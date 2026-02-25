Andiamo a dare un’occhiata alla situazione degli spettatori legata al campionato di Serie B stagione 2025-2026, arrivati ormai a quasi tre quarti del percorso complessivo. Guardando alla media spettatori, lo stadio Carlo Castellani si colloca in una fascia piuttosto bassa della graduatoria. Dopo 14 gare interne disputate, l’Empoli si trova infatti al sest’ultimo posto per affluenza media, con cinque piazze che fanno registrare numeri inferiori, anche se in alcuni casi con una o addirittura due partite casalinghe in meno. La media spettatori fatta registrare fin qui al Castellani è di 6.578 presenze.

La gara con la maggiore affluenza stagionale ad Empoli, abbonati compresi, è stata quella contro il Palermo, che ha portato sugli spalti 7.881 spettatori. Al contrario, il dato più basso si è registrato nella sfida contro la Juve Stabia, con 5.749 spettatori presenti. Restando sul dato medio stagionale, hanno fatto peggio dell’Empoli diverse piazze: la Virtus Entella con una media di 2.780 spettatori, la Carrarese con 3.440, il Sud Tirol con 3.794, la Juve Stabia con 4.073 e il Monza con 6.148. All’estremo opposto della classifica troviamo il Palermo, che al momento fa registrare la media spettatori più alta dell’intero campionato con 27.858 presenze a gara. In seconda posizione c’è la Sampdoria con 23.242 spettatori di media, mentre al terzo posto, ma con un distacco piuttosto netto, si colloca il Cesena con una media di 11.501 spettatori. La singola partita che ha fatto registrare il record di presenze allo stadio in questa stagione di Serie B è stata Palermo-Modena, con 32.922 spettatori sugli spalti.