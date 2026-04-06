Archiviata l’ultima sosta di questa stagione, una sosta purtroppo nefasta per quanto riguarda la nostra nazionale di calcio — che per la terza volta consecutiva non si è qualificata al Mondiale — si riparte con il campionato ed entriamo, come ormai abbiamo già avuto modo di dire, nella fase finale. Sei ultime partite che decreteranno tutti i risultati, con poi le varie appendici che la categoria porta con sé. Un finale tutt’altro che semplice per gli azzurri, anche perché quattro di queste sei gare si giocheranno lontano dal Castellani e, per buona parte, saranno scontri diretti. A partire da quello che si giocherà questa sera, nel giorno di Pasquetta, a Marassi contro la Sampdoria. Abbiamo già detto ampiamente, nel corso di queste due settimane, che quella contro i blucerchiati — adesso allenati da Attilio Lombardo — è una gara impegnativa, difficile, contro una squadra che, come noi, sta cercando di uscire da una posizione di classifica scomoda e lontana dalle aspettative di inizio stagione. Ci sono molti paralleli tra il campionato dell’Empoli e quello della Sampdoria: una sfida che, alla vigilia, probabilmente immaginavamo potesse valere un posto nei playoff e non la salvezza. Però adesso è giusto concentrarsi sul presente, capire dove siamo e quanto sia fondamentale tirarsi fuori da questa situazione, trovando quei punti che possano garantire la permanenza in Serie B. Se poi il finale dovesse regalare scenari diversi e oggi difficilmente immaginabili, lo vedremo. Così come rimandiamo alla fine della stagione ogni giudizio complessivo su un’annata che, comunque, resta tutt’altro che soddisfacente. Adesso c’è da prendere in mano la situazione, avere consapevolezza e calarsi pienamente nel ruolo che oggi ci compete, dimostrando che le qualità per creare un margine di sicurezza dalla zona calda ci sono.

Mister Caserta ha finalmente avuto un po’ più di tempo per lavorare con la squadra, conoscere meglio i singoli — sia dal punto di vista tecnico-tattico che umano — e iniziare a trasmettere con maggiore incisività i propri principi. Il terzo allenatore stagionale, un po’ come accadde a Dionisi al suo arrivo, si è trovato subito a gestire tre partite ravvicinate e complicate. Gare che, pur con diverse ombre dal punto di vista della prestazione, hanno comunque portato cinque punti. Adesso il modo migliore per valorizzare quanto fatto è dare continuità e provare a raccogliere altri risultati utili. In questi giorni si discute molto su quale possa essere la quota salvezza. Più o meno tutti concordano su una soglia tra i 42 e i 44 punti. La classifica è estremamente corta: basti pensare alla distanza tra l’Empoli e l’ultima posizione, occupata dal Pescara. Tornando alla gara di questa sera, uno degli aspetti più complicati sarà sicuramente quello ambientale. A Marassi ci sarà un clima caldo: il pubblico della Sampdoria, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, ha sempre risposto presente e lo farà ancor di più oggi, complice anche l’entusiasmo ritrovato (come noi arrivano da una vittoria) e la presenza in panchina di una figura iconica per il club. Ma l’Empoli ha già dimostrato, anche se con un’altra guida tecnica, di poter reggere l’urto ambientale. Il pensiero va subito alla trasferta di Palermo, dove il contesto era tutt’altro che semplice; perdemmo ma con una prestazione di spessore. Sarà fondamentale l’approccio alla gara. È lecito aspettarsi una Sampdoria aggressiva fin dai primi minuti, sospinta dal proprio pubblico. Reggere l’impatto iniziale sarà una delle chiavi del match.

L’Empoli dovrà fare ancora a meno di Elia, che non ha recuperato dal problema all’adduttore. Dal punto di vista tattico, invece, si dovrebbe ripartire dal 4-3-1-2 visto contro il Pescara, un modulo che inevitabilmente richiama alla memoria uno degli Empoli più brillanti, a partire dall’era di Maurizio Sarri. Restano ancora alcuni dubbi di formazione, ma una cosa è certa: Caserta sceglierà chi in questo momento offre maggiori garanzie, sotto ogni aspetto. Chi scenderà in campo — dall’inizio o a partita in corso — dovrà dare tutto. Senza risparmiarsi. La classica espressione “gettare il cuore oltre l’ostacolo” non è mai stata così calzante come in questa occasione. Si gioca per vincere, è giusto dirlo chiaramente. Non si può scendere in campo pensando di accontentarsi. Tuttavia, considerando che la Sampdoria è dietro in classifica e gioca in casa, anche un punto potrebbe avere il suo peso, permettendo di mantenere le distanze e di dare continuità ai risultati. Detto questo, servirà anche il sostegno del pubblico azzurro nella speranza che èiù empolesi possibile dovranno essere presenti a Marassi, perché adesso più che mai serve unità. I conti si faranno tra poco di più di un mese, ed il bilancio sarà serio, oggettivo e senza sconti. Adesso però c’è da stringersi per portare a casa questa salvezza che, per il futuro, è fondamentale.