Si entra oggi nella settimana che riporta al campionato e che indirizza verso la prossima sfida, ovvero quella che vedrà l’Empoli impegnato a Marassi contro la Sampdoria. Una gara che si giocherà tra una settimana esatta, lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, alle ore 17:15. Come già sottolineato nei giorni scorsi, quella di Marassi sarà una partita difficile, da affrontare in un ambiente indubbiamente infuocato, ma allo stesso tempo rappresenta una sfida di grande importanza, con in palio punti preziosi per cercare di allontanarsi in maniera più decisa dalle zone calde della classifica e per dare continuità ai tre risultati utili consecutivi arrivati con l’approdo in panchina di Fabio Caserta.

Quella che inizia sarà anche una settimana fondamentale per capire se Salvatore Elia potrà essere impiegato dal primo minuto oppure no. Le condizioni dell’ex Spezia sono in miglioramento, ma al momento appare più probabile una gestione prudente. La settimana è però lunga e potrebbe portare anche sviluppi positivi. Ricordiamo inoltre che contro la Samp non sarà disponibile Duccio Degli Innocenti, che dovrà scontare un turno di squalifica. Dal punto di vista tattico è possibile immaginare la riproposizione del 4-3-1-2, modulo che a Empoli rievoca ricordi particolarmente positivi. Proprio nel ruolo di mezzala sinistra, nel caso in cui Elia non dovesse farcela, potrebbe trovare spazio Haas, oppure si potrebbe pensare anche a Ghion in mezzo con Yepes spostato. Attenzione anche ad Ignacchiti. Rispetto alla gara contro il Pescara, i ballottaggi principali sembrano essere due. Il primo riguarda la difesa, nel ruolo di terzino destro, dove Candela potrebbe tornare titolare al posto di Curto, che non ha pienamente convinto nell’ultima uscita, con l’alternativa rappresentata da Ebuehi. Il secondo dubbio è in attacco, dove al fianco di Shpendi si giocano una maglia Popov, titolare contro il Pescara, ma anche Nasti e Fila. Per il resto, salvo sorprese legate alle condizioni fisiche, non dovrebbero esserci grandi variazioni. Resta comunque aperta la possibilità di un ulteriore cambio di assetto, visto che in queste tre partite Caserta ha mantenuto stabile la difesa a quattro, ma ha variato più volte la disposizione offensiva, arrivando contro il Pescara a riproporre il sistema con il trequartista alle spalle delle due punte.

La squadra si allenerà per tutta la settimana fino alla rifinitura, prevista nel giorno di Pasqua, prima della partenza verso Genova. Come già detto anche in occasione delle informazioni sui biglietti, ci sono tutte le condizioni affinché i tifosi possano seguire la squadra: chi ha a cuore questi colori può organizzarsi e raggiungere Marassi per sostenere gli azzurri in questo rush finale, dal quale deve obbligatoriamente arrivare almeno la salvezza.