Se la giornata di ieri aveva indicato Scuffet come papabile per la sostituzione di Caprile in questi mesi che verranno, la mattinata di quest’oggi ci sta invece raccontando che ci sarebbe stata un’accelerata netta per Etrit Berisha. Il portiere classe ’89 del Torino sarebbe stato raggiunto dagli uomini mercato azzurro ed avrebbe dato piena disponibilità al trasferimento, conscio di quella che è la situazione. Invece, al momento, sembra che da Cagliari non ci sia tutta questa convinzione, ed i tempi non possono essere portati troppo in là.

In queste ore, e ne abbiamo conferma diretta, la società starebbe lavorando con il Torino per capire come poter prelevare il portiere. Berisha ha un contratto fino al 2024 con i granata, va da se che, o correrà danaro, o ci dovrà essere una risoluzione tra lo stesso e l’attuale società. Per lui 77 presenze con la nazionale albanese, ma anche tante altre presenze con le maglie di Lazio, Atalanta e Spal. Al momento è lui in pole position e non è da escludere che se tutto si incastrerà si potrà andare alla chiusura in poche ore.