Vediamo, dopo le otto giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:

SQUADRA

POSSESSO PALLA51.13%49.50%
CLEAN SHEET40
GOL1411
GOL SUBITI414
ASSIST119
TIRI TOTALI13091
PRECISIONE PASSAGGI81%78%
CALCI D’ANGOLO3933
FUORIGIOCO195

SINGOLI

GOLGliozzi 5Popov, Shpendi 4
ASSISTMagnino 3Ilie 3
DRIBBLING RIUSCITIZampano 6Carboni 12
TIRI TOTALIGliozzi 23Shpendi 14
OCCASIONI CREATEZanimacchia 12Ceesay 8
FALLI COMMESSITonoli 15Shpendi 20
FALLI SUBITIDi Mariano 21Ghion, Elia 19
CROSS RIUSCITIDi Mariano 12Elia 8
PALLONI INTERCETTATIAdorni 12Lovato 10
DUELLI VINTITonoli 47Elia 50
DUELLI PERSIZampano 45Ceesay 50
FUORIGIOCOZampano 8Shpendi 2
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

6 Commenti

  2. numeri impietosi. loro veramente forti. servirebbe un miracolo. importante sarebbe arrivare a gennaio a metà classifica per poi investire in 2/3 giocatori veramente forti, il tesoretto accumulato per puntare ai play off e il Prox anno provare a salire. importante non impantanarsi nelle posizioni di bassa classifica

  3. La cosa veramente sorprendente è la loro solidità difensiva. Dal centrocampo in su si vede una buona qualità con Zanimacchia, Di Mariano (mi piace un sacco), Gliozzi, Caso ecc.
    Ma la difesa non l’avrei mai messa da primi posti

