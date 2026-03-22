Stavolta sembra che si possa fare. Guido Pagliuca, primo allenatore azzurro di questa stagione, ed ancora sotto contratto con l’Empoli, è ad un passo dal divenire il nuovo allenatore del Padova. Dal suo esonero Pagliuca è stato accostato a diversi club che hanno adoperato un cambio in panchina, ma poi la scelta è sempre ricaduta altrove. Adesso invece, come detto, sembra che il discorso con il Padova sia ben indirizzato e già domani potrebbe arrivare la risoluzione contrattuale con l’Empoli.

Si dovesse andare in questa direzione, domenica 12 Aprile ritroveremo Pagliuca come avversario.