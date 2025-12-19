Vediamo, dopo le sedici giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:
SQUADRA
|POSSESSO PALLA
|61.88%
|47.00%
|GOL
|15
|23
|ASSIST
|6
|15
|CLEAN SHEET
|3
|3
|TIRI TOTALI
|250
|177
|GOL SUBITI
|26
|23
|PRECISONE PASSAGGI
|89%
|79%
|CALCI D’ANGOLO
|79
|66
|FUORIGIOCO
|20
|15
SINGOLI
|GOL
|Ruocco 5
|Shpendi 6
|ASSIST
|Trimboli 2
|Elia, Ilie 3
|DRIBBLING RIUSCITI
|Caprini 15
|Carboni 14
|TIRI TOTALI
|Trimboli, Radaelli, Mancuso 20
|Shpendi 24
|OCCASIONI CREATE
|Trimboli 24
|Elia 12
|FALLI COMMESSI
|Cella 24
|Shpendi 34
|FALLI SUBITI
|Trimboli 54
|Elia 29
|CROSS RISUCIUTI
|Artioli 26
|Elia 17
|PALLONI INTERCETTATI
|Cella 10
|Lovato 17
|DUELLI VINTI
|Trimboli 86
|Guarino 83
|DUELLI PERSI
|Trimboli 68
|Shpendi 98
|FUORIGIOCO
|Ruocco, Mensah 4
|Shpendi 4
Se si tira il 30% in porta in meno del Mantova il problema è anche quello. Creiamo poche palle gol, poi un buon attacco ci consente tutto sommato di segnare un buon numero di gol, ma bisogna giocare di più
Dionisi come Pagliuca