BARI0
EMPOLI2

MARCATORI: 11′ Monaco, 90+2 Orlandi

BARI: 1 Sanrocco, 2 Emiliano, 3 Carrieri, 4 Polito, 5 De Lucia(Martire), 6 Soldani, 7 Legrottaglie(Sassarini), 8 Stoyanov(Anseur), 9 Virginia(Sidibe), 10 Alonso Campagna(Spadavecchia), 11 Keita

A disposizione: 12 Semeraro, 13 Mezzapesa, 14 Campanelli, 15 Dimonte, 16 Vizziello, 17 Anseur, 18 Spadavecchia, 19 Martire, 20 Sassarini, 21 Sidibe, 22 Scarano, 23 De Ruvo

ALL. Michele Anaclerio

EMPOLI: 1 Versari, 2 Gori, 3 Mureddu(Babalola), 4 Huqi, 5 Pasalic, 6 Antonini, 7 Fiorini, 8 Mazzi, 9 Campaniello(Raballo), 10 Perin(Blini), 11 Monaco(Orlandi)

A disposizione: 12 Lastoria, 13 Rugani, 14 Egan, 15 Raballo, 16 Blini, 17 Samb, 18 Babalola, 19 Orlandi, 20 Conflitto, 21 Blazic, 22 Ginestretti, 23 Lunardon

ALL. Andrea Filippeschi

Arbitro: Sarcina

Assitenti:Cafisi, Petruzziello

Ammoniti:Fiorini, Keita, Stoyanov, Anseur, Soldani

Espulsi:

Edoardo Leporatti

