoloso arretramento. A quel punto c’era tempo per reagire, la mancanza di tiri verso la porta di Martinelli è un segnale allarmante, e la classifica ogni turno diventa sempre più difficile…