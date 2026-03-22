Stavolta sembra che si possa fare. Guido Pagliuca, primo allenatore azzurro di questa stagione, ed ancora sotto contratto con l’Empoli, è ad un passo dal divenire il nuovo allenatore del Padova. Dal suo esonero Pagliuca è stato accostato a diversi club che hanno adoperato un cambio in panchina, ma poi la scelta è sempre ricaduta altrove. Adesso invece, come detto, sembra che il discorso con il Padova sia ben indirizzato e già domani potrebbe arrivare la risoluzione contrattuale con l’Empoli.
Si dovesse andare in questa direzione, domenica 12 Aprile ritroveremo Pagliuca come avversario.
Non una bella notizia ritrovarlo da avversario i. questo finale! Comunque alla terza volta che sembra vicino ad una nuova panchina sembra la volta buona per lui…proprio da ora che a Cecina si comincia a star bene come stagione
Sembra… Io attenderei il colloquio tra le parti, è quello il momento critico 😂
E’ vicino perchè non ci hanno ancora parlato…. una volta capito chi hanno difronte, si rivolgono altrove…. solo a noi ci ha infinocchiato….
Fatto colazione come sempre all’oasi dolce: tutto già definito, Pagliuca al Padova.
vabbe’, ma dicci qualcosa di interessante
i’Presy si rimpinza ancora di bomboloni alle erbe rare?
Non una bella notizia per noi: avrà sete di rivincita. Per me il Padova lo salva.
Ciuco Volante dov’è? S’è dato alla macchia?
Pensiamo al Pescara, invece che a Pgliuca. Oggi è la partita della vita…
Invece che Elia, i cross per Popov o Fila dovranno farli Saporiti e Moruzzi. Ho paura del VAR Camplone, spero abbia ragione Massy il normalizzatore.
…non lo svincolerei per ritrovarcelo tra 15gg….scelta assurda se lo liberano