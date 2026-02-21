|BARI
|0
|EMPOLI
|2
MARCATORI: 11′ Monaco, 90+2 Orlandi
BARI: 1 Sanrocco, 2 Emiliano, 3 Carrieri, 4 Polito, 5 De Lucia(Martire), 6 Soldani, 7 Legrottaglie(Sassarini), 8 Stoyanov(Anseur), 9 Virginia(Sidibe), 10 Alonso Campagna(Spadavecchia), 11 Keita
A disposizione: 12 Semeraro, 13 Mezzapesa, 14 Campanelli, 15 Dimonte, 16 Vizziello, 17 Anseur, 18 Spadavecchia, 19 Martire, 20 Sassarini, 21 Sidibe, 22 Scarano, 23 De Ruvo
ALL. Michele Anaclerio
EMPOLI: 1 Versari, 2 Gori, 3 Mureddu(Babalola), 4 Huqi, 5 Pasalic, 6 Antonini, 7 Fiorini, 8 Mazzi, 9 Campaniello(Raballo), 10 Perin(Blini), 11 Monaco(Orlandi)
A disposizione: 12 Lastoria, 13 Rugani, 14 Egan, 15 Raballo, 16 Blini, 17 Samb, 18 Babalola, 19 Orlandi, 20 Conflitto, 21 Blazic, 22 Ginestretti, 23 Lunardon
ALL. Andrea Filippeschi
Arbitro: Sarcina
Assitenti:Cafisi, Petruzziello
Ammoniti:Fiorini, Keita, Stoyanov, Anseur, Soldani
Espulsi:
Continua la bella cavalcata. Vi aspettiamo in prima squadra!
Signor Direttore fa.b.rizio fior.avanti, per favore, ci può dire che fine ha fatto Danilo Busiello?
molte grazie.
Speriamo di veder tornare i nostri ragazzi in Primavera 1
Azzurrini primi a +9 sulla seconda (Pescara) a 10 giornate dal termine… BRAVISSIMI, AVANTI COSÌ 👕💙👕
Già scritto una settimana fa: infortunato!
Non può essere: sono 3 mesi
Bravi, molto bene, torniamo dove ci compete