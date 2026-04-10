Procede la vendita dei tagliandi del settore ospiti per la gara che gli azzurri giocheranno domenica pomeriggio allo stadio “Euganeo” di Padova. Alle 19:00 di questa sera il dato è di 312 tagliandi venduti ai sostenitori azzurri. Numero importante ma che va assolutamente aumentato per dare tutto il sostegno possibile alla squadra per una gara fondamentale.
Ricordiamo che la vendita specifica per il settore ospiti chiuderà improrogabilmente domani, sabato 11 Aprile, alle ore 19:00. Ancora ventiquattro ore per poter acquistare il tagliando. Ricordiamo che se il biglietto verrà comprato presso la sede dell’Unione Clubs, questo costerà soltanto 5 euro. Il momento è difficile, il peggiore dal 2012 ad oggi, per questo serve stringersi intorno alla squadra per salvare tutti insieme questa categoria e poter – senza grandi giubili – ripartire il prossimo anno.
722 sarebbe un buon risultato! lo Stesso
dei Padovani il 25 agosto da noi…
Con 200.000 abitanti, con 20 anni di serie C alle spalle, con un paio di fallimenti alle spalle , con 984.000 abitanti dell’intera provincia.
Non mi sembra un confronto equo.
Falla finita sei ridicolo!
il nostro comprensorio nell’arco di una circonferenza di 30 km c’è 1.500.000 abitanti , se non sei riuscito a portare tifosi perché siete Doppioni, siamo ridicoli tifosi che abbiamo perso il senso di curvaioli , siamo Ultras da poltrona! senza curva senza OO…
Falla finita bombarolo il circondario empolese Valdelsa fa 170.000 abitanti.
Studia meglio il circondario …
e una cosa ma la provincia di Firenze e 1.000.000
se metti Prato e Pistoia si arriva a 1.500.000 se metti la provincia di Pisa a 2.000.000…
la provincia di Pisa inizia a Ponte a Elsa … 5 km
Allora dove ci sono esempio in Inghilterra città con 7/ 8 squadre dovrebbero tifare solo li squadroni
invece anche un quartiere riempie lo Stadio perché c’è più appartenenza … ma tanto parlare con i muli cosa vuoi ottenere !
Enrico sei troppo attaccato a Firenze per considerare fertile la nostra provincia. Sei più vicino te a Firenze du Sesto San Giovanni a Milano. In più fino agli anni 90 non hai storia x poter avuto strappare tifosi alla viola. Te il circondario oltre Montelupo e oltre San Miniato non lo guardare mai. Siamo 48 mila più Vinci e Limite. Fine della provincia di Firenze. Siccome dici di studiare le cose su questa cosa devi arrivare. Questione oggettiva. Fine
Meriteremmo la A e questi ci portano in C 🥺
Non esagerare siamo nella normalità delle cose qualcuno se montato i capo bisogna lottare ma per avere una CURVA!
Io a giugno mi presento sotto la curva sud con caschetto , e avvitatore ,ne ho comprati 3 con 6 batterie di scorta per essere sicuro di non rimane fermo !
Molto bene l’aggiornamento
Brava redazione 👏
Ma cosa vuoi ripartire con questa società c.occhi?
Salvezza o retrocessione non hanno più assolutamente niente da dare.
Intanto mi prendo la salvezza, poi vediamo…
La verità sta in mezzo tra quanto scrive Enrico sui nostri numeri e quello che scrive Biancazzurro. (non sono e non voglio fare il Democristiano).
Conta poco la provincia se non sei una metropoli tipo Roma, Milano o Napoli, conta semmai l’hinterland e quindi quanti abitanti fa la città della squadra aggiungendoci i paesotti e comuni limitrofi con un raggio di 15 km.
La provincia da appartenenza, la storia da appartenenza, la “razza” padovana è ben definita in Veneto te lo assicuro, noi non abbiamo né una né l’altra, per fare un paragone giusto dovremmo prendere il cittadella in provincia di Padova… e allora se ti paragoni al cittadella fai un figurone a livello di numeri.
È inutile guardare gli abitanti da montelupo in poi perché non li prenderai mai è pura terra viola purtroppo, in Valdelsa e nella confinante provincia di Pisa puoi attingere molto meglio.
O vedi ti tiro fuori le cose …
te l’ho detto con me un ti ve la fai…
allora lotta per avere una curva a modo e no da 4.000 mezza vuota
lotta per averla da 2.000/2.500…
non dico più neache la capienza anche fosse come dici 20.000
o a Padova hai detto 40.000 ma la curva e di 3.200…
Allora si può iniziare a ragionare di tutto e io sono uno che se sei nel giusto ascolto tutti !
Ma volete capire che negli ultimi 30 anni gli spettatori a Empoli sono sempre i soliti a parte alcuni occasionali per le partite con le big in serie A , a Empoli il pubblico è questo e rimarrà questo per sempre anzi con il campionato scarso in corso e il menefreghismo della società si rischia ma di diminuire i numeri dei tifosi .
Fa 1.000.000 di abitanti … nell’arco di 15 km nella circonferenza
Studia meglio il circondario …
e una cosa ma la provincia di Firenze e 1.000.000
se metti Prato e Pistoia si arriva a 1.500.000 se metti la provincia di Pisa a 2.000.000…
la provincia di Pisa inizia a Ponte a Elsa … 5 km
Allora dove ci sono esempio in Inghilterra città con 7/ 8 squadre dovrebbero tifare solo li squadroni
invece anche un quartiere riempie lo Stadio perché c’è più appartenenza … ma tanto parlare con i muli cosa vuoi ottenere !
Seeeee Metti tutta l’Italia vaiii
Andrea78
Vedi la foto nell’articolo … con te si discute
saranno 700/800 ecco quelli se ci fosse il modo verrebbero tutti in trasferta , ma quelli sono i co si detti malati di Empoli Stop … il resto Doppioni come Biancazzurro che un paio di loro le fanno tutte ma sempre doppioni sono oltre tutto dichiarato lo scrisse anni fa proprio qui su PE…il destino cercando un articolo vecchio mi fece cascare su un suo commento ….
Maledeti dopioni volete capire che il circondario a 100000 di abitanti in tuta la sua circonferenza?
Maremma spiaccinata.
Scusate se vi disturbo, ma Frosinone Palermo finisce in parità 1-1. In Serie A altre 3 pappine beccate dai pisesi a Roma: tripletta di Malen.
Massy la mia e una provocazione …
e sono arrivato all’obbiettivo !
farvi dire che non si scende a compromessi
se non serve da 17.800 “20.000” allora chi governa deve prenderne atto e fermarli , con le buone o le cattive …
saremo tutti responsabili !
Tanto siamo quelli Stop.