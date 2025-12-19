Vediamo, dopo le sedici giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:

SQUADRA

POSSESSO PALLA61.88%47.00%
GOL1523
ASSIST615
CLEAN SHEET33
TIRI TOTALI250177
GOL SUBITI2623
PRECISONE PASSAGGI89%79%
CALCI D’ANGOLO7966
FUORIGIOCO2015

SINGOLI

GOLRuocco 5Shpendi 6
ASSISTTrimboli 2Elia, Ilie 3
DRIBBLING RIUSCITICaprini 15Carboni 14
TIRI TOTALITrimboli, Radaelli, Mancuso 20Shpendi 24
OCCASIONI CREATETrimboli 24Elia 12
FALLI COMMESSICella 24Shpendi 34
FALLI SUBITITrimboli 54Elia 29
CROSS RISUCIUTIArtioli 26Elia 17
PALLONI INTERCETTATICella 10Lovato 17
DUELLI VINTITrimboli 86Guarino 83
DUELLI PERSITrimboli 68Shpendi 98
FUORIGIOCORuocco, Mensah 4Shpendi 4
Articolo precedenteWEEK END AZZURRO GIOVANI | Le gare del 20 e 21 dicembre 2025
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

2 Commenti

  1. Se si tira il 30% in porta in meno del Mantova il problema è anche quello. Creiamo poche palle gol, poi un buon attacco ci consente tutto sommato di segnare un buon numero di gol, ma bisogna giocare di più

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here