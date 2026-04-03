La Sampdoria archivia con indicazioni incoraggianti il test amichevole disputato nel pomeriggio sul campo superiore del “Mugnaini”, dove la formazione guidata da Attilio Lombardo ha superato con un netto 8-0 il Bogliasco. Un risultato che conta fino a un certo punto, ma che restituisce comunque buone sensazioni allo staff tecnico blucerchiato a pochi giorni da una gara delicata come quella contro l’Empoli. Nella prima frazione la squadra doriana ha subito mostrato intensità, qualità nelle giocate e buona continuità offensiva, chiudendo il parziale sul 4-0. A prendersi la scena sono stati soprattutto Fabio Depaoli e Edoardo Soleri,. Entrambi hanno firmato una doppietta: Depaoli ha aperto e chiuso il poker del primo tempo, mentre Soleri ha messo in mostra concretezza e presenza in area. Un avvio che ha dato subito ritmo al test e che ha consentito alla Samp di mettere in discesa la partita. Nel secondo tempo Lombardo ha cambiato completamente l’assetto della squadra, rivoluzionando l’undici per garantire minutaggio omogeneo a tutti i disponibili. Una scelta utile non solo sul piano atletico, ma anche per mantenere alta la partecipazione del gruppo in questa fase cruciale della stagione. La risposta è stata positiva anche nella ripresa, con altre quattro reti messe a segno da Luigi Cherubini, Francesco Conti, Massimo Coda e Alessandro Di Pardo.

Restano comunque da monitorare alcune situazioni fisiche: Matteo Palma ha svolto un differenziato di gestione, mentre Dennis Hadžikadunić e Simone Pafundi hanno proseguito con le terapie; continuano inoltre i percorsi di recupero per Lorenzo Malanca e Lorenzo Venuti. Domani il centrocampista Henderson si sottoporrà a esami specifici dopo il problema al ginocchio accusato ieri in allenamento.

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