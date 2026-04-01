Riprenderà oggi il lavoro della Sampdoria dopo due giorni di riposo. Nella seduta di domenica, l’ultima disputata – come riporta Sampdorianews.it – c’era stato un lavoro differenziato per l’ex, Mattia Viti. Dennis Hadžikadunić e Simone Pafundi non si erano allenati ma dovrebbero tornare in gruppo alla ripresa.

Dovrebbero rientrare oggi anche i nazionali Tjaš Begić, Luigi Cherubini e Matteo Palma. Da capire invece le condizioni di Venuti e Malanca. Sembra star bene il portiere Martinelli che aveva avuto qualche problema nel finale della scorsa settimana. Ricordiamo che la Samp non avrà a disposizione l’attaccante Brunori per squalifica