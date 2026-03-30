Giovedì 2 aprile l’Empoli Store apre le porte a tutti i tifosi per Pasqua Azzurra, un meet&greet con i calciatori della prima squadra e la possibilità di vincere premi speciali
MEET & GREET CON I CALCIATORI
Un pomeriggio speciale dedicato ai tifosi azzurri, durante il quale sarà possibile incontrare i calciatori della Prima Squadra per autografi e foto ricordo.
CONCORSO A PREMI
Durante l’evento verranno estratti i fortunati vincitori dei premi:
1° Premio: Uovo di Pasqua Gigante da 3 kg + 2 biglietti per Empoli vs Entella (tribuna inferiore + hospitality)
2° Premio: Uovo di Pasqua Grande da 1 kg + 2 biglietti per Empoli vs Entella (tribuna inferiore)
3° Premio: Uovo di Pasqua Piccolo da 350 gr + pantaloncino e t-shirt pre-match
COME PARTECIPARE
Per vincere i premi sarà necessario effettuare una spesa minima al nostro Empoli Store di Piazza della Vittoria di €15.00 entro le ore 13.00 di giovedì 2 aprile. Per vincere i premi dovrai poi partecipare all’evento di giovedì (la presenza al momento dell’estrazione è obbligatoria)
Empoli Fc