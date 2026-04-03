La Sampdoria archivia con indicazioni incoraggianti il test amichevole disputato nel pomeriggio sul campo superiore del “Mugnaini”, dove la formazione guidata da Attilio Lombardo ha superato con un netto 8-0 il Bogliasco. Un risultato che conta fino a un certo punto, ma che restituisce comunque buone sensazioni allo staff tecnico blucerchiato a pochi giorni da una gara delicata come quella contro l’Empoli. Nella prima frazione la squadra doriana ha subito mostrato intensità, qualità nelle giocate e buona continuità offensiva, chiudendo il parziale sul 4-0. A prendersi la scena sono stati soprattutto Fabio Depaoli e Edoardo Soleri,. Entrambi hanno firmato una doppietta: Depaoli ha aperto e chiuso il poker del primo tempo, mentre Soleri ha messo in mostra concretezza e presenza in area. Un avvio che ha dato subito ritmo al test e che ha consentito alla Samp di mettere in discesa la partita. Nel secondo tempo Lombardo ha cambiato completamente l’assetto della squadra, rivoluzionando l’undici per garantire minutaggio omogeneo a tutti i disponibili. Una scelta utile non solo sul piano atletico, ma anche per mantenere alta la partecipazione del gruppo in questa fase cruciale della stagione. La risposta è stata positiva anche nella ripresa, con altre quattro reti messe a segno da Luigi Cherubini, Francesco Conti, Massimo Coda e Alessandro Di Pardo.
Restano comunque da monitorare alcune situazioni fisiche: Matteo Palma ha svolto un differenziato di gestione, mentre Dennis Hadžikadunić e Simone Pafundi hanno proseguito con le terapie; continuano inoltre i percorsi di recupero per Lorenzo Malanca e Lorenzo Venuti. Domani il centrocampista Henderson si sottoporrà a esami specifici dopo il problema al ginocchio accusato ieri in allenamento.
Sampnews24.com
A nomi, per me, la Sampdoria è superiore alla capolista Venezia.
Da quel che leggo sembra che Henderson abbia qualche problema e non sarebbe poco, per noi, se non ci fosse. Ricordiamoci che loro hanno anche squalificato: Brunori.
Ma vogliamo dedicare due parole al fatto che i nostri Perillo, Biondini e Landi hanno portato a suon di goals la Nazionale italiana Under 17 all’Europeo e al Mondiale di categoria? Giusto per ricordarlo a chi dice nel nostro settore giovanile non c’è più talento
Speriamo non li svendano come sempre per far giocare prestiti inutili.
Se riusciamo a salvarci, dopo abbiamo una cucciolata di vero talento che scalpita per affermarsi….
Perillo si sta dimostrando un bomber di razza 🤞, se continua nella sua crescita si sentirà parlare di lui anche in palcoscenici importanti.
nell’Under 17, Perillo. nell’Under 19 abbiamo in rampa di lancio Monaco Busiello Campaniello e Chiucchiuini
e vaaaaiiii!!!!!!!
tenete lontana Crudelia Demon
ma son vitellozzi da far pascolare in campo o giocatori di talento?
Ma Alberto Soldaini non dice nulla ?
Comunque allora scrivo quello che caxxo mi pare!
Ma la famosa Red Bull dice ora prende il Sud Tirol …
Maremma Impestata !
Sempre off topic, non c’entra nulla con l’articolo.
Quelli sopra a cosa c’entrano con l’articolo ?
Spara Leesta …🤣
2-0 palla al centro …
É vero che non c’entrano ma una volta può capitare, non di continuo come te. E poi almeno sono commenti interessanti a differenza dei tuoi.
PE = pianeta enrico. Sta mandando in vacca ogni discussione, offende, bestemmia. E la Redazione zitta
Esatto. Io ho deciso di scrivere una mail alla redazione perché ha passato il limite.
no, non levatemi enrico vi scongiuro!
Hai fatto bene io non ho problemi!
Tanto il tuo è il problema e che scrivo dello Stadio…
Aspetta le prossime settimane che si va a Padova e vedrai ..
Più pensi di fermarmi e più scrivo dello Stadio …
Ti rode talmente tanto che penso tu dorma male devo essere un incubo per te?
Continua pure se non ti rendi conto delle figure meschine che stai facendo, non ti sopporta più nessuno e ti stanno per urlando tutti. Tranquillo che dormo bene lo stesso, ti dai troppa importanza
*perculando
O mano Leesta ma tanto si sa chi sei si capisce sei malato curati invece di continuare a cambiare Nickname …
l’importante è che non fai gesti estremi non ti voglio sulla coscienza …
Comunque mail inviata
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!
e’ gravissimo!!!!!
comunque PE pianeta enrico non e’ male
uhuhuh
Rino che hai che problema hai!
c’è sotto l’articolo dei giovani 0 messaggi …
chi sei il capo supremo che decidi chi può e no…
Qui di offese io posso fare un libro …
Insomma la RED BULL… non mette le ali al ciuco!…
PE pianeta enrico
DS disagio sociale
DS nuovo nome di PE
fantastico, mi garba
basta che rimanga enrico