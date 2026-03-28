Andiamo a dare un’occhiata alla situazione degli spettatori legata al campionato di Serie B stagione 2025-2026, arrivati ormai quasi alla fine della stagione. Guardando alla media spettatori, lo stadio Carlo Castellani si colloca in una fascia piuttosto bassa della graduatoria. Dopo 17 gare interne disputate, l’Empoli si trova infatti al quint’ultimo posto per affluenza media, con sole quattro piazze che fanno registrare numeri inferiori, anche se in alcuni casi con una o addirittura due partite casalinghe in meno. La media spettatori fatta registrare fin qui al Castellani è di 6.584 presenze.
La gara con la maggiore affluenza stagionale ad Empoli, abbonati compresi, è stata quella contro il Palermo, che ha portato sugli spalti 7.881 spettatori. Al contrario, il dato più basso si è registrato nella sfida contro la Juve Stabia, con 5.749 spettatori presenti. Restando sul dato medio stagionale, hanno fatto peggio dell’Empoli queste piazze: la Virtus Entella con una media di 2.696 spettatori, la Carrarese con 3.655, il Sud Tirol con 3.784, la Juve Stabia con 4.017. Di poco ci supera il Monza con una media pari a 6.631. All’estremo opposto della classifica troviamo il Palermo, che al momento fa registrare la media spettatori più alta dell’intero campionato con 27.516 presenze a gara. In seconda posizione c’è la Sampdoria con 23.242 spettatori di media, mentre al terzo posto, ma con un distacco piuttosto netto, si colloca il Cesena con una media di 11.326 spettatori.
La singola partita che ha fatto registrare il record di presenze allo stadio in questa stagione di Serie B è stata Palermo-Modena, con 32.922 spettatori sugli spalti.
Diciamo la verità sotto abbiamo solo Entella …
noi a 4.000 non ci si arriva neache con i biglietti gratis …
ma più che altro bisogna capire che ora siamo nella normalità lottare aeta classifica in serie B ….
non si può vincere sempre il campionato per portare 5.000 persone !
In Serie B, nella vera classifica attendibile (vale a dire abitanti/spettatori) siamo nelle primissime posizioni.
Ma di che! le inventi di tutte pur di non ammettere l’evidenza, non c’è male di nulla d’altronde specialmente questo campionato il Castellani è tremendamente deserto.
Ma che centra quando c’era il Chievo Verona era un quartiere da 3.000 persone …
il circondario di Empoli compreso Firenze fa 1.011.350 di cui fanno parte 41 comuni…
non siamo in provincia di Firenze …
se non sei stato in grado di portare più persone e perché siamo un popolo di DOPPIONI strisciate , e Nane…
pensiamoci quando diciamo che per l’Empoli rimanere in b è il minimo sindacale…
Siamo quelli che siamo, ultimamente la tifoseria sta facendo delle ottime prestazioni e presenze in trasferta, segno che quando ti togli gli occasionali di dosso hai una storia non banale. PS: sono giorni della Nazionale, immaginavo sai bella una pezza tricolore con la scritta EMPOLI
rapporto abitanti presenze allo stadio siamo primi altroché.
Secondi dietro il Mantova.
abitanti di Empoli saranno 1500 l’altra metà sono del circondario. posa i fiasco da retta
Frosinone fa 43.000 abitanti
Chiavari fa 27.000 media più alta…
Un c’è la fate a essere onesti molto probabilmente lo siete anche nella vita…!