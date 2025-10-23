Vediamo, dopo le otto giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:
SQUADRA
|POSSESSO PALLA
|51.13%
|49.50%
|CLEAN SHEET
|4
|0
|GOL
|14
|11
|GOL SUBITI
|4
|14
|ASSIST
|11
|9
|TIRI TOTALI
|130
|91
|PRECISIONE PASSAGGI
|81%
|78%
|CALCI D’ANGOLO
|39
|33
|FUORIGIOCO
|19
|5
SINGOLI
|GOL
|Gliozzi 5
|Popov, Shpendi 4
|ASSIST
|Magnino 3
|Ilie 3
|DRIBBLING RIUSCITI
|Zampano 6
|Carboni 12
|TIRI TOTALI
|Gliozzi 23
|Shpendi 14
|OCCASIONI CREATE
|Zanimacchia 12
|Ceesay 8
|FALLI COMMESSI
|Tonoli 15
|Shpendi 20
|FALLI SUBITI
|Di Mariano 21
|Ghion, Elia 19
|CROSS RIUSCITI
|Di Mariano 12
|Elia 8
|PALLONI INTERCETTATI
|Adorni 12
|Lovato 10
|DUELLI VINTI
|Tonoli 47
|Elia 50
|DUELLI PERSI
|Zampano 45
|Ceesay 50
|FUORIGIOCO
|Zampano 8
|Shpendi 2
Inutile andare, con questi numeri. Menomale che la palla è rotonda….
numeri impietosi. loro veramente forti. servirebbe un miracolo. importante sarebbe arrivare a gennaio a metà classifica per poi investire in 2/3 giocatori veramente forti, il tesoretto accumulato per puntare ai play off e il Prox anno provare a salire. importante non impantanarsi nelle posizioni di bassa classifica
La cosa veramente sorprendente è la loro solidità difensiva. Dal centrocampo in su si vede una buona qualità con Zanimacchia, Di Mariano (mi piace un sacco), Gliozzi, Caso ecc.
Ma la difesa non l’avrei mai messa da primi posti
sono piu’ squadra , c’e poco da dire , attacco , difesa, tiri totali …pero’ dovranno perdere a breve
Probabile divieto di trasferta per i Sampdoriani a Empoli martedì prossimo.
Noi però abbiamo Fulignati, il nostro portierone può arginarli e poi, in contropiede…..